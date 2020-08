Source: Christine Romero-Chan / iMore

Lorsque l’iPad a débuté il y a plus de dix ans, il s’agissait simplement d’une tablette exécutant le même système d’exploitation que l’iPhone, mais avec un écran plus grand. Du moins, c’est comme ça que je l’ai vu. J’ai apprécié mon iPad, mais je ne l’ai jamais considéré comme une machine de travail sérieuse – juste une tablette pour lire, regarder, dessiner et jouer.

Mais au fil du temps, l’iPad a rapidement évolué pour devenir bien plus qu’une tablette. Les gens ont commencé à l’utiliser, au lieu d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau, pour travailler avec des accessoires tels que des claviers Bluetooth ou des étuis de protection pour clavier. Mais pour vous déplacer sur un iPad, vous devez toujours utiliser l’écran tactile avec vos doigts, ou peut-être un stylet de votre choix. Ce n’est pas un dealbreaker, bien sûr, mais cela devient fatiguant de devoir lever la main du clavier pour toucher l’écran plusieurs fois, et cela peut certainement interférer avec le flux de travail.

Lorsque Apple a ajouté la prise en charge du pointeur dans iOS et iPadOS 13, c’était assez rudimentaire et également enterré dans le paramètre Assistive Touch. Mais cela l’a vraiment fait sortir du parc avec la prise en charge plus courante des souris externes et des trackpads dans iPadOS 13.4. Désormais, il est difficile d’utiliser un clavier ou un étui pour clavier dépourvu de trackpad.

Un clavier avec un trackpad libère tout le potentiel de l’iPad Pro

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Honnêtement, je ne me souciais pas trop de la prise en charge du pointeur sur iPad au début, car mon iPad était toujours mon appareil secondaire sur lequel travailler – mes ordinateurs étant les premiers. Mais une fois que je l’ai essayé avec un clavier Brydge Pro + avec mon iPad Pro 11 pouces (2020), je suis tombé amoureux immédiatement, malgré le fait que le Brydge était un peu janky au début. Ensuite, j’ai eu le clavier magique iPad Pro, et j’ai maintenant le Logitech Folio Touch – je ne peux tout simplement pas revenir à un clavier sans trackpad, comme le ZAGG Slim Book Go.

Il existe de nombreux avantages à avoir un trackpad sur le clavier que vous utilisez avec votre iPad. En fait, je déteste utiliser l’écran tactile sur mon iPad Pro, car d’une part, je n’ai pas d’Apple Pencil de deuxième génération, et d’autre part, utiliser mes doigts signifie obtenir des empreintes digitales grossières sur tout l’écran. Et ces deux options impliqueraient que je doive lever la main du clavier, ce qui me semble perturber mon flux de travail le plus souvent.

Avoir un trackpad sur votre accessoire de clavier iPad rapproche votre iPad de devenir un pseudo-ordinateur portable. Ouais, ouais – vous pensez peut-être, « si vous voulez une expérience d’ordinateur portable, pourquoi ne pas simplement utiliser un ordinateur portable? » Je trouve que mon iPad Pro 11 pouces est plus facile à transporter partout que mon MacBook Air ou MacBook Pro, et que la batterie dure beaucoup plus longtemps sur l’iPad.

Étant donné que j’écris des articles dans mon éditeur Markdown, que je communique avec mon équipe dans Slack, que je vérifie mes e-mails, que je recherche dans Safari, que je navigue sur les réseaux sociaux et que j’envoie des messages avec Messages, je pourrais simplement utiliser mon iPad au lieu d’un ordinateur portable pour ces choses. Lorsque je le fais, je préfère utiliser mon Magic Keyboard ou Logitech Folio Touch. Je peux rapidement passer d’une application à l’autre via des raccourcis clavier et cliquer sur des boutons pour naviguer dans mes applications préférées en faisant glisser et en appuyant sur le trackpad, sans jamais avoir à lever le bras pour atteindre l’écran. C’est juste plus facile et pas aussi perturbant pour votre flux de travail, vous aidant globalement à vous sentir plus productif.

