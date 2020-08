Les téléphones avec appareil photo à petit budget ont généralement été un grand pas en arrière par rapport à leurs homologues phares. Cependant, cela a commencé à changer ces dernières années et nous avons maintenant des appareils moins chers avec des capacités de caméra impressionnantes qui peuvent suivre ou parfois même surpasser les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez acheter.

Le Google Pixel 4a, le OnePlus Nord et l’iPhone SE représentent la meilleure récolte de téléphones-appareils photo économiques de 2020. Ce sont tous des smartphones de milieu de gamme solides qui ont leurs propres forces et faiblesses, mais comment leurs capacités de capture de photos se comparent-elles? Dans la fusillade d’aujourd’hui, nous visons à le découvrir.

Google Pixel 4a vs OnePlus Nord vs iPhone SE: spécifications de l’appareil photo

Google Pixel 4aOnePlus NordiPhone SERear caméras12.2MP, f / 1.7, 1 / 2.55 pouces, 1.4µm, OISMain: 48MP, f / 1.8, 1/2 pouce, OIS

Ultrawide: 8MP, f / 2,3, champ de vision de 119 degrés

Profondeur: 5MP, f / 2.4

Macro: 2MP, f / 2.412MP, f / 1.8, OISVidéo arrièreUHD 4K 30fps

1080p 60 images par seconde

1080p 120 ips UHD 4K 30 ips

1080p 60 images par seconde

1080p 240 ips UHD 4K 60 ips

1080p 60 images par seconde

1080p 240fps Caméras frontales 8MP, f / 2.0, 24mm, 1.12µm32MP, f / 2.5, 1 / 2.8 pouces, 0.8µm

8MP, f / 2.5, champ de vision de 105 degrés, 1/4 pouce 7MP, f / 2.2Vidéo avant 1080p 30fpsUHD 4K 60fps1080p 30fps

Le Pixel 4a et l’iPhone SE partagent des configurations d’appareil photo similaires; deux caméras au total avec des distances focales et des résolutions similaires, mais des capteurs et des objectifs différents. Le OnePlus Nord, quant à lui, possède six caméras au total – deux caméras selfie et quatre capteurs arrière – avec plusieurs distances focales différentes et des cas d’utilisation différents. Vous pouvez tous les vérifier dans le tableau ci-dessus.

Les téléphones utilisent également tous différents SoC (System on Chips). Cela signifie que chaque téléphone traite les images à des vitesses différentes, ce qui affectera l’expérience utilisateur globale. Lors de nos tests, l’iPhone SE a traité les images le plus rapidement grâce à son processeur de niveau phare. Dans un virage intéressant, le OnePlus Nord a pris le plus de temps pour traiter les photos, même si le Snapdragon 765G dispose d’un matériel d’imagerie et de traitement plus performant sur papier que le chipset Snapdragon 730G du Pixel 4a. Il semble que la magie algorithmique de Google donne peut-être un coup de pouce au Pixel 4a ici, bien que le binning des pixels de 48MP à 12MP du OnePlus Nord puisse également être un facteur.

L’iPhone SE traite les images le plus rapidement grâce à son SoC phare.

Cependant, uniquement sur la base des spécifications, le OnePlus Nord devrait avoir cette fusillade dans le sac. Son appareil photo principal est équipé du capteur Sony IMX586 48MP – la résolution la plus grande et la plus élevée des trois. Sa caméra selfie est également la plus haute résolution de cette comparaison. Cependant, le traitement de l’appareil photo de OnePlus n’a pas le meilleur bilan. Pendant ce temps, les traitements d’Apple et de Google sont connus pour être parmi les meilleurs de leur catégorie.

Google Pixel 4a vs OnePlus Nord vs iPhone SE: les exemples

Couleur et balance des blancs

Dès le départ, la première série d’images montre que le Pixel 4a capture une température de couleur plus froide que la concurrence. Cela peut donner l’impression d’être «l’étrange», mais c’est en fait la température de couleur la plus précise des trois.

Tout au long des exemples de photos, le Pixel 4a parvient également à capturer le plus de détails dans les ombres. Il surpasse également ses rivaux sur la plage dynamique tout en équilibrant la température de couleur. Les images du Nord, en revanche, ont trop de contraste, vous laissant avec des images de mauvaise humeur.

