Les opérateurs américains ont peut-être lancé leurs réseaux commerciaux 5G en 2019, mais la technologie de nouvelle génération en est encore à ses balbutiements. La couverture est inégale, les téléphones compatibles sont encore rares, et jusqu’à présent, l’équipement haute vitesse entre les mains des consommateurs n’a pas réussi à répondre au battage médiatique. Malheureusement, cela inclut AT&T 5G.

J’ai passé plusieurs semaines à tester le réseau 5G d’AT & T sur quelques appareils différents et je suis reparti sans impression. Il y a de nombreuses raisons à cela, et elles valent la peine d’être approfondies dans notre courte revue AT&T 5G.

Voir également: Les meilleurs téléphones 5G que vous pouvez acheter dès maintenant

Qu’est-ce que AT&T 5G?

La 5G englobe une multitude de technologies diverses qui sont toutes censées réduire la latence, augmenter la vitesse et améliorer la capacité des réseaux de données mobiles. Vous pouvez lire notre explication complète et détaillée via le lien ci-dessous.

Plongée profonde: Qu’est-ce que la 5G?

À l’heure actuelle, deux grandes bandes de spectre sont utilisées pour la 5G: mmWave et sous-6 GHz. Alors que mmWave, parfois appelé a un spectre de bande élevé, est bon pour la vitesse brute (1 Gbps +), il est limité par la proximité et souvent la vue directe de la tour cellulaire. Le spectre inférieur à 6 GHz ou à moyenne bande, en revanche, est idéal pour fournir une couverture de type LTE à des vitesses inférieures (100-600 Mbps). AT&T utilise les deux.

AT&T a lancé ce qu’il appelle AT&T 5G plus tôt cette année. Quand AT&T dit 5G, cela signifie sous-6 GHz. Le réseau sub-6 est disponible de Seattle à Miami et de San Diego à Boston. AT&T affirme qu’il offre une 5G à l’échelle nationale qui atteint 205 millions de personnes, bien que d’énormes lacunes dans la couverture s’étendent d’un océan à l’autre. Je vous laisse regarder la carte de couverture (ci-dessus) pour déterminer par vous-même si AT&T 5G est vraiment proposé dans tout le pays.

AT&T affirme qu’il offre la 5G à l’échelle nationale, bien que d’énormes lacunes dans la couverture s’étendent d’un océan à l’autre.

AT&T propose également ce qu’il marque 5G +. Ce service 5G + est le jargon AT&T pour mmWave. Le service mmWave d’AT & T est disponible dans certaines parties de 35 marchés à travers le pays, dont New York, Los Angeles, Dallas, Baltimore, San Francisco, La Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Las Vegas et d’autres points de la carte. Lorsque AT&T dit que certaines parties de ces marchés sont couvertes, cela signifie qu’il ne faut pas s’attendre à un service mmWave à l’échelle de la ville. La 5G + est réservée à certains quartiers, tels que les quartiers d’affaires centraux ou les centres-villes.

En plus de trouver le type de couverture approprié, vous devez également disposer d’un téléphone compatible 5G. Pour AT&T, cette sélection est limitée aux LG Velvet et LG V60, aux séries Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy Note 10 Plus 5G et Galaxy A71 5G.

Prenez l’un de ces téléphones, trouvez une couverture 5G sur la carte et vous devriez être prêt à partir, non? Pas si vite (jeu de mots).

Comment nous avons testé

J’ai utilisé le LG Velvet et le Galaxy S20 Ultra pour tester AT&T 5G dans divers endroits de la région de New York. Le LG Velvet est limité à la 5G sous-6 GHz uniquement, tandis que le S20 Ultra peut se connecter via sous-6 GHz et mmWave.

J’ai vérifié les indicateurs 5G visibles par les consommateurs (par exemple, la barre d’état), ainsi que les écrans de service pour déterminer la couverture. Cela signifie que j’ai regardé l’indicateur 5G en haut de l’écran et que j’ai également vérifié la force du signal et d’autres indicateurs dans les menus du sous-système.

Enfin, j’ai utilisé l’application Ookla Speed ​​Test disponible sur le Play Store sur les deux appareils pour exécuter des tests de vitesse. En plus d’Ookla, j’ai téléchargé de gros jeux à partir du Play Store, j’ai diffusé du contenu YouTube et Spotify et effectué d’autres scénarios d’utilisation réels, tels que le téléchargement de photos sur les réseaux sociaux.

Je n’ai pas effectué des centaines et des centaines de tests dans tout le pays, mais je suis resté fidèle à une seule région du pays. J’ai effectué des tests dans divers endroits, à la fois mobiles et immobiles, de New York au New Jersey, et même au centre de la Pennsylvanie.

Fondamentalement, j’ai fait de mon mieux pour tester AT&T 5G tel que les consommateurs en font l’expérience: dans et autour de leurs propres villes. Je ne prétends pas qu’il s’agit de l’ensemble de tests le plus complet et le plus complet jamais réalisé. Cependant, je pense que c’est assez représentatif de l’utilisation quotidienne pour les utilisateurs réguliers de smartphones.

Test de vitesse AT&T 5G: les résultats

D’après mon expérience, si j’étais un consommateur tout enthousiaste à l’idée de donner un coup de fouet à la 5G, je serais profondément déçu.

Pour commencer, malgré l’introduction du S20 Ultra compatible mmWave à Manhattan, nous n’avons pas été en mesure de trouver ou de verrouiller ce que je pourrais déterminer être une couverture mmWave. Cela s’est certainement reflété dans les vitesses que nous avons vues.

