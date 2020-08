Message d’opinion de

Les prochaines PlayStation 5 et Xbox Series X génèrent déjà une tonne de battage médiatique et de spéculation. Les deux consoles de nouvelle génération promettent d’être plus rapides et plus puissantes que n’importe quelle console que nous avons vue auparavant. Pourtant, compte tenu de tout ce que nous savons jusqu’à présent, leur principal concurrent, la Nintendo Switch est plus belle que jamais.

Peu d’entreprises ont pris autant de risques ou transformé ses produits autant que Nintendo. Cela n’a pas toujours porté ses fruits, mais avec la Nintendo Switch, la société japonaise a décroché l’or. La console hybride a connu une ascension fulgurante depuis sa sortie en 2017, et pour cause. Le Switch est portable, polyvalent et offre un excellent mélange de jeux.

La Nintendo Switch a déjà essuyé le sol avec la concurrence en 2019 en vendant plus d’unités que Xbox One et PlayStation 4 combinées. Mais avec les prochains mastodontes que sont la PS5 et la Xbox Series X, la Nintendo Switch en vaut-elle toujours la peine?

Oui absolument. Il ne les rivalisera jamais en termes de performances, mais le Switch est une puissance à bien d’autres égards.

Taille et simplicité

Il y a quelque chose à dire sur la simplicité nostalgique de la Nintendo Switch. Les consoles deviennent des centres de divertissement exagérément glorifiés qui tiennent à peine sur nos étagères de télévision.

La Xbox Series X et la PlayStation 5 poussent la taille à ses limites. La PS5 mesure environ 15 pouces de hauteur, ce qui est plus grand que n’importe quelle PlayStation précédente. La Xbox Series X est peut-être plus courte, mais elle compense avec la largeur. Compte tenu de leur taille et de leur prix sans cesse croissants, cela conduit à se demander quel est leur avantage par rapport aux PC et ordinateurs portables de jeu. Il est vrai que la taille est nécessaire à leurs prétendues prouesses graphiques, mais le Switch est une proposition tentante pour quiconque se préoccupe davantage de la commodité et de la portabilité.

Le Switch offre une expérience amusante et sans tracas. Il vous permet de profiter de tous vos favoris en déplacement et avec des amis. Il est difficile de dire «non» à une session Stardew Valley ou Animal Crossing: New Horizons lors d’un long trajet en train. C’est encore mieux de jouer à Super Smash Bros Ultimate contre votre ami sur ce vol de cinq heures. Ce n’est peut-être pas en 4K glorieux, mais cela ne rend pas l’expérience moins agréable.

Ingéniosité et créativité

Les futures consoles PlayStation 5 et Xbox Series X sont tellement axées sur les performances qu’il semble qu’elles ont poussé la créativité et le plaisir léger de côté. Le contrôleur PS5 a des déclencheurs adaptatifs et une haptique améliorée, mais sinon, les nouvelles manettes de jeu de Sony et de Microsoft sont fondamentalement les mêmes anciens contrôleurs que nous avons vus depuis des années.

Les Joy-Cons de Nintendo, quant à eux, ont de nombreuses utilisations amusantes et innovantes. Il suffit de regarder les kits Nintendo Labo pour comprendre à quel point l’ajout d’une caméra infrarouge (IR) était ingénieux. Il peut être utilisé pour détecter un mouvement dans le kit véhicule, vous permettant de manœuvrer un sous-marin, une voiture ou un avion Toy-Con. Il peut également lire des autocollants spécialement placés, vous permettant de jouer sur un piano Toy-Con en carton et bien plus encore. Il existe même un kit VR Nintendo Labo, et rien de tout cela n’aurait été possible sans l’innovation Joy-Con de Nintendo.

