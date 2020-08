Dans la comédie musicale à succès Hamilton, les rôles du marquis de Lafayette et de Thomas Jefferson sont interprétés par le même acteur. Maintenant qu’une version filmée de l’émission est disponible sur Disney +, les nouveaux arrivants de Hamilton pourraient être surpris de voir l’acteur Daveed Diggs revenir au deuxième acte avec de nouveaux vêtements jazzy, une coiffure différente et aucun signe de son ancien accent français.

Créé par et avec Lin-Manuel Miranda, Hamilton raconte l’histoire de la naissance des États-Unis d’Amérique – et des années qui ont suivi – du point de vue du père fondateur Alexander Hamilton. Le spectacle commence avec Hamilton quittant les Caraïbes et arrive à New York, et se termine par sa mort dans un duel avec Aaron Burr. Le marquis de Lafayette était un noble français qui a dirigé des troupes dans la guerre d’indépendance américaine, tandis que Thomas Jefferson était un autre des pères fondateurs de l’Amérique et le troisième président des États-Unis.

La raison pour laquelle Diggs et d’autres acteurs ont été choisis pour jouer deux rôles est liée à la structure de Hamilton. L’acte I concerne la guerre et l’acte II concerne la vie d’Hamilton dans les décennies qui ont suivi, menant à sa mort. Le marquis de Lafayette est retourné en France après la guerre et le deuxième acte de Hamilton débute avec le retour de Jefferson en Amérique après avoir passé cinq ans à Paris à négocier la politique étrangère américaine. Comme l’explique Miranda sur Twitter: « J’ai réalisé très tôt que les personnages qui étaient importants au début de sa vie disparaissaient tandis que d’autres apparaissaient plus tard. Le double casting était pour que nous soyons instantanément investis. ‘Jefferson? Hé, c’est Daveed!’ »

Les autres rôles doubles à Hamilton suivent un schéma similaire. Par exemple, John Laurens est mort vers la fin de la guerre d’Indépendance et le fils aîné de Hamilton, Philip, est né huit mois plus tôt. Anthony Ramos joue Laurens dans l’acte I et Philip dans l’acte II, et sa proclamation dans la chanson d’ouverture – « Moi, je suis mort pour [Hamilton] »- est vrai pour les deux rôles. Dans le cas de Diggs, les deux rôles de Marquis de Lafayette et de Thomas Jefferson représentent la relation de l’Amérique avec la France. Dans l’Acte II, il fait même référence à son personnage de l’Acte I, demandant: » Avez-vous oublié Lafayette? « quand Hamilton plaide contre l’aide de l’Amérique à la Révolution française.

En plus d’investir immédiatement le public dans Jefferson en tant que personnage parce qu’il reconnaît Diggs, les doubles rôles ont également l’avantage de garder les acteurs de l’acte I présents dans l’acte II, plutôt que de les faire simplement disparaître et d’introduire une foule de nouveaux acteurs juste pour la seconde moitié du spectacle. De cette façon, tous les acteurs qui présentent Hamilton dans le numéro d’ouverture de l’émission sont présents du début à la fin, et les deux actes se sentent beaucoup plus étroitement liés qu’ils ne le seraient si les rôles étaient refondus.

