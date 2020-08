Le premier tour du procès Epic Games contre Apple sur Fortnite aura lieu lundi.

Cela devrait être une victoire pour Apple dans ce qui pourrait s’avérer être une longue bataille juridique entre les deux sociétés.

Epic a créé ce problème tout seul, et il recherche maintenant le tribunal pour empêcher Apple d’appliquer les règles de l’App Store, alors qu’il pourrait résoudre le problème par lui-même, en corrigeant l’application Fortnite conformément aux règles de l’App Store.

Epic risque de perdre l’accès à ses comptes et outils de développeur Apple, ce qui pourrait conduire à la suppression complète de Fortnite et affecter d’autres développeurs travaillant sous licence pour les outils Unreal.

Avant de vous dire pourquoi Epic devrait perdre dans cette première phase de ce qui pourrait s’avérer être un long combat avec Apple, mettons simplement une épingle dans la réduction de 30% d’Apple que l’entreprise prend sur toutes les transactions se déroulant dans ses applications. Epic essaie de donner l’impression que tout est à propos de cela dans sa lutte contre Apple, mais cela ne fait qu’effleurer la surface.

Pour récapituler, Epic a décidé il y a quelques jours de pousser une mise à jour de ses applications iOS et Android Fortnite qui offriraient aux acheteurs un moyen de paiement supplémentaire pour les produits numériques, Epic. Apple a rapidement interdit Fortnite, et dès que cela s’est produit, Epic a poursuivi Apple et a publié une fausse publicité pour rallier l’opinion du jeu en sa faveur dans le combat qui a suivi. Google a également interdit Fortnite et Epic les a également poursuivis. Ces mouvements ont été calculés et préparés bien avant la mise à jour Fortnite d’Epic qui a interdit l’application. Dans les jours qui ont suivi, nous avons appris qu’Apple ne s’était pas contenté d’interdire Fortnite de l’App Store, il avait également donné à Epic une quinzaine de jours pour supprimer l’option de paiement secondaire de l’application, sous peine de voir son compte de développeur banni. Epic a rapidement suivi avec une motion d’ordonnance d’interdiction temporaire (TRO) demandant au tribunal d’empêcher Apple de mettre en œuvre son plan visant à supprimer l’accès d’Epic aux outils et aux comptes de développement en réponse à sa violation des règles de l’App Store. Apple a répondu à cela avec sa motion, montrant les échanges entre Apple et Epic dans les jours précédant la mise à jour Fortnite et les jours qui ont suivi. Au cours du week-end, Epic a répondu à Apple, Microsoft déposant une déclaration de soutien en faveur d’Epic. Phew!

Cela nous amène à lundi, lorsque l’audience sur la motion aura lieu. Et c’est là qu’Epic devrait subir sa première défaite contre Apple, et où il sera obligé d’annoncer que l’application iPhone Fortnite sera restaurée à l’état précédent, celui où les achats in-app (IAP) ne sont possibles que via le paiement d’Apple. système.

S’il y a une chose dans tout ce désordre que vous devez lire pour comprendre où se trouvent les choses entre Epic et Apple, c’est l’échange de courriels qui a précédé l’interdiction de Fortnite et les courriels qui ont suivi.

Tout commence le 30 juin avec le directeur d’Epic, Tim Sweeney, envoyant un e-mail à Tim Cook, Phil Schiller, Craig Federighi et Matt Fischer pour demander à Apple d’autoriser Epic à introduire deux choses, un magasin de traitement concurrent et son App Store dans l’App Store.

1) Options de traitement de paiement concurrentes autres que les paiements Apple, sans les frais d’Apple, dans Fortnite et d’autres logiciels Epic Games distribués via l’App Store iOS; 2) Une application Epic Games Store concurrente disponible via l’App Store iOS et via une installation directe qui a le même accès aux fonctionnalités du système d’exploitation sous-jacent pour l’installation et la mise à jour du logiciel que l’App Store iOS lui-même, y compris la possibilité d’installer et de mettre à jour le logiciel de manière transparente comme l’expérience IOS App Store.

Sweeney a donné à Apple deux semaines pour répondre, et Apple s’est conformé le 10 juillet, avec un courrier électronique long et détaillé de l’avocat général d’Apple, Canon Pence, qui expliquait pourquoi les demandes d’Epic ne pouvaient pas être satisfaites, soulignant l’énorme hypocrisie d’Epic and Co. il s’agit de gérer les applications et les paiements de l’App Store.

M. Sweeney ne conteste pas ce modèle dans son courrier électronique – peut-être parce qu’Epic en profite pleinement. Apple ne prend aucune part de la publicité intégrée aux applications d’Epic, ni des ventes d’articles, tels que les skins et la devise, que les utilisateurs d’applications iOS obtiennent en dehors de l’App Store. Et, comme déjà discuté, Apple ne facture rien pour permettre à des millions d’utilisateurs iOS de jouer gratuitement à Fortnite. Sans IAP, cependant, Apple n’aurait aucun moyen pratique ou fiable de percevoir sa commission sur les ventes numériques intégrées aux applications. En effet, l’exigence IAP s’applique également pour la même raison au Mac App Store, que vous considérez comme ouvert et compétitif. » M. Sweeney a récemment déclaré que «[i]C’est au créateur d’une chose de décider si et comment vendre sa création. » [….] Nous sommes d’accord. Il semble cependant qu’Epic souhaite faire une exception pour Apple et dicter la manière dont Apple conçoit ses produits, utilise ses biens et sert ses clients. En effet, il semble que M. Sweeney veuille transformer les appareils iOS et l’écosystème Apples en une plate-forme ouverte… comme les premiers ordinateurs Apple, où les utilisateurs avaient la liberté d’écrire ou d’installer n’importe quel logiciel de leur choix. […]

