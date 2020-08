Au cours des dernières semaines, je me suis demandé si je pouvais justifier l’achat d’une PS5 (même si ce serait beaucoup plus facile si Sony pouvait déjà annoncer le prix sanglant).

J’ai ouvertement expliqué pourquoi je déteste le design de la PS5, et je ne suis pas vraiment influencé par certaines franchises de Sony comme d’autres semblent l’être. La Xbox Series X bat également confortablement la machine de Sony sur le papier en ce qui concerne les spécifications, et je suis déjà fortement investi dans l’écosystème Xbox tel que le Xbox Game Pass.

Et pourtant, je ne peux m’empêcher de penser à une fonctionnalité PS5 qui, de manière frustrante, ne peut être jugée que si elle est expérimentée de première main: et c’est l’audio 3D. Je suis prudemment optimiste quant à son potentiel, et je pense que cela pourrait bien me donner ce facteur « wow » que je recherche avec les consoles de nouvelle génération.

Ecoute maintenant

(Crédit d’image: Shutterstock)

Vous voyez, pendant des décennies, j’ai largement sous-estimé à quel point un bon design sonore peut être important dans les jeux vidéo. J’avais l’habitude de penser que les haut-parleurs de mon téléviseur étaient plus que suffisants pour jouer, et ce n’est que lorsque j’ai commencé à jouer régulièrement avec des écouteurs que j’ai ouvert mes tympans à un tout nouveau monde.

Porter un casque d’écoute supra-auriculaire de qualité a d’abord été une révélation. Que ce soit le frisson de ressentir des explosions qui me donnaient l’impression de se répercuter dans mon crâne, ou la fidélité d’entendre les pas d’un ennemi à plus de 100 mètres de distance, j’ai rapidement développé une obsession malsaine de rechercher un son cristallin.

Un son de qualité est important pour moi, mais après avoir échantillonné diverses technologies de son surround spatial telles que Dolby Atmos et DTS Headphone: X, j’ai trouvé que les deux laissent beaucoup à désirer. Ils n’ont jamais tenu la promesse de pouvoir entendre les objets distinctement d’en haut et d’en bas, ce qui changerait honnêtement la donne pour tant de titres.

Tempête mes attentes

(Crédit d’image: Sony)

Le «Tempest 3D Audio Engine» de la PS5, cependant, pourrait enfin livrer. Lorsque l’architecte en chef de PlayStation, Mark Cerny, est monté sur scène pour parler des spécifications techniques de la PS5, j’ai trouvé que sa discussion sur l’audio était la plus intrigante. Il a mentionné que la nouvelle technologie propriétaire utilise des algorithmes matériels et logiciels personnalisés pour rendre le son du jeu plus réaliste et fidèle à la réalité, ce qui est exactement ce que je veux entendre (littéralement).

En utilisant une fonction de transfert liée à la tête (HRTF), la technologie est assez similaire à Dolby Atmos, bien qu’elle puisse soi-disant capter plus d’objets dans l’espace 3D. Sony a également reconnu que l’audio 3D n’est pas le même pour tout le monde en raison de la forme de nos oreilles. Cerny a ensuite suggéré aux propriétaires de PlayStation 5 d’envoyer à Sony une photo de leurs trous de patte, auxquels un préréglage HRTF pourrait être attribué.

Cela peut sembler une idée ridicule (et c’est probablement le cas), mais je suis heureux que Sony s’engage à faire passer l’audio au niveau supérieur, au lieu de se concentrer uniquement sur les graphiques. Cerny a déclaré qu’il souhaitait que tout le monde fasse l’expérience de ce niveau de réalisme que l’audio 3D peut fournir, et je suis certainement intéressé.

Platine passé

(Crédit d’image: Sony)

Les développeurs PS5 semblent également excités, mais j’ai mes réserves. Ce n’est pas la première fois que Sony promet un son 3D révolutionnaire, après tout.

Le casque sans fil Sony Platinum pour PS4 est armé d’une version similaire mais évidemment plus limitée de la technologie. Et bien qu’il fasse un travail admirable d’élargissement de la scène sonore, il souffre de la façon dont les objets sont captés dans le monde. Ils sonnent soit beaucoup trop près de l’auditeur, soit dans un endroit totalement différent de celui auquel vous vous attendiez. Pas idéal, alors, si vous essayez d’identifier un zombie dans Days Gone ou les bêtes usinées dans Horizon: Zero Dawn.

Néanmoins, je suis heureux qu’après des décennies de recherche de résolutions plus élevées et de graphismes photoréalistes, l’audio puisse enfin bénéficier des mises à niveau de nouvelle génération qu’il mérite. Et honnêtement, je suis toute oreille, Sony.