Même sans Labo, les Joy-Cons sont déjà des morceaux de kit incroyables. Vous pouvez bien sûr les attacher à la console pour jouer en déplacement, mais ce n’est que le début. Une fois détachés, vous pouvez les utiliser comme contrôleurs de mouvement de style Wiimote. Retournez-les horizontalement et vous aurez deux manettes de jeu individuelles pour vous et un ami. Vous pouvez même les glisser dans une pièce jointe de manette de jeu fournie avec chaque console Switch pour former un contrôleur ordinaire. Pouvez-vous imaginer Sony ou Microsoft faire quelque chose d’aussi créatif que Joy-Cons?

Les Amiibos sont une autre invention originale et créative de Nintendo qui mérite d’être mentionnée. Bien qu’ils soient antérieurs au Switch, ils sont un autre exemple de l’ingéniosité de la société japonaise. Les Amiibos ne sont pas seulement des figurines en plastique, ils peuvent être utilisés pour sauvegarder des données de jeu, vous donner accès à des personnages ou des objets exclusifs, et à de nombreux autres bonus dans le jeu, tout en servant également d’objets de collection amusants. Ni la Xbox ni la PlayStation n’offrent quelque chose de similaire à distance.

Jeux exclusifs

Les consoles vivent et meurent sur leurs jeux exclusifs. La PlayStation 5 et la Xbox Series X devraient toutes deux héberger un certain nombre de jeux triple A brillants, mais ces dernières années, le nombre de véritables exclusivités a diminué. De nombreuses franchises de consoles bien-aimées telles que Final Fantasy, Red Dead Redemption et Dark Souls ont fait leur chemin vers PC. Microsoft lance désormais presque tous ses jeux propriétaires sur les plates-formes Xbox et Windows. Même Sony a commencé à ouvrir les portes aux utilisateurs de PC, la version PC d’Horizon Zero Dawn étant l’exemple le plus en vue.

On ne peut pas en dire autant de Nintendo. Les jeux AAA de la société japonaise ne peuvent être trouvés que sur ses consoles, et son catalogue ne doit pas être sous-estimé. Des jeux comme The Legend of Zelda: The Breath of the Wild et Animal Crossing: New Horizons ne sont pas seulement les chouchous critiques, mais aussi les favoris des fans. La bibliothèque de jeux de Nintendo est complétée par une variété de jeux Mario et Pokémon, ainsi que des titres compétitifs comme Super Smash Bros Ultimate et Splatoon 2.

Plus important encore, les jeux Nintendo ont leur propre charme unique. Alors que de nombreux titres triple-A modernes sont devenus sérieux et trop dramatiques, la plupart des jeux Nintendo ont conservé leur style visuel léger et leur ton sans sacrifier aucun des défis.

Prix

Bien que le prix de la Nintendo Switch ait augmenté en raison de pénuries liées au COVID, une fois qu’il reviendra à son prix de détail initial de 300 $, ce sera la meilleure offre de console. Il est peu probable que la PS5 et la Xbox Series X le battent, même avec des éditions numériques uniquement moins chères et des remises inévitables plus tard. La Nintendo Switch Lite est une offre encore meilleure pour ceux qui veulent une console uniquement portable. Cela vous donne toujours accès à la grande majorité du catalogue Switch, mais cela ne coûte que 200 $.

S’il y a une critique majeure que nous pouvons adresser au Switch, elle viserait son service en ligne terne. Le fait de devoir utiliser l’application Nintendo Switch Online pour le chat vocal est une expérience douloureuse, et contrairement à PlayStation et Xbox, la Nintendo Switch ne propose pas de jeux gratuits à essayer tous les mois. Vous avez accès aux meilleurs jeux du catalogue classique NES et SNES pour seulement 20 $ par an, ce que les joueurs rétro apprécieront certainement, mais ce n’est pas tout à fait la même chose.

La Nintendo Switch ne sera jamais une puissance graphique ou un champion de la performance, mais elle s’est taillée sa propre niche qui plaît à une grande variété de joueurs. Comparé à ses rivaux surdimensionnés et surexcités, la Nintendo Switch est plus belle que jamais.