Sur tous mes tests AT&T 5G, la vitesse de téléchargement la plus rapide que nous ayons vue était de 185 Mbps et la plus lente était de 1,79 Mbps. C’est toute une gamme. La vitesse moyenne des téléchargements était de 50,1 Mbps.

Alors que le seul pic de 185 Mbps était agréable à voir, il est loin des 600 Mbps que j’ai atteints sur les réseaux 5G milieu de bande de Sprint et T-Mobile l’année dernière. Plus précisément, il est loin d’être proche de la vitesse de 2 Gbps que nous avons atteinte sur le réseau mmWave 5G de Verizon.

À titre de comparaison, les vitesses de téléchargement d’AT & T 5G étaient en moyenne de 7,33 Mbps, avec un maximum de 36,5 Mbps et un minimum de 0,01 Mbps.

Il convient de mentionner qu’AT & T est dans la phase NSA (non autonome) du déploiement de la 5G. Dans les termes les plus élémentaires, cela signifie qu’AT & T s’appuie toujours sur LTE pour certaines parties de la connexion, en particulier les téléchargements. Avec NSA 5G, les téléversements peuvent toujours avoir lieu sur 4G et AT&T ne résoudra probablement pas ce problème tant qu’il ne passera pas à la 5G autonome (SA). T-Mobile a récemment déployé son premier réseau SA 5G, promettant des vitesses de téléchargement plus rapides.

Les numéros 5G d’AT & T sont meilleurs que ses numéros 4G, mais pas de beaucoup et, franchement, pas assez.

Comment ces chiffres se comparent-ils au propre réseau LTE 4G d’AT & T? Eh bien, ils représentent en fait une amélioration. J’ai testé AT&T LTE dans tous les mêmes endroits où j’ai testé la 5G et je suis reparti avec une vitesse de téléchargement maximale de 132 Mbps, mais une moyenne de seulement 29,5 Mbps. Pourquoi une moyenne aussi basse? La plupart des téléchargements concernaient les adolescents avec une lecture la plus basse de 10 Mbps.

Sur le front du téléchargement LTE, la vitesse maximale a atteint 8,5 Mbps avec un minimum de 0,18 Mbps et une moyenne de 3,4 Mbps. Les numéros 5G d’AT & T sont-ils meilleurs que ses numéros 4G? Oui, ils le sont, mais pas de beaucoup et, franchement, pas assez.

Le téléphone compte. Comme indiqué, le LG Velvet ne peut utiliser que la 5G inférieure à 6 GHz d’AT & T, ce qui signifie qu’il verra des vitesses maximales inférieures à celles du Samsung Galaxy S20 Ultra, qui exploite également mmWave. Certes, je n’ai pas vu la mmWave 5G d’AT & T en action, mais c’était parce que je ne pouvais pas la trouver.

Mais qu’en est-il de l’utilisation dans le monde réel, demandez-vous peut-être. Je vais le dire franchement. Sur mmWave 5G de Verizon, j’ai pu télécharger des films et des jeux de plus de 1 Go en moins d’une minute. Sur le réseau 5G d’AT & T (tel que testé), le mieux que j’ai pu faire pour le même contenu a été de 7,5 minutes.

Voir également: Plans 5G aux États-Unis – Quelles sont vos options?

Pourquoi si lent?

La réponse, en bref, est probablement l’agrégation des transporteurs. L’agrégation des opérateurs consiste à regrouper plusieurs canaux pour en créer un seul. Plus le tuyau est gros, pour ainsi dire, plus vite vous pouvez y entasser des données. De nombreux réseaux LTE-Advanced sont capables d’agrégation à trois porteuses, mettant ensemble trois plus petits canaux de 10 MHz ou 20 MHz pour créer un canal de 40 MHz ou même de 60 MHz. C’est pourquoi le réseau LTE d’AT & T a pu atteindre cette vitesse maximale de 132 Mbps.

Lire la suite: Où la 5G est-elle disponible aux États-Unis?

La vérification du ServiceMode du Velvet et du S20 Ultra a révélé cette triste vérité: le réseau 5G d’AT & T ne profite pas de l’agrégation des opérateurs, du moins pas que je puisse déterminer. Les téléphones utilisaient la 5G sur un seul canal de 5 MHz, tuant ainsi tout espoir pour les performances 5G que nous attendions.

Techniquement parlant, AT&T propose une connexion 5G via le standard New Radio. Cependant, le canal de limitation de 5 MHz étrangle les vitesses à des niveaux à peine supérieurs à ceux de LTE. C’est comme mettre une Porsche 911 sur l’autoroute, puis régler la limite de vitesse à 25 MPH.

AT&T 5G va-t-il s’améliorer?

De toute évidence, il y a encore beaucoup à faire. Au fil du temps, j’espère que AT&T ajoutera plus de canaux pour permettre une agrégation appropriée des opérateurs et ouvrir ainsi le réseau à des vitesses plus rapides. De plus, le réseau passera sûrement de NSA à SA 5G NR pour faciliter les téléchargements.

Jusque-là, appeler ce service 5G est techniquement vrai, mais ce n’est pas ce que le battage publicitaire promet aux consommateurs depuis des années. Je vais répéter ici ce que j’ai dit plus tôt: si j’étais un consommateur qui dépensait 1000 $ sur un téléphone pour son service 5G, je serais irrité par l’expérience qu’offre AT&T.

Et vous? Avez-vous un téléphone AT&T 5G? Si oui, quelle a été votre expérience? Vite? Lent? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous.

Chargement du sondage