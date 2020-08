Walmart a écrasé les estimations de ses bénéfices du deuxième trimestre cette semaine, que la société contribue aux chèques de relance et aux allocations de chômage de la loi CARES.

Sans plus de soulagement de la part du gouvernement, Walmart est incapable de fournir des perspectives pour le reste de l’année, car les consommateurs peuvent ne pas avoir d’argent à dépenser.

Le Sénat a ajourné pendant près d’un mois la semaine dernière sans adopter un autre projet de loi sur le soulagement des coronavirus.

La semaine dernière, le Sénat a ajourné sans adopter un nouveau projet de loi de secours pour aider les millions d’Américains qui ont été financièrement touchés par la nouvelle pandémie de coronavirus. Le taux de chômage aux États-Unis était de 10,2% le mois dernier, ce qui était en baisse par rapport à un sommet record de 14,7% en avril, mais toujours plus élevé que n’importe quel autre point pendant la Grande Récession. Pendant ce temps, les 600 $ supplémentaires d’allocations de chômage hebdomadaires de la loi CARES sur l’aide, le soulagement et la sécurité économique du coronavirus ont expiré à la fin du mois de juillet, et le gouvernement n’a adopté aucune nouvelle législation pour prendre sa place.

Les membres du Congrès des deux côtés de l’allée ont reconnu que plus de soulagement était nécessaire alors que le virus continuait de se propager de manière effrénée à travers les États-Unis, mais les vacances actuelles du Sénat ne se terminent pas avant le 8 septembre. En conséquence, les Américains passeront probablement le reste du mois sans aucune aide supplémentaire, mais certains des plus grands détaillants du pays voient déjà les effets de l’inaction du gouvernement.

Mardi, Walmart a annoncé des résultats du deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes, avec une hausse de 9,3% des ventes dans les magasins comparables et une augmentation massive de 97% des ventes en ligne. Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré que les clients passant plus de temps à la maison ont contribué à «de fortes ventes dans des catégories comme les téléviseurs, l’informatique et la maison connectée», et a également noté que «les familles continuent de préparer plus de repas à la maison» avec de nombreux restaurants toujours fermés.

Malgré les chiffres encourageants, Walmart a refusé de fournir des perspectives financières pour le reste de l’année. S’adressant à CNBC, le directeur financier de Walmart, Brett Biggs, a déclaré que la relance gouvernementale était l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise ne pouvait pas prédire avec précision à quoi ressemblerait le reste de 2020. «La stimulation a eu un impact certain sur le consommateur au deuxième trimestre, et nous surveillons ce qui se passe à Washington et comment nous allons progresser avec un nouveau plan de relance», a déclaré Biggs. «Je pense que ce serait certainement utile pour les consommateurs.»

Les paiements directs de 1200 dollars et les prestations de chômage accrues ont empêché l’économie de stagner dans les premières semaines de la pandémie de coronavirus, alors qu’une grande partie du monde a été forcée de fermer. Des millions d’Américains sont toujours au chômage et même ceux qui ont conservé leur emploi sont sans aucun doute extrêmement prudents, car il n’y a toujours pas de fin en vue à cette pandémie. Sans un autre programme de secours pour encourager les dépenses de consommation, il est peu probable que Walmart ou tout autre détaillant continuera de rebondir de manière aussi agressive dans les mois à venir.