Sur ces plans d’une feuille jaune parmi des feuilles vert foncé, l’image du Pixel 4a est à la fois la mieux exposée et la plus précise des couleurs. Il affiche également le plus de détails dans la feuille jaune elle-même. Le OnePlus Nord fait légèrement mieux que l’iPhone SE, ici en termes de précision des couleurs, mais sursature légèrement la feuille jaune. Cependant, bien que l’iPhone SE capture plus de détails que le OnePlus Nord, son équilibre des couleurs ne correspond pas à la couleur naturelle de la scène.

L’iPhone SE fonctionne étonnamment dans ce trio suivant, capturant la plage la plus dynamique avec des détails à la fois dans les cadres de fenêtre et le feuillage derrière le porche. Cependant, l’iPhone SE ne capture pas correctement la température de couleur et la balance des blancs. Le Pixel 4a et le OnePlus Nord ne supportent pas aussi bien le HDR dans cet environnement, et le OnePlus Nord sursature les fenêtres colorées. Une fois de plus, le Pixel 4a capture les couleurs les plus précises.

L’iPhone SE penche vers une température de couleur plus chaude dans la plupart des photos mais parvient à conserver les détails des ombres par rapport au Nord. L’iPhone SE a également tendance à laver un peu le ciel, tandis que les deux autres capturent un bleu plus profond.

Dans cette image finale d’une collection de couleurs très vives, le OnePlus Nord arrive en dernier avec une image beaucoup trop chaude, la photo de l’iPhone SE est assez plate et l’échantillon du Pixel 4a est le plus profond avec les couleurs les plus précises et la meilleure manipulation. du HDR.

Google Pixel 4a: Capture des couleurs précises avec une large plage dynamique.

OnePlus Nord: La balance des blancs est assez naturelle. Les couleurs sont légèrement saturées. Les ombres écrasées ruinent les images.

iPhone SE: Capture beaucoup de plage dynamique. A du mal à régler la balance des blancs.

Netteté et détails

En ce qui concerne la capture des détails, vous vous attendez à ce que le capteur 48MP du OnePlus Nord soit capable de capturer les images les plus nettes. Cependant, ce n’était pas le cas lors de nos tests. En fait, le Pixel 4a a pris en moyenne les images les plus détaillées. L’iPhone SE est sorti en dernier la plupart du temps.

En commençant par le signe de danger, en zoomant directement sur le haut du panneau, vous verrez que l’image du Pixel 4a est la plus nette des trois. L’illustration sur le panneau ressort le plus sur cette photo, tandis que l’échantillon OnePlus Nord semble doux en comparaison. La photo de l’iPhone SE se trouve au milieu. Il est plus net que le Nord mais pas aussi net que le Pixel 4a.

Lorsque vous recadrez le panneau en bois dans la deuxième série d’images, le Pixel 4a est de loin le plus net. Le OnePlus Nord arrive en seconde position et l’iPhone SE vient en dernier avec une photo plutôt douce. En fait, la récolte du SE – même pour un capteur 12MP – est un peu aussi doux à mon avis. Fait intéressant, le texte de la photo du Pixel 4a semble avoir le plus de contraste, ce qui permet au texte de se démarquer du bois fade.

Google Pixel 4a: Capture des images nettes avec beaucoup de détails. Améliore numériquement l’image d’une manière propre et agréable.

OnePlus Nord: Prend des photos nettes grâce à son capteur de caméra haute résolution. Certains artefacts d’affûtage numérique nuisent à l’aspect général.

iPhone SE: Impossible de faire correspondre les deux autres en termes de netteté. Recadrer beaucoup révèle une douceur à la plupart des images.

Zoom

Aucun de ces smartphones n’a de caméras zoom dédiées. Le OnePlus Nord est livré avec un objectif ultra-large, un capteur de profondeur et une caméra macro, mais ne reprend pas le téléobjectif du OnePlus 8 Pro haut de gamme. Pour en savoir plus sur les caméras supplémentaires du OnePlus Nord, assurez-vous de consulter notre avis.

Cela signifie que toutes les images de test ici ont été prises avec un zoom numérique dans l’application de l’appareil photo de chaque appareil.

Aucun de ces appareils n’a d’objectifs zoom dédiés. Tous reposent sur le zoom numérique.

Dans ce premier ensemble d’échantillons, la photo du OnePlus Nord se distingue immédiatement comme ayant la pire plage dynamique et température de couleur. L’iPhone SE gère mieux les couleurs et la plage dynamique, mais son image n’est pas aussi nette que celle du Nord. L’échantillon du Pixel 4a a la plage la plus dynamique mais sacrifie la netteté brute pour une image plus naturelle. Il s’agit probablement de la fonction Super Res Zoom de Google, basée sur l’intelligence artificielle, qui entrera en jeu pour imiter un véritable téléobjectif.

