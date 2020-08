Epic Games a poursuivi Apple et Google la semaine dernière après que Fortnite ait été retiré de l’App Store et du Google Play Store

Epic Games estime que la commission de 30% qu’Apple et Google prélèvent sur les microtransactions étouffe la concurrence.

La croisade d’Epic Games ignore le fait que les fabricants de consoles comme Microsoft et Sony prennent également une réduction de 30% sur toutes les transactions.

Epic Games a décidé la semaine dernière de faire preuve de prudence en introduisant ouvertement son propre système de paiement dans Fortnite. Ce faisant, Epic Games a cherché à éviter à la fois la commission de 30% d’Apple et de Google sur les micro-transactions, une structure de frais qui existe sur les deux plates-formes depuis plus d’une décennie à ce stade.

Comme on pouvait s’y attendre, Apple et Google ont réagi fortement et ont rapidement retiré Fortnite de leurs magasins d’applications respectifs. Le mouvement, comme nous l’avons vite découvert, a été directement entre les mains d’Epic. Quelques minutes seulement après que Fortnite ait été banni de l’App Store, Epic Games a intenté une action en justice contre Apple. Peu de temps après, une poursuite similaire a été déposée contre Google. Et parce qu’Epic Games a un flair pour le dramatique, la société a également publié une vidéo se moquant de la célèbre publicité d’Apple de 1984 dans laquelle elle positionnait le fabricant d’iPhone comme le méchant responsable de prendre «nos profits, notre contrôle».

Le nœud du boeuf d’Epic avec Apple et Google est assez simple: la société estime que la commission de 30% sur les micro-transactions est excessive, étouffe l’innovation et va à l’encontre de la loi antitrust. Epic soutient en outre qu’Apple devrait être ouvert à l’hébergement de boutiques d’applications rivales sur sa propre plate-forme dans l’intérêt du choix de l’utilisateur.

Le procès d’Epic contre Apple se lit en partie:

Apple maintient illégalement son pouvoir de monopole sur le marché de la distribution d’applications iOS par le biais des actes anticoncurrentiels décrits ici, y compris en imposant des restrictions techniques et contractuelles sur iOS, ce qui empêche la distribution d’applications iOS par des moyens autres que l’App Store et empêche les développeurs de distribuer magasins d’applications concurrents aux utilisateurs iOS. Apple maintient illégalement son pouvoir de monopole sur le marché de la distribution d’applications iOS en refusant illégalement à Epic et à d’autres distributeurs d’applications une installation essentielle – l’accès à iOS – qui les empêche de rivaliser sur le marché de la distribution d’applications iOS.

Alors qu’Epic voudrait vous faire croire que sa position est noble dans la mesure où il essaie simplement de donner plus de choix aux consommateurs – et de leur faire économiser de l’argent dans le processus – la réalité est un peu plus nuancée. Même si nous ne tenons pas compte de l’affirmation selon laquelle la distribution d’applications iOS constitue un marché distinct, et même si nous ignorons l’idée qu’Apple ne devrait exercer aucun contrôle sur le type de logiciel autorisé à fonctionner sur les appareils iOS, la position d’Epic est compromise par le fait que les poursuites de la société aient distingué Apple et Google et complètement ignoré les consoles.

Kyle Orland d’Ars Technica souligne avec astuce:

La plupart sinon la totalité des plaintes d’Epic contre Apple et Google semblent s’appliquer également à Microsoft, Sony et Nintendo dans l’espace console. Les trois fabricants de consoles prennent également une réduction de 30% de toutes les ventes de microtransaction sur leurs plates-formes, par exemple.

Pour résoudre ce problème, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney (qui vaut 5,3 milliards de dollars, ce qui signifie que ce n’est pas exactement une situation de David contre Goliath) a tenté de créer une exception pour les consoles telles que la PlayStation de Sony et la Nintendo Switch pour des raisons économiques.

«Les consoles sont uniques», a expliqué Sweeney, «en ce que le matériel est vendu à un prix inférieur ou égal au coût de fabrication et est subventionné par les ventes de logiciels, alors qu’iOS et Android sont incroyablement rentables pour Apple et Google à partir des ventes de matériel et des publicités.»

Comme c’est noble! Sweeney est tellement préoccupé par la rentabilité d’entreprises comme Microsoft (capitalisation boursière de 1,58 billion de dollars) et Sony (capitalisation boursière de 1,04 milliard de dollars) qu’il juge leur prise de 30% sur les microtransactions plus que raisonnable.

Comme indiqué dans le tweet ci-dessous, la prise de Sweeney est incroyablement décalée et délibérément trompeuse:

La PS4 et la Xbox One X sont rentables aujourd’hui. Nintendo Switch est rentable depuis le premier jour. Les consoles ont une durée de conservation de 10 ans, de sorte qu’elles * peuvent * être vendues à perte au départ. Les téléphones ont une durée de vie de 1 à 2 ans, donc ils * doivent * être rentables dès le premier jour. C’est tellement malhonnête. – Forstall (@forstall_) 14 août 2020

En outre, il semble étrange que la position de Sweeney semble dépendre uniquement du type de modèle d’entreprise que les entreprises emploient. Quelque chose me dit qu’Epic Games ne retirerait pas sa plainte si Apple décidait par magie de vendre du matériel iPhone à une perte initiale et de compenser la différence avec les revenus provenant de l’App Store.

Ars Technica ajoute:

Peut-être qu’Epic est simplement plus inquiet du potentiel de perte de revenus sur les consoles par rapport aux plates-formes mobiles. Une étude menée par Newzoo à la mi-2019 sur trois principaux jeux Battle Royale, dont Fortnite, a révélé que 71% des joueurs jouaient principalement sur consoles, contre seulement 17% sur PC et 12% sur mobile. Être coupé de ces joueurs de console au cours d’une bataille publique houleuse porterait un coup beaucoup plus important sur les revenus du jeu.

Ceci, combiné à la relation d’Epic avec Microsoft – sans parler de l’investissement de 250 millions de dollars de Sony dans Epic Games – pourrait aider à expliquer pourquoi l’entreprise a choisi Apple et Google. Cela leur permet de prendre une position de principe tout en protégeant la majeure partie de leurs revenus basés sur Fortnite.

Dans l’état actuel des choses, il ne semble pas qu’une entreprise impliquée bouge d’un pouce. Epic Games, à son avis, adopte une position de principe. Et Apple, quant à lui, n’est pas sur le point de modifier tout son modèle commercial en ce qui concerne les revenus de l’App Store sans utiliser toutes les ressources juridiques à sa disposition.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.