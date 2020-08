Parallels, le moyen populaire d’exécuter Windows, Linux et même d’autres versions de macOS, vient de publier la version 16 avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour ceux qui nécessitent une virtualisation.

L’aspect le plus important de Parallels 16 est qu’il est prêt pour l’hôte et l’invité macOS Big Sur lorsque macOS Big Sur sera rendu public cet automne. L’une des principales raisons de mettre à niveau une application de virtualisation chaque année est de maintenir le plus haut niveau de compatibilité avec les dernières versions de macOS.

Nouvelles fonctionnalités de Parallels 16

DirectX 11 est maintenant jusqu’à 20% plus rapide et les graphiques OpenGL 3 sont améliorés sous Windows et Linux.

Le mode Voyage de Windows peut augmenter la batterie de l’ordinateur portable jusqu’à 10% plus longtemps

Les machines virtuelles (VM) peuvent être configurées pour renvoyer automatiquement l’espace disque inutilisé lors de l’arrêt.

Il existe de nouveaux gestes multi-touch pour les applications Windows, tels que le zoom fluide et la rotation des gestes multi-touch.

Nouveau amélioré l’impression lors de l’impression depuis Windows (avec des imprimantes partagées) permet d’imprimer des deux côtés et d’utiliser plus de formats de papier, de A0 à enveloppe.

Exécute encore plus d’applications Windows (ProPresenter 6).

Passe au kext de l’hyperviseur Apple pour éviter les alertes d’extension système.

Prise en charge de la 3D pour les applications Metal dans les machines virtuelles macOS.

«Parallels a investi plus de 25 années-homme de programmation d’ingénieur pour tirer pleinement parti de la nouvelle architecture macOS Big Sur et des extensions de noyau repensées pour offrir nos meilleures performances Windows sur Mac à nos clients Parallels Desktop 16», a déclaré Nick Dobrovolskiy , Vice-président senior de l’ingénierie et du support de Parallels. «Les nouvelles fonctionnalités innovantes de Parallels Desktop 16 incluent la première prise en charge au monde des applications Metal avec des capacités 3D s’exécutant sur une machine virtuelle macOS Big Sur sur un hôte macOS Big Sur. Les améliorations des performances incluent le lancement deux fois plus rapide *, la reprise et l’arrêt de Windows jusqu’à 20% plus rapides *, DirectX plus rapide et bien plus. »

Parallels 16 pour Mac Pro

Si votre organisation dispose d’une flotte de Mac Pro, certaines nouvelles fonctionnalités de l’édition Pro de Parallels pourraient vous intéresser.

Attribuez jusqu’à 32 processeurs virtuels et 128 Go de vRAM pour chaque machine virtuelle.

Le nouveau plug-in Microsoft Visual Studio simplifie les tests d’applications

Nommez vos réseaux personnalisés pour des tests plus organisés et plus productifs.

Vous pouvez exécuter et tester des machines virtuelles basées sur Microsoft Hyper-V dans votre machine virtuelle Parallels Desktop.

Plugins / fournisseurs Vagrant, Docker et Jenkins gratuits pour les développeurs.

Vous pouvez créer une nouvelle machine virtuelle à partir d’un instantané de la machine virtuelle existante. Le clone lié n’occupe qu’une fraction de l’espace disque utilisé par la machine virtuelle parente, car il réutilise des secteurs de disque identiques pour les deux machines virtuelles.

Si vous avez besoin de transférer une VM ailleurs, vous pouvez désormais l’exporter dans un format compressé sous forme de fichier solide pour un téléchargement et un transfert plus faciles et plus rapides vers un nouveau matériel.

Edition commerciale

Pour les services informatiques qui ont besoin de gérer une multitude d’installations Parallels, Parallels 16 dispose de certaines fonctionnalités pour simplifier les flux de travail. Toutes les fonctionnalités suivantes sont également incluses dans l’édition Pro.

Configurez des machines virtuelles avec des applications préinstallées à télécharger pour que les employés puissent les télécharger et les exécuter sur leurs appareils Mac.

L’administration centralisée fournit des contrôles flexibles pour gérer l’accès aux nouvelles mises à niveau de Parallels Desktop, aux nouvelles versions de fonctionnalités, aux mises à niveau et aux nouvelles versions de macOS.

Les informations d’identification d’administrateur ne sont plus nécessaires pour que Parallels Desktop se mette à jour, ce qui permet au service informatique et aux utilisateurs de le maintenir plus facilement à jour s’ils ne sont pas l’administrateur local de la machine.

L’installation de Parallels Desktop sur macOS Big Sur fait NE PAS nécessitent l’approbation de l’extension du système, de sorte que l’installation est rapide, transparente et ne nécessite pas de redémarrer le Mac hôte.

Fonctionnalités supplémentaires

Tous les abonnements à Parallels incluaient Parallels Toolbox 4. Il permet de télécharger des fichiers audio et vidéo à partir de sites Web, de verrouiller rapidement votre écran, d’empêcher votre ordinateur de se mettre en veille, et bien plus encore. En tout, il contient 30 utilitaires utiles.

Parallels Access 6 est également inclus avec un abonnement à Parallels, et il permet aux utilisateurs d’accéder à distance jusqu’à cinq ordinateurs PC ou Mac à partir d’un iPad, iPhone et appareils Android. Il inclut la prise en charge de l’utilisation d’une souris sur iPad, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité d’aide aux personnes qui vous permet de générer un lien pour vos amis et votre famille et de leur permettre d’installer une copie préconfigurée d’Access afin que vous puissiez les aider à acheter une copie.

Tarification

Parallels 16 peut être acheté pour 99,99 $. Si vous avez un abonnement (79,99 $ par an), il vous suffira de rechercher les mises à jour et il sera disponible au téléchargement. Si vous possédez Parallels 14 ou 15, vous pouvez mettre à niveau pour 49,99 $.

Emballer

La sortie de Parallels 16 fait suite à Parallels Mac Management 8.5 en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour la gestion des iPad et iPhone. Comme toujours, un essai gratuit est disponible pour Parallels si vous souhaitez le comparer à votre logiciel de virtualisation actuel