Pour tester davantage les capacités de zoom des appareils, ces photos ont été testées avec le même zoom numérique 5x à l’intérieur de la maison. L’iPhone SE capture l’image la plus chaude avec la balance des blancs la plus imprécise. Il semble également avoir du mal à zoomer en basse lumière, car vous pouvez voir beaucoup de bruit dans son image par rapport aux autres échantillons.

Les deux autres appareils réussissent mieux à capturer des couleurs précises et à paraître plus nets et moins bruyants. Le OnePlus Nord a cependant l’air le plus net. Cela est dû à la netteté numérique évidente et lourde qui est appliquée par la poste. Encore une fois, le Pixel 4a a l’air le plus naturel tout en conservant une bonne netteté.

Google Pixel 4a: Parvient à conserver un aspect naturel tout en capturant beaucoup de détails, même à 5x.

OnePlus Nord: Apparaît le plus net, mais présente des artefacts dus aux filtres de netteté numériques.

iPhone SE: Ça a l’air bien à 5x. Les photos semblent douces lors du recadrage par rapport aux autres.

Lumière faible

Pour les tests de faible luminosité, nous avons utilisé ces toiles Iron Man sur un mur sombre avec juste de la lumière provenant d’une fenêtre. Chaque téléphone est en mode photo standard. Le Pixel 4a a du mal à obtenir une photo stable au point ici. Cette photo particulière du Pixel 4a est la plus nette des trois tentatives. Cependant, il n’est pas aussi bruyant que l’iPhone SE, qui est un peu en désordre sur les bords. Le OnePlus Nord capture le plus de détails au centre du cadre et réduit le bruit sur les bords.

Pour ces prochaines photos, le Pixel 4a et le OnePlus Nord ont été réglés respectivement sur Night Sight et Night Shot, l’iPhone SE étant bloqué en mode photo car il ne dispose pas d’un mode nuit dédié. J’ai photographié un mélange de lumière moyenne, faible et d’obscurité presque noire pour vraiment pousser chaque téléphone à sa limite.

J’ai d’abord photographié cette fausse plante dans le coin d’une étagère dans une lumière moyenne à faible. C’était en début de soirée par une journée nuageuse et il n’y avait pas beaucoup de lumière passant par une fenêtre voisine. Le Pixel 4a et le OnePlus Nord sont tous deux dans leurs propres modes nocturnes respectifs et sont capables de capturer des images principalement utilisables dans cet environnement difficile. L’image de l’iPhone SE est très douce au centre avec plus de netteté dans le bois.

Dans cette image d’un homme Lego sous un support d’ordinateur portable, la lumière était très faible. Étonnamment, l’iPhone SE a capturé plus de détails dans l’ombre que le OnePlus Nord malgré le fait que ce dernier tournait dans un mode nuit dédié. Cependant, cela n’a été possible que parce que tous les téléphones étaient placés sur une surface plane et stable. Le Pixel 4a arrive en tête avec le plus de détails à tous les niveaux.

La photo suivante est celle du côté de ma maison avec un arbre à gauche. L’image du Pixel 4a n’est pas aussi brillante que l’échantillon OnePlus Nord, bien qu’elle conserve plus de détails dans les ombres et les hautes lumières. Le Pixel 4a a également moins de teinte violette que le OnePlus Nord sur cette image. L’iPhone SE est loin derrière ces deux éléments en raison de l’absence de tout type de mode nuit et d’un mode photo de poche médiocre.

Le Pixel 4a capture le plus de détails et applique le moins de lissage.

Google Pixel 4a: Les images de Night Sight sont lumineuses et assez utilisables. En mode photo, il se débat dans la pénombre.

OnePlus Nord: Arrive à bien capturer les éléments les plus brillants. Lutte la nuit, même en Night Shot.

iPhone SE: Beaucoup de bruit et peu de détails en basse lumière. Lorsqu’il est placé sur une surface, est étonnamment compétent. N’a pas de mode nuit.

Selfies et mode portrait

Dans ce test de selfie en intérieur, l’image de l’iPhone SE a la température de couleur et les tons de peau les plus précis, bien qu’elle soit de loin la plus bruyante. Le Pixel 4a est le moins bruyant mais a un peu de lissage de la peau. Le OnePlus Nord est le plus sombre avec la plage dynamique la moins dynamique et est également bruyant.

Les choses changent lorsque nous sortons, car l’iPhone SE gère les tons de peau bien pires que les deux autres. Le HDR soulève tellement les ombres sur mon visage qu’il a l’air faux. L’atténuation des reflets du OnePlus Nord n’est pas aussi naturelle que celle du Pixel 4a – qui parvient également à capturer les tons chair de la manière la plus naturelle.

En mode portrait, le Pixel 4a recadre plus que les deux autres afin d’émuler un véritable objectif de portrait. Cela se traduit par un mode bokeh plus agréable et réaliste, mais signifie que vous devez reculer pour obtenir le même cadrage que les deux autres. Cependant, sa mise au point est plutôt dure par rapport à l’iPhone SE et au OnePlus Nord. Les ombres du OnePlus Nord sont beaucoup trop dures et prononcées, et bien que la détection des bords de l’iPhone SE soit plutôt bonne, la température de couleur est typiquement inexacte.

Malheureusement, l’iPhone SE ne peut prendre que des photos de personnes en mode portrait. Les deux autres appareils peuvent photographier n’importe quel objet en mode portrait, comme le montrent ces exemples. Pour vraiment tester les modes portrait du Nord et du Pixel 4a, j’ai commencé avec une bouteille de liquide vaisselle.

Le Pixel 4a parvient intelligemment à flouter avec précision autour de la bouteille, mais il ne fait pas un travail parfait. Juste à droite, il y a des zones de lissage tachées sur le comptoir. Ces artefacts peuvent également être trouvés à gauche de la bouteille et en haut, là où le goulot d’étranglement rencontre le bouchon de la bouteille. Le Nord n’arrive pas à distinguer clairement le goulot d’étranglement de l’arrière-plan et il y a donc plus d’artefacts ici qu’avec le Pixel 4a.

Dans ces clichés d’une tasse de thé, le OnePlus Nord arrive en tête pour une mise au point plus fluide, comme le montre le livre sur lequel la tasse est posée. Le Nord et le Pixel 4a parviennent à couper assez bien la tasse de l’arrière-plan, et ce n’est vraiment que sur le livre et la table qu’ils commencent à se désagréger.

Pixel 4a: La séparation de l’arrière-plan et la mise au point les plus naturelles se détachent des trois. Recadre beaucoup en mode portrait.

OnePlus Nord: La forme du bokeh est réaliste. La détection des contours n’est pas tout à fait correcte et les ombres sont écrasées.

iPhone SE: Obtient la détection des contours parfaite. Les couleurs sont bien différentes.

Vidéo

Les trois appareils enregistrent une vidéo assez similaire à partir de leurs caméras arrière principales. Cependant, l’iPhone SE double la fréquence d’images à UHD 60fps par rapport aux images 30fps des deux autres. Tous les trois semblent capturer une vidéo nette et réagissent tous bien aux changements de conditions d’éclairage. Tous souffrent clairement d’artefacts de stabilisation d’image numérique où des tremblements apparaissent dans la vidéo lorsque le logiciel corrige le mouvement physique. Vous pouvez également voir les trois commutateurs entre HDR et SDR sur la maison et sur le lampadaire.

Le Pixel 4a et le OnePlus Nord surexposent légèrement pour rassembler plus de détails dans les ombres, tandis que l’iPhone SE expose systématiquement pour plus de réalisme. En raison de la fréquence d’images plus fluide de 60 ips et d’une exposition plus naturelle, l’iPhone SE est le meilleur pour capturer des vidéos. Le Pixel 4a dépasse légèrement le Nord en termes de précision des couleurs, mais sinon, ils sont très proches.

Pixel 4a: Délimite légèrement le Nord en termes de précision des couleurs.

OnePlus Nord: Ça a l’air bien à 5x. Les photos semblent douces lors du recadrage par rapport aux autres.

iPhone SE: A la vidéo UHD à la fréquence d’images la plus élevée des trois. Gère mieux l’exposition.

Et le gagnant est…

Choisir le gagnant de cette comparaison de caméras était assez facile. L’iPhone SE et le OnePlus Nord ont pris quelques catégories, mais le gagnant général est le Google Pixel 4a.

Le Pixel 4a prouve une fois de plus qu’un matériel de caméra impressionnant ne fait pas le poids face à un traitement de première classe. Il a particulièrement brillé par sa capacité à capturer des couleurs précises et réalistes avec beaucoup de plage dynamique et de détails sur la scène. Il ne gère pas les selfies aussi bien que l’iPhone SE, ni la polyvalence du Nord, mais il capture des images de la manière la plus agréable et le fait au prix le plus bas des trois téléphones.

