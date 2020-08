Tout utilisateur de ce réseau social sait que Les messages Instagram ne sont pas, la vérité, son point fort. Je ne dis pas qu’ils ont tort et, de plus, je les utilise régulièrement pour communiquer avec certaines personnes. Ils sont … enfin une fonction de base, qui couvre le dossier en offrant quelque chose de nécessaire dans un service de ce type, et à laquelle on ne peut rien reprocher sauf peut-être que le jour où ils l’ont fait, ils étaient à court de sel. Et oui, oui, je sais qu’il y a pire, il suffit de regarder Twitter. Au moins, les messages Instagram vous permettent d’utiliser des messages vocaux … même si ce n’est qu’à partir de l’application pour les appareils, et non de son interface Web.

Et c’est une autre, les différences entre le Web et les applications. Hier encore, sans aller plus loin, j’ai reçu un message temporaire. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est une fonction des messages Instagram par laquelle vous pouvez envoyer un texte, une image, etc., qui ne peut être vu qu’un nombre spécifique de fois et pendant un certain temps. Le problème est que j’avais cette conversation depuis un PC donc, oui, en effet, je n’avais pas d’autre choix que de passer à mon mobile pour voir ce contenu, car ces types de messages ne peuvent pas être visualisés à partir de l’interface Web.

C’est pourquoi les nouvelles que The Verge publie aujourd’hui me suscitent des sentiments mitigés. Je parle du fait qu’il a déjà commencé à être déployé, dans les applications pour iOS et Android, la possibilité de fusionner les messages Instagram avec Facebook Messenger. Un changement qui ne devrait surprendre personne, en réalité, sauf en tout cas pour le retard du mouvement de Facebook pour continuer d’étendre les tentacules de Facebook Messenger à travers le reste des services exploités par l’entreprise, ce qui déjà Nous l’avons vu avec son intégration d’appels de visioconférence dans WhatsApp, et ce qu’il fait réellement est d’intégrer cette fonction de son messager dans WhatsApp.

Maintenant, c’est une chose que c’était quelque chose de prévisible, ce que c’était, et une autre est l’adéquation que ce changement aura. Comme je l’ai déjà mentionné, je connais des personnes avec lesquelles je communique régulièrement via des messages Instagram et, n’utilise généralement pas Facebook. Ce que je sais peut sembler une position quelque peu forcée, étant donné qu’Instagram appartient à Facebook depuis des années, mais je peux toujours comprendre leur position, car Instagram n’est pas, ou du moins cela ne semble pas, un service aussi intrusif que le réseau social.

Je viens de mettre à jour l’application Instagram avec la dernière version et, du moins pour moi, cette fonction ne semble pas encore disponible, il est donc entendu que le déploiement sera progressif. En outre, sur la base d’images publiées par The Verge, pour l’instant l’intégration des messages Instagram dans Facebook Messenger est facultative. Le problème est que, sans rien savoir du tout, je crains que cette option soit temporaire, que tôt ou tard elle finisse par obliger les utilisateurs à faire un tel changement. Et j’ai peur que la réponse de la communauté ne soit pas trop amicale.

Et qu’en est-il des sentiments mitigés dont vous avez parlé au début? Eh bien, parce que, contrairement à d’autres services et fonctions de communication, tels que les messages Instagram, Facebook semble avoir fait un effort important pour unifier l’expérience sur toutes les plateformes. Évidemment, ils ne peuvent pas offrir exactement les mêmes fonctions sur PC que sur smartphone, mais en général l’expérience est beaucoup plus uniforme. Et même si, et on le sait, je ne suis pas vraiment fan de Facebook, cela ne me fait pas de mal de reconnaître les choses qu’il fait bien.