Mais si vous n’avez pas encore utilisé votre iPad avec un combiné clavier et trackpad, essayez-le. C’est tellement plus agréable que d’avoir à tendre la main pour l’écran avec vos doigts ou votre stylet. Et une fois que vous le faites, croyez-moi, il est difficile de revenir à un clavier sans trackpad.

Pourquoi nuire à l’iPad Pro en tant que machine de productivité?

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Bien que tous les modèles d’iPad prennent actuellement en charge les souris et les trackpads, je veux parler spécifiquement de l’iPad Pro, car c’est ce que j’utilise et c’est peut-être ce que la plupart des gens voudraient obtenir en remplacement d’un ordinateur portable.

L’iPad Pro est le modèle d’iPad le plus riche en fonctionnalités et celui vers lequel les gens se tournent comme « pour les professionnels » en raison de ses fonctionnalités. Et avec une si bonne prise en charge des souris et du trackpad dans iPadOS 13.4 et versions ultérieures, pourquoi les entreprises se donnent-elles même la peine de sortir des claviers et des étuis sans trackpad?

Ce problème m’est apparu récemment alors que je testais le ZAGG Slim Book Go. Honnêtement, c’est l’un de mes étuis de clavier Bluetooth préférés – le clavier est détachable, les touches sont rétro-éclairées et ont sept couleurs différentes, et c’est un rêve de taper. Je l’ai aimé! Mais j’ai été choqué de voir qu’il n’avait pas de trackpad, même s’il y avait beaucoup d’espace pour en mettre un. Au début, je pensais que c’était peut-être parce que c’était Bluetooth et ne se connectait pas via le Smart Connector comme le Magic Keyboard et le Folio Touch. Mais alors cela ne peut pas être ça, car le Brydge Pro + est Bluetooth et dispose également d’un trackpad.

L’absence de trackpad m’a tellement bouleversée. Une fois que vous vous êtes habitué à un trackpad, il est difficile de revenir en arrière. Vous vous retrouverez à la recherche d’un trackpad qui n’est pas là. J’ai dû interrompre mon flux en atteignant l’écran avec mes doigts, faute de crayon Apple. Et en regardant quelques claviers sur le marché, il est clair que certains d’entre eux ont de la place pour un trackpad sous les touches, mais ils n’en implémentent pas un, ce qui entraîne un gaspillage d’espace. Après tout, quand allez-vous placer vos poignets en bas au centre de l’aire de repos d’un clavier? Je suppose que la raison pour laquelle certains claviers n’ont pas de trackpad est qu’ils sont conçus pour la prise en charge de plusieurs appareils, mais quand même – pourquoi entraver la productivité de l’iPad?

C’est juste un peu ridicule et contre-productif de continuer à fabriquer des claviers et des étuis pour l’iPad Pro, l’iPad le plus puissant pour être productif, sans trackpad intégré. Après tout, pour certaines personnes, l’iPad Pro est un remplacement d’ordinateur portable, et comment pouvez-vous le faire sans trackpad?

Avez-vous besoin d’un trackpad sur le clavier de votre iPad Pro?

J’ai parcouru ma juste part d’étuis pour clavier iPad, mais l’ajout d’un trackpad est un véritable changement de jeu. Il est donc surprenant qu’il existe encore des accessoires de clavier qui sortent pour les derniers modèles d’iPad qui n’ont pas de trackpad alors que de plus en plus de gens utilisent des iPad comme remplacement d’ordinateurs portables pour leurs besoins. Je veux voir plus de grandes marques sortir des claviers avec trackpads à l’avenir.

Quelles sont vos pensées? Achèteriez-vous toujours un clavier iPad sans trackpad ces jours-ci? Faites le nous savoir dans les commentaires.