L’App Store n’est pas un service public. Epic semble vouloir un magasin sans loyer dans l’App Store de confiance qu’Apple a construit. Epic veut un accès égal »au système d’exploitation d’Apple et une interaction« transparente »entre votre boutique et iOS, sans reconnaître que la transparence de l’expérience Apple repose sur l’ingéniosité, l’innovation et l’investissement d’Apple. Epic souhaite accéder à tous les outils fournis par Apple tels que Metal, ARKit et d’autres technologies et fonctionnalités. Mais vous ne voulez pas payer. En fait, vous voulez utiliser ces technologies et ensuite facturer les autres pour l’accès. Apple a investi des milliards de dollars pour développer des technologies et des fonctionnalités que des développeurs comme Epic peuvent utiliser pour créer d’excellentes applications ainsi qu’un endroit sûr et sécurisé pour les utilisateurs pour télécharger ces applications. Apple conçoit ses produits et services pour que les développeurs réussissent grâce à l’utilisation de puces personnalisées, de caméras, de fonctionnalités du système d’exploitation, d’API, de bibliothèques, de compilateurs, d’outils de développement, de tests, de bibliothèques d’interfaces, de simulateurs, de fonctionnalités de sécurité, de services de développement, de services cloud et de paiement systèmes. Ces innovations sont correctement protégées par les lois sur la propriété intellectuelle et Epic n’a pas le droit de les utiliser sans une licence d’Apple. En tant que signataire du contrat Apple Developer Agreement et du contrat de licence du programme Apple Developer Program, Epic a reconnu ces droits de propriété intellectuelle (tout comme les développeurs d’Epic font de même en ce qui concerne la propriété intellectuelle d’Epic). Voir le contrat de licence du programme pour développeurs Apple § 2.5.

Tous les joueurs ne comprendront peut-être pas qu’Epic a créé cette crise en sachant pleinement qu’il violerait le contrat, en sachant parfaitement quelles pourraient être les réponses d’Apple et en sachant pleinement qu’Apple appellera son bluff. C’est pourquoi il avait toutes ces poursuites en justice et la publicité virale. Qu’il s’attendait à ce qu’Apple opte pour l’option nucléaire, c’est discutable, mais la même chaîne de courrier électronique ci-dessus prouve que la réponse d’Apple a été rapide. À partir du moment où Epic a publié la mise à jour, Apple a fait savoir à l’entreprise qu’elle risquait de perdre l’accès à ses outils de développement, ce qui peut entraver le développement d’applications pour les jeux basés sur le moteur Unreal qu’Epic concède sous licence à d’autres fabricants de jeux.

La même réponse détaille également un autre comportement malhonnête d’Epic qui ne devrait pas être ignoré. Epic a profité des outils de développement d’Apple pour pousser discrètement une mise à jour sur l’App Store qui activait une fonctionnalité de paiement IAP qu’Apple n’approuverait jamais. Epic a triché, et c’est une entreprise qui est censée travailler pour d’autres développeurs. C’est une entreprise à laquelle les autres développeurs devraient faire confiance lorsqu’ils traitent avec un hypothétique App Store Epic dans l’App Store qui serait régi par les propres règles d’Epic.

Epic n’est pas une victime innocente et impuissante ici.

Epic a combattu cette première salve en public, dans l’espoir d’induire les clients en erreur en leur faisant croire qu’Epic a raison, et qu’il fait tout cela pour eux et pour le bien des autres développeurs. Cela explique la publicité anti-Apple, le mouvement du hashtag et l’événement en jeu Fortnite. Mais la décision du tribunal ne peut et ne doit pas aller en faveur d’Epic. Epic a rompu un contrat en connaissant les conséquences, puis a poursuivi Apple lorsque la société a pris des mesures de rétorsion et a déposé un TRO lorsqu’elle a réalisé jusqu’où Apple irait.

Les joueurs qui sont en colère contre Apple devraient se rendre compte qu’Epic ne cherche que ses résultats et en profite pour faire pression sur Apple. Cela seul ne donne pas raison à Epic. Fortnite sera probablement restauré à la version précédente cette semaine, car Epic ne peut pas se permettre de perdre tout accès à ses outils de développement et aux revenus Fortnite générés par les iPhones et les iPad. Cela prouvera en outre à quel point tout cela est hypocrite.

Et n’oublions pas qu’Epic paie la même réduction de 30% à Microsoft, Nintendo et Sony pour l’accès à ces consoles. Mais il ne semble pas que ces trois autres sociétés géantes devraient réduire leur part.

Vous vous souvenez de cette épingle d’avant? Supprimons-le maintenant. La coupe App Store d’Apple est bien méritée pour ce qu’Apple a apporté à la table, et je l’ai déjà expliqué. Mais le pourcentage de 30% pourrait en effet être trop élevé. Les développeurs et les consommateurs pourraient bénéficier d’un taux inférieur, même si cela réduit les bénéfices d’Apple et de Google. C’est un débat bien mérité qui peut et doit se poursuivre. Epic aurait pu poursuivre Apple sans créer ce conflit artificiel. Il aurait pu le faire à tout moment dans le passé aussi, mais il choisit ce moment en raison des enquêtes antitrust et des plaintes qu’Apple doit traiter ou devra traiter. Epic aurait pu décider de prendre un terrain plus élevé si vous le vouliez, où il n’aurait pas enfreint les conditions de l’App Store afin que l’interdiction de Fortnite puisse devenir virale en ligne. Et peut-être que plus de joueurs auraient soutenu cet appel à l’action.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.