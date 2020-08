La prochaine étape de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est proche. Le gouvernement américain a confirmé son intention cette semaine de prendre des mesures contre les applications et les fabricants chinois dits «non approuvés». L’administration Trump n’a pas indiqué les mesures exactes à prendre, au-delà de dire qu’elle empêcherait ces fabricants anonymes de rendre des applications fabriquées aux États-Unis disponibles pour le téléchargement ou de les pré-installer.

Le terme «non fiable» est extrêmement large, mais il devrait servir d’avertissement à tous les fabricants chinois de smartphones pour qu’ils mettent en œuvre dès maintenant des mesures d’urgence. Jusqu’à présent, toute la rhétorique rappelle étrangement le langage employé par le gouvernement américain avant qu’il ne prenne des mesures contre une autre marque chinoise de premier plan il n’y a pas si longtemps.

L’interdiction américaine contre Huawei a fait les gros titres dans le monde entier à la mi-2019. Dans une tournure choquante des événements, Huawei s’est retrouvé sur la liste des entités américaines, ce qui signifie qu’un certain nombre d’entreprises américaines et de sociétés dotées d’une technologie dérivée des États-Unis n’ont pas été autorisées à faire des affaires librement avec le géant de Shenzhen. Un ensemble similaire de restrictions punitives pourrait facilement avoir un impact sur d’autres marques Android de Chine et elles doivent être préparées à faire face à ces mêmes défis, voire à bien pire.

Guerre commerciale américano-chinoise: mauvais pour Huawei, bien pire pour les autres

L’une des entreprises les plus importantes obligées de rompre ses relations avec Huawei était Google. La perte ultérieure des services Google Play a sans aucun doute été un coup dur pour la marque chinoise. Tous ses téléphones et tablettes récents ne proposent pas d’applications Google préinstallées, le Play Store ou la très importante suite de services Play utilisée par les applications propriétaires et tierces. La position de l’entreprise sur le marché mondial est restée solide, mais elle est largement soutenue par les ventes locales en Chine, où Google n’est pas un facteur.

Lire la suite: L’alternative au Play Store de Huawei s’est améliorée, mais ce sont les applications qui comptent

Ce même sort pourrait attendre de nombreux fabricants chinois de smartphones si les États-Unis décidaient simplement que toutes les marques chinoises ne sont «pas fiables». De OnePlus et TCL à Oppo et Xiaomi, le langage vague utilisé par l’administration Trump signifie qu’aucune marque n’est sûre.

Une façon d’atténuer l’impact potentiel de la perte de Google serait de soumettre les appareils à la certification Google le plus tôt possible. Ce n’est pas un moyen infaillible de battre les sanctions américaines et cela retarde essentiellement l’inévitable, mais cela signifie que les OEM chinois pourraient établir un portefeuille solide d’appareils nouveaux et à venir avec les services Google en prévision d’une éventuelle interdiction.

Une autre solution qui pourrait être moins souhaitable consiste pour les fabricants concernés à renommer leurs appareils existants. On l’a vu avec le Huawei P30 Pro New Edition, par exemple. Cependant, cette option ressemble plus à repeindre une maison qu’à la rénover. Bien sûr, la nouvelle couche de peinture est superbe, mais c’est toujours la même maison. Les consommateurs finiraient par devenir sages.

Politiques de la terre brûlée

Cependant, une interdiction commerciale américaine contre les fabricants chinois de smartphones va au-delà de la simple perte de la version Android de Google. L’accès au type de matériel qui constitue la base de tant d’appareils Android serait également menacé.

Les retombées de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourraient restreindre ou interrompre la fourniture de processeurs très importants aux OEM chinois comme Oppo, OnePlus et Xiaomi. Aucune de ces marques ne dispose de capacités de conception de puces internes importantes, telles que l’unité HiSilicon responsable des chipsets Kirin de Huawei, car elles utilisent toutes des SoC Qualcomm ou MediaTek à la place. Oppo a confirmé ses progrès dans ce domaine, mais il a sûrement des années de retard sur les autres concepteurs de puces. Même si une entreprise comme Oppo pouvait concevoir ses propres chipsets, elle serait loin derrière la concurrence en termes de puissance, de fonctionnalités et d’efficacité par rapport au dernier et meilleur silicium de Qualcomm, par exemple.

L’impact de toute interdiction commerciale américaine va bien au-delà de l’accès aux services Google.

Disons simplement par miracle que des sociétés comme Oppo ou Xiaomi parviennent à concevoir un chipset de pointe et compétitif – ils auraient encore besoin d’une entreprise pour construire ces puces. En fait, c’est exactement la situation dans laquelle se trouve maintenant Huawei. Le principal fabricant de puces TSMC a été interdit de produire des puces pour HiSilicon en raison des sanctions, ce qui a conduit Huawei à confirmer que la série Mate 40 sera son dernier produit phare alimenté par Kirin.

Si des mesures similaires étaient mises en œuvre par les États-Unis à plus grande échelle, de nombreux équipementiers chinois seraient contraints de se tourner vers des fabricants de puces moins avancés qui n’utilisent pas la technologie américaine. Pouvez-vous imaginer un nouveau produit phare OnePlus sans le dernier processeur phare Snapdragon? C’est un scénario de plus en plus réalisable. Le meilleur pari à court terme serait peut-être pour les fabricants de commencer à stocker immédiatement des chipsets et d’autres composants auprès de fournisseurs, même si même cela ne garantirait pas la survie à long terme.

Les entreprises de suivi ont récemment noté qu’au moins 70% des expéditions de Huawei au deuxième trimestre 2020 – le même trimestre où il a dépassé Samsung pour la première place du marché mondial – étaient destinées à la Chine. Entre la domination de la société sur le marché chinois, des ressources importantes et son investissement continu dans les services mobiles Huawei en tant qu’alternative GMS de plus en plus viable, Huawei est la mieux placée pour résister à la tempête mieux que tout autre fabricant chinois de smartphones.

Des fabricants comme Xiaomi et Realme sont fortement investis en Inde, tandis que OnePlus a été l’une des rares exportations chinoises à bénéficier d’une traction aux États-Unis. Ces positions deviennent toutes beaucoup plus périlleuses sans accès à une puissance de traitement de pointe et aux services Google. Il suffit de regarder ce que le minnow industriel relatif que ZTE a dû subir lorsqu’il a été frappé de sanctions américaines sévères pendant quelques semaines à peine en 2018 pour voir quels dommages pourraient être causés aux petites entreprises.

Un front uni?

Une solution possible serait que les marques chinoises forment un front uni contre toute action américaine. Cela peut sembler étrange de penser à des entreprises rivales travaillant ensemble, mais nous avons déjà vu des exemples de ce type de coopération en action.

Plus tôt cette année, des nouvelles sont apparues que Xiaomi, Oppo, Vivo et Huawei avaient tous uni leurs forces pour former la Global Developer Service Alliance. Ce partenariat a été formé dans le but de rationaliser le téléchargement de contenu étranger sur l’App Store de chaque fabricant sur divers marchés mondiaux, tout en facilitant la promotion dudit contenu pour les développeurs.

Voir également: Ne sous-estimez pas l’alliance des boutiques d’applications chinoises

Cette approche à guichet unique n’est pas nécessairement dans le même sens que le lancement d’une boutique d’applications véritablement unifiée, mais c’est certainement le même sport. Il y aurait beaucoup plus de défis en cours de route, tels que le développement et la paperasserie juridique, mais cela représenterait la meilleure solution possible au manque de services Google pour les entreprises qui ont des ambitions en dehors de la Chine.

Vous voulez une preuve supplémentaire que les principales marques de smartphones chinoises peuvent bien jouer ensemble? Oppo, Vivo et Xiaomi ont récemment lancé la Peer-to-Peer Transmission Alliance pour prendre en charge le partage de fichiers local entre les appareils, une fonctionnalité Android que Google avait abandonnée jusqu’à très récemment. Il y avait aussi la Unified Push Alliance – une alternative basée en Chine au service de notification push de Google – qui compte parmi ses membres Huawei, OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme et même Samsung.

Toutes ces initiatives montrent que les fabricants chinois (et même Samsung en Corée du Sud dans ce dernier cas) peuvent travailler ensemble pour résoudre des problèmes dans lesquels Google ne peut pas ou ne veut pas intervenir. Un plan à grande échelle visant à imposer des sanctions aux OEM chinois pourrait encourager poursuite de la collaboration.

Les marques chinoises ont déjà montré une volonté de travailler ensemble.

Les marques chinoises pourraient-elles aller plus loin et s’unir pour créer une alternative à Android ou même rejoindre Huawei pour pousser Harmony OS? Le système d’exploitation local de Huawei n’est pas encore tout à fait prêt pour les téléphones, mais vous pouvez être sûr que l’entreprise voudrait que d’autres marques soutiennent la plate-forme pour lui donner une légitimité et élargir sa portée. En outre, l’approche indépendante des appareils d’Harmony signifie qu’elle devrait être en mesure de combler le vide laissé par Android dans les domaines du portable, de l’IoT et de la télévision.

Personne ne peut le deviner à ce stade, mais il n’ya aucun signe de désescalade dans la guerre commerciale actuelle entre les États-Unis et la Chine. Aucune option ne devrait être exclue si les OEM chinois veulent surmonter la tempête à venir.