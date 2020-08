Depuis quelques jours maintenant le nouvel opérateur unique WindTre, a également étendu la possibilité d’activer l’offre nommée à tous les clients actuels de Fastweb Mobile et PosteMobile Aller 50 Top +.

Les offres en ligne d’attaque des opérateurs ne peuvent en effet être activées que par certains opérateurs et uniquement via une page dédiée sur le site officiel de l’opérateur. Découvrons tous les détails ensemble.

WindTre Go 50 Top + désormais également disponible pour les clients Fastweb Mobile et PosteMobile

L’offre appelée Go 50 Top Plus comprend minutes illimitées à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, 200 SMS à tous les numéros nationaux e 50 Giga du trafic de données pour le prix de seulement 5,99 euros par mois. L’offre peut être activée pendant quelques jours si vous venez de BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, GreenICN, Intermatica, Mundio, NoiTel, NTMobile, Optima Mobile et bien d’autres. Fastweb Mobile et PosteMobile ont également été ajoutés ces dernières heures.

Vous pouvez également activer la fonction en ligne WindTre GO Fire + auparavant disponible pour Fastweb, PosteMobile, Iliad et NTMobile et ne peut désormais être activé que pour les deux derniers opérateurs, suite à la mise à jour de la liste d’attaques des opérateurs. Cette dernière offre comprend le même forfait que la précédente, soit des minutes illimitées, 200 SMS et 50 Go pour le prix de 6,99 euros par mois.

Les utilisateurs qui viennent de LycaMobile et NTMobile peuvent activer WindTre Go 50 Spécial + avec le même forfait que les précédents au prix de 9,99 euros par mois. Enfin, les clients Tim, Kena Mobile, Vodafone, ho.Mobile et NTMobile peuvent activer le Grand en ligne 20 Go avec minutes illimitées, 200 SMS et 20 Go pour le prix de 14,99 euros par mois. Pour les découvrir en détail, visitez le site officiel de l’opérateur.