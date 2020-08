Il n’a pas fallu longtemps à Fortnite pour tenter de contourner la commission de 30% de l’App Store avant qu’Apple ne se retire le jeu de sa plateforme, et Google aussi du Play Store. Mais il semble maintenant que tout se soit déroulé selon le plan d’Epic: le géant du jeu a immédiatement intenté des poursuites contre Apple et Google, dénonçant leurs pratiques monopolistiques, et a commencé à rassembler les joueurs pour se plaindre au propriétaire de l ‘ Magasin d’applications.

Quel est donc la stratégie d’Epic? À en juger par la plainte déposée par Epic Games contre Apple, il ne s’agit pas de réduire la part de l’App Store. Il s’agit de briser le contrôle d’Apple sur les logiciels autorisés et interdits sur iOS, ainsi que sur la manière dont les consommateurs paient les développeurs. Epic a déposé un second procès contre Google, mais sans autant de tapage, et avec des objectifs à peu près similaires: mettre fin à des pratiques monopolistiques et anticoncurrentielles présumées.

De manière détournée, briser le contrôle d’Apple et de Google pourrait permettre à Epic de lancer son propre App Store sur iOS et Android – qui pourrait être une extension de l’Epic Store sur mobile basé sur PC. Ce que le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a déclaré vouloir faire en juin dernier.

Commençons par ce qu’Epic ne demande pas, comme le montre le paragraphe 21 du procès Apple:

« Epic n’intente pas cette affaire pour récupérer une compensation; Epic ne demande aucun dédommagement financier. Au contraire, Epic cherche à mettre fin à la domination d’Apple sur les marchés technologiques clés, à ouvrir l’espace au progrès et à l ‘ingéniosité, et à faire en sorte que les appareils mobiles d’Apple soient ouverts à la même concurrence que les ordinateurs personnels d’Apple. En tant que tel, Epic demande respectueusement à cette Courdire à Apple de continuer à imposer ses restrictions anticoncurrentielles sur l’écosystème iOS et de faire en sorte que 2020 ne soit pas comme ‘1984’ « .

C’est en fait la deuxième référence sarcastique à la célèbre publicité d’Apple pour le Superbowl « 1984 » que la société a faite – la première était une vidéo d’imitation d’épic qui remplaçait l’héroïne iconique du marteau par un personnage de Fortnite qui lançait une hache de licorne (une arme caractéristique du jeu) sur un écran dominé par une sorte de dictateur à tête de pomme:

Et qui mieux qu’Epic peut assurer cette concurrence? Après tout, elle a déjà fait face à une autre vitrine titanesque – Steam – pour se tailler un territoire sur le marché des PC.

Pas très subtil – et l’appel lancé par la suite par Epic pour inciter les joueurs à se plaindre auprès d’Apple au nom de Fortnite ne l’était pas non plus. Création de hashtag à l’appui. Tout pour dire qu’Epic a préparé une campagne d’influence sociale (et de pression juridique) pour attaquer simultanément l’App Store installé sur les appareils iOS, tout en jouant la victime auprès de la base de joueurs passionnés de Fortnite.

Ce vaste effort semble excessif s’il vise simplement à faire pression sur Apple pour qu’il réduise sa part de 30% – au lieu de cela, une grande partie du texte de la plainte contre le monopole d’Apple sur la distribution de logiciels sur iOS (via l’App Store) et sur le processus de paiement au sein de l’application. Et puis, Epic expose tout cela au paragraphe 16 de la plainte contre Apple:

« Sans ces restrictions illégales d’Apple, Epic fournirait un App Store concurrent sur les appareils iOS, qui s’adresser aux utilisateurs d’iOS de télécharger des applications dans un magasin innovant et bien organisé et donnerait aux utilisateurs le choix d’utiliser l’outil de traitement des paiements in-app d’Epic ou d’un autre tiers « .

Bien que la plainte d’épique contre Google utilise un langage similaire, on y trouve également quelques allégations pertinentes et révélatrices liées à Android selon la société était censée avoir ses propres boutiques d’applications sur les appareils OnePlus et LG, mais pour Google: « Epic a conclu un accord avec OnePlus pour rendre les jeux Epic disponible sur ses téléphones par le biais d’une application Epic Games. L’application Epic Games aurait permis aux utilisateurs d’installer et de mettre à jour les jeux Epic, y compris Fortnite, sans les obstacles imposés par le système d’exploitation Android de Google. Mais Google a forcé OnePlus à revenir sur l’accord, en citant la « préoccupation particulière » de Google concernant la possibilité pour Epic installer et de mettre à jour des jeux pour téléphones portables tout en « contournant la boutique Google Play ». «

Epic est en train de s’attirer de la sympathie dans tous les domaines. Dans le procès, l’entreprise insiste sur le fait que l’App Store d’Apple, tel qu’il est actuellement, est anticoncurrentiel et monopolistique, qualifiant la réduction d’Apple de « taxe oppressive de 30% ». Dans sa FAQ, Epic a publié la faute sur Apple, affirme qu’il bloque Fortnite, souhaite les mises à jour et vise essentiellement les joueurs d’économiser de l’argent. Et pour les développeurs, Epic indique que son combat n’est pas seulement pour un meilleur taux, mais pour changer le statu quo d’iOS afin que tous en profitent.

(Crédit d’image: Epic Games Fortnite)

Un store Epic sur iOS et Android?

A la fin de ce conflit, Epic pourrait ouvrir ses propres magasins sur iOS et Android, ce qui pourrait inciter les propriétaires de magasin (y compris Epic) à réduire les commissions qu’ils prennent aux développeurs. Mais cela passe aussi, indéniablement, à Epic de gagner plus d’argent. Il est important de ne pas ignorer les intérêts du géant du jeu vidéo dans sa rhétorique de campagne pour des marchés plus libres.

Epic avait annoncé ses plans pour un Epic Store pour la