Pokémon Go Trainers, la finale des bonus Ultra Unlock est la semaine Unova. Les entraîneurs du monde entier ont pu relever huit défis pendant Pokémon Go Fest 2020, et ainsi tous les joueurs de Pokémon Go seront récompensés avec une semaine entière de Pokémon découverts à l’origine dans la région d’Unova. Que pouvons-nous attendre de la semaine Unova?

Quels sont les bonus Ultra Unlock

Comme le veut la tradition avec les événements Pokémon GO Fest, les bonus Ultra Unlock sont des récompenses que les joueurs peuvent gagner pour tout le monde en relevant des défis. Tout au long de la première journée du Pokémon GO Fest 2020, les formateurs ont eu plus de 30 défis mondiaux liés aux habitats en rotation. Tous les huit défis complétés par des joueurs du monde entier ont débloqué une semaine d’événement Ultra Unlock supplémentaire pour un total de trois événements.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Ultra Unlock Semaine 3: Semaine Unova

Parce que les formateurs ont terminé 24 défis, nous avons débloqué la semaine Unova. Cette semaine se concentrera sur les Pokémon découverts à l’origine dans la région Gen Five Unova, dont certains feront leurs débuts Pokémon GO. Un de ces Pokémon, Bouffalant, pourra être rencontré à New York et dans les environs. La Semaine Unova se déroulera du vendredi 14 août 2020 à 13 h 00 PST au vendredi 21 août 2020.

Apparaît

Les Pokémon suivants verront plus d’apparitions cette semaine:

Snivy

Tepig

Oshawott

Patrat *

Lillipup *

Herdier

Dérober

Blitzle

Roggenrola *

Drilbur

Woobat *

Tympole

Sewaddle

Venipede

Cottonee

Dwebble *

Trubbish

Minccino *

Emolga

Karablast

Foongus

Cubchoo

Shelmet

Golett

Bouffalant (exclusif régional pour New York et ses environs)

Des œufs

Les Pokémon suivants naîtront à partir d’oeufs d’amis de 7 km:

Les Pokémon suivants écloseront à partir d’oeufs de 5 km ramassés à PokéStops à New York et dans les environs:

Raids

Les Pokémon suivants seront présentés dans les Raids:

Timburr *

Cottonee

Pétilil

Dwebble *

Klink *

Roggenrola * – une étoile

Whirlipede

Darumaka

Stunfisk

Liepard

Palpitoad

Amoongus

Garbodor

Genesect * – cinq étoiles

Nouveau Pokémon brillant

Journée de maquillage Pokémon Go Fest 2020

En plus de la semaine Unova et de tout ce que cela implique, l’événement Makeup Day pour le Pokémon Go Fest 2020, des problèmes techniques, aura également lieu cette semaine. Le dimanche 16 août 2020, de 11 h 00 à 14 h 00, heure locale, tous les joueurs ayant acheté un billet Pokémon GO Fest 2020 auront accès à cet événement. Trois habitats différents seront présentés lors de cet événement, chacun d’une durée d’une heure:

11 h 00: Habitat du feu

12 h 00: Habitat aquatique

13h: Habitat de l’amitié

Les autres bonus que les formateurs peuvent profiter de cet événement incluent:

Une boîte gratuite spéciale contenant deux encens et deux passes de raid à distance

Bonbons rares dans les cadeaux d’amis

Encens d’une heure

Feu

Les Pokémon qui peuvent être rencontrés pendant l’Habitat du Feu comprennent:

Eau

Les Pokémon qui peuvent être rencontrés pendant l’habitat aquatique comprennent:

Relation amicale

Les Pokémon qui peuvent être rencontrés pendant l’habitat d’amitié comprennent:

Des questions?

Vous avez des questions sur l’Ultra Bonus Unova Week? Pour quel Pokémon Unova êtes-vous le plus excité? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que notre couverture approfondie de Pokémon Go Fest 2020 afin que vous puissiez vous aussi devenir un maître Pokémon!