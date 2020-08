L’utilisation de cartes de débit ou de cartes de crédit rechargeables est de plus en plus au cœur de la vie quotidienne. Comme il est apparu ces derniers mois, le gouvernement lui-même tente d’encourager les achats et les mouvements financiers grâce à la monnaie numérique. Poste italienne, en ce sens, il offre des services très importants à ses utilisateurs avec deux outils déjà très populaires: les cartes Postepay et les cartes de débit associées aux comptes Bancoposta.

Postepay Evolution, la nouvelle redevance annuelle facturée directement sur le compte

Parmi les cartes Postepay, Postepay Evolution trouve un espace réservé. Cette carte, elle-même une carte de crédit rechargeable, comprend également un Le code IBAN grâce auquel il est possible d’envoyer et de recevoir de l’argent (par exemple, pension ou salaire) par virement postal ou bancaire. Cette caractéristique rend l’instrument très populaire auprès du public.

Net du succès commercial, il y a eu ces derniers mois une nouveauté relative à Postepay Evolution qui ne laisse pas les clients particulièrement satisfaits. Poste Italiane a en effet décidé d’augmenter le cotisation annuelle du service en l’amenant au quota 12 euros tous les 12 mois. Comme c’est déjà le cas pour les cartes Bancoposta, le solde des frais de gestion se fera directement sur votre compte.

Malgré le changement de la cotisation annuelle, les autres restent intacts commissions. Les retraits, par exemple, seront toujours gratuits aux distributeurs automatiques de Poste Italiane, auront des frais d’un euro dans les bureaux de poste autorisés et de deux euros aux distributeurs automatiques. Pour les recharges également, il existe une commission variable de un à deux euros, en fonction de la méthode choisie.