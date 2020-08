La plate-forme de streaming en ligne certainement la plus célèbre et établie en 2020 est Netflix, le site héberge en fait la série télévisée la plus suivie et la plus populaire actuellement en circulation et dans la période de verrouillage qui vient de passer, elle a marqué les sommets de tous les temps, avec autant d’utilisateurs. suffisamment élevé pour forcer l’entreprise elle-même à réduire le débit pour éviter les surcharges.

La plateforme bien connue propose une liste vraiment enviable, pleine de tout ce que vous pourriez souhaiter pour tous les goûts, parmi lesquels nous avons trois petits fers de lance, parlons-en Peaky Blinders, After Life et Sex Education, trois séries qui ont rencontré un succès inattendu et incroyable, voyons les dernières nouvelles.

Que savons-nous de nouveau

Commençons par parler peut-être de la série télévisée la plus célèbre et la plus populaire actuellement, bien sûr Peaky Blinders, une série de style londonien dédiée aux aventures de Thomas Shelby, apparemment la production est de retour au travail pour la sixième saison qui, comme l’a confirmé le producteur, ne sera pas la dernière, en fait, selon ses déclarations, il en faudra encore plus pour mettre fin à la saga.

Maintenant parlons de Afetr Life, la série télévisée avec les deux premières saisons a été un succès mondial, la troisième semblait terminée mais le Coronavirus a bouleversé les plans de tout le monde, actuellement nous attendons toujours des nouvelles du tournage.

En fin de compte, nous avons Éducation sexuelle, la série bien connue qui a connu un succès mondial dans le monde des jeunes grâce à ses thèmes goliardiques mais très utiles. Malheureusement, la production connaît un moment d’impasse qui empêche de faire des prédictions sur un éventuel débarquement d’une troisième saison sur Netflix.