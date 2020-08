J’ai entendu parler des Pokémon pour la première fois à l’école primaire après avoir entendu deux camarades de classe se demander si Raichu ou Electabuzz était le meilleur Pokémon de type électrique. Il n’a pas fallu longtemps avant que mes parents achètent respectivement mes frères Pokémon Bleu et Pokémon Rouge, puis me donnent Pokémon Jaune. J’adore ces jeux et j’y ai joué plus de fois que je ne le pense avec tous les jeux Pokémon suivants depuis via Pokémon Sword and Shield.

20 ans plus tard, Pokémon est devenu la franchise médiatique la plus rentable au monde au lieu d’être simplement une tendance passagère. Pour fêter ça, Game Freak a sorti Pokémon: Let’s Go, Pikachu! et Allons-y, Evoli! sur Nintendo Switch en 2018. Bien que vous voyagiez dans la région de Kanto des jeux originaux et que vous ne rencontriez que les 151 premiers Pokémon, ce n’est pas un remaster. D’une part, ces jeux Switch utilisent un style captivant qui rappelle la mécanique de Pokémon Go. En plus de cela, vous ne pouvez pas choisir les démarreurs originaux dans cette version très simplifiée des jeux originaux.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Les fans de Pokémon de longue date pourraient manquer les batailles de rencontre sauvages et quelques autres aspects, mais la nostalgie qui accompagne ces jeux est réelle. De même, l’expérience simplifiée permet aux nouveaux arrivants de plonger plus facilement dans le monde de Pokémon sans se sentir perdus. De plus, comme le jeu prend en charge deux joueurs, un vétéran peut facilement aider un entraîneur débutant à explorer Kanto tout en voyageant ensemble. Ou si vous êtes comme mon mari et moi, vous pouvez choisir une version et un copain peut en choisir une autre, puis vous pouvez l’échanger plus tard.

Kanto 2.0

Pokémon: Allons-y, Pikachu! et Evoli!

En bout de ligne: Il s’agit essentiellement d’une version simplifiée du premier jeu Pokémon avec quelques gadgets inspirés de Pokémon-Go fusionnés. Être capable de créer des liens avec votre starter préféré et de découvrir la région de Kanto avec des graphismes mis à jour est une expérience nostalgique.

Avantages

Gameplay nostalgique

Activités amusantes de liaison Pokémon

Prend en charge deux joueurs

Style d’art adorable

Chasse brillante plus facile

Les inconvénients

Très peu de batailles de Pokémon sauvages

Certains aspects sont trop simples

Pokémon: Allons-y, Pikachu! et Evoli! Ce que j’aime

Source: iMoreCategory

Jeu

Titre

Pokémon: Allons-y, Pikachu! / Pokémon: Allons-y, Évoli!

Développeur

Game Freak Inc.

Éditeur

Nintendo

Genre

Aventure, jeu de rôle, multijoueur

Joueurs

Jusqu’à 2

Prix ​​de lancement

60 $

Dès que vous allumez un nouveau jeu Let’s Go, les graphismes mignons et les visuels vibrants vous séduiront. Sérieusement, mon Switch n’avait pas fonctionné depuis deux minutes avant que je commence à me faufiler sur les images chéries d’Eevee et de Pikachu. À partir de ce moment, je me suis retrouvé à roucouler devant les adorables réactions de mon starter à presque tout.

Selon la version que vous obtenez, Pikachu ou Eevee sera votre partant volontaire avec lequel vous pourrez vous habiller et jouer avec tout au long de votre voyage. Au lieu de rester dans leurs Poké Balls, ces deux-là restent visibles dans le monde extérieur où que vous alliez. Vous pouvez également avoir n’importe quel autre Pokémon dans votre piste de groupe après vous en plus de votre starter. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir à la fois un Pikachu et un Évoli dans votre groupe, car les deux Pokémon apparaissent plus tard dans la nature. Tout Pikachu ou Eevee que vous attraperez plus tard n’agira tout simplement pas comme le starter spécial.

Le Seau Nostalgie plein de charme

Source: iMore

Il est vraiment difficile de ne pas ressentir l’attraction d’une familiarité enchanteresse pendant que vous jouez.

Les nouveaux arrivants et ceux qui sont sortis de la boucle Pokémon depuis quelques années apprécieront probablement Let’s Go comme un moyen graduel de revenir dans les jeux. Le Pokédex n’a que des emplacements pour les 151 premiers Pokémon de la génération 1, vous commencerez donc avec ce que vous connaissez déjà. Cela empêche également le système de types de devenir trop compliqué pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le système de combat actuel de Pokémon. Comme prévu, certains Pokémon sont exclusifs à un jeu ou à l’autre, vous devrez donc échanger avec quelqu’un qui possède l’autre version afin de compléter votre Pokédex.

Vous affronterez également tous les leaders du gymnase d’origine, y compris Brock et Misty. Et bien sûr, Team Rocket est à la hauteur de ses vieux trucs avec Jesse et James surgissant dans tout le pays. Cet ajout fait que les jeux ressemblent encore plus à un remake de Pokémon Yellow. Il est vraiment difficile de ne pas ressentir l’attraction d’une familiarité enchanteresse en voyant ces magnifiques interprétations d’un jeu 8 bits auquel vous avez joué étant enfant.

Nouveaux mécanismes de contrôle de mouvement, manèges et techniques secrètes

Source: iMore

Comme je l’ai déjà mentionné, vous ne combattez plus tous les Pokémon sauvages que vous rencontrez. S’inspirant de Pokémon Go, les jeux Let’s Go vous permettent d’appuyer sur un bouton ou de déplacer votre Joy-Con dans un mouvement de lancer lorsque vient le temps de lancer une Poké Ball. Si vous lancez votre Poké Ball au bon moment lorsque l’anneau autour de la face de la cible devient plus petit, vous serez plus susceptible de l’attraper et de recevoir de meilleurs bonus. Personnellement, j’ai trouvé les commandes de mouvement un peu bancales ici, alors j’ai préféré jouer en mode portable car la visée et le lancer étaient beaucoup plus faciles de cette façon.

Source: iMore

L’une des choses que j’aime le plus est de pouvoir chevaucher certains de mes Pokémon préférés, comme Arcanine, Charizard ou Onix. Il y a 19 Pokémon que vous pouvez monter et ils se déplacent plus vite que si vous vous promeniez seul. Le compromis est qu’il n’y a pas de vélos dans le jeu. Mais, pour moi, monter au sommet de mes bêtes préférées est bien mieux que de colporter seul.

En plus d’attraper des mécanismes, au lieu d’enseigner divers mouvements traditionnels Pokémon comme Cut, Fly et Surf, j’ai été surpris de découvrir que le Pokémon de départ apprend les techniques secrètes, qui sont fondamentalement les mêmes choses. Lorsqu’un arbre vous bloque le chemin, Pikachu le coupe. Besoin de voler vers une autre ville? Évoli sortira un étrange engin ballon pour que vous puissiez voyager. Je n’étais pas sûr de ce que je ressentais à ce sujet, cependant, j’ai depuis déterminé que ces mécanismes rendent votre démarreur spécial un peu plus attachant au fur et à mesure que le jeu avance. .

Doublez le mode amusant à 2 joueurs

En donnant un Joy-Con à quelqu’un d’autre, vous pourrez tous les deux explorer Kanto et attraper des Pokémon ensemble. Le joueur 1 a le contrôle total des menus et du fait qu’ils quittent ou non une zone. Le joueur 2 ne peut pas franchir les portes de lui-même, mais il peut courir dans le monde extérieur et aider à lancer une Poké Ball sur un Pokémon. Il existe même des bonus attrayants pour les moments où le joueur 1 et le joueur 2 lancent avec succès leurs Poké Balls au bon moment. Ces mécanismes rendent les jeux Let’s Go parfaits à partager avec les jeunes fans de Pokémon ou ceux qui ne se sentent pas avertis en matière de jeux vidéo.

Chasse brillante Repérez-les dans le monde

Source: iMore

Les Pokémon brillants, ou Pokémon de couleur alternée, existent depuis Pokémon Or et Argent, mais c’est un peu plus récemment que la base de fans a vraiment commencé à comprendre ce qui rendait ces rencontres plus probables. Dans les jeux Let’s Go, si les joueurs attrapent plus de 25 du même Pokémon d’affilée, leurs chances d’obtenir des Pokémon brillants augmentent considérablement.

De plus, c’est actuellement le seul jeu qui vous permet de dire si un Pokémon brille dans le monde extérieur. Certes, attraper des shinies peut encore prendre des heures, mais c’est bien de pouvoir le faire un peu plus facilement avec Let’s Go, Pikachu! et Allons-y, Evoli! Assurez-vous de les transférer dans Pokémon Home une fois que vous les avez acquis.

Pokémon: Allons-y, Pikachu! et Evoli! Ce que je n’aime pas

Source: iMore

Bien que le charme se dégage sérieusement de chaque section de ce jeu, il y a certaines choses que je n’ai pas aimées à ce sujet.

Presque toutes les batailles de Pokémon sauvages, je me sens incomplète

C’est un peu bizarre que je puisse courir dans ces endroits familiers et rencontrer des Pokémon sauvages sans vraiment pouvoir combattre aucun d’entre eux.

C’est un peu bizarre que je puisse courir dans ces endroits familiers et rencontrer des Pokémon sauvages sans vraiment pouvoir combattre aucun d’entre eux. Maintenant, de vraies batailles existent dans les gymnases varoius ou avec des Pokémon spéciaux comme le Snorlax qui me bloquent le chemin, mais je manque vraiment de grincer pour rendre mon parti plus fort. L’expérience n’est tout simplement pas la même lorsque tous vos Pokémon partagent XP simplement pour être dans votre groupe après avoir lancé avec succès une Poké Ball sur quelque chose.

En accord avec le sentiment ci-dessus, les jeux Let’s Go semblent un peu trop simples. Cela correspond aux rencontres de Pokémon édulcorées, je suppose. Mais si vous recherchez un jeu stimulant, ce n’est pas ça.

Pokémon: Allons-y, Pikachu! et Evoli! Devriez-vous les jouer?

Source: iMore

Pokémon est l’une de ces franchises spéciales. Même lorsque les jeux ne sont pas conçus comme les fans le souhaitent, ils en achèteront toujours une copie. Allons-y, Pikachu! et Allons-y, Evoli! Ce n’est peut-être pas aussi approfondi que les principaux RPG Pokémon, cependant, ils sont très nostalgiques et offrent de nouvelles expériences que nous n’avons jamais vues auparavant. Plus important encore, ils sont toujours amusants à jouer même s’ils ne sont pas comme les jeux de base.

4,5

sur 5

Si vous êtes un fan de Pokémon depuis plusieurs années et que vous souhaitez présenter Pokémon à un ami ou à vos enfants, c’est un excellent titre pour commencer. Alternativement, si vous avez joué aux jeux originaux en tant qu’enfant mais que vous n’avez pas beaucoup joué depuis, ce jeu est incroyablement facile à entrer et vous fera sérieusement voyager dans le passé.

Kanto 2.0

Pokémon: Allons-y, Pikachu! et Evoli!

Explorez un jeu Kanto réinventé

Voyagez dans la même région que le premier jeu Pokémon avec Pikachu ou Évoli comme point de départ. Vous déjouerez le plan diabolique de Team Rocket en vous frayant un chemin dans chaque salle de sport et en remplissant votre Pokédex.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = « http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

var fbAsyncInitOrg = window.fbAsyncInit;

window.fbAsyncInit = function() {

if(typeof(fbAsyncInitOrg)==’function’) fbAsyncInitOrg();

FB.init({

appId: « 291830964262722 »,

xfbml: true,

version : ‘v2.7’

});

FB.Event.subscribe(‘xfbml.ready’, function(msg) { // Log all the ready events so we can deal with them later

var events = fbroot.data(‘ready-events’);

if( typeof(events) === ‘undefined’) events = [];

events.push(msg);

fbroot.data(‘ready-events’,events);

});

var fbroot = $(‘#fb-root’).trigger(‘facebook:init’);

};

Cet article Pokémon: Allons-y, Pikachu! et Allons-y, Evoli! examen – Charme nostalgique avec quelques changements étranges est apparu en premier sur actualité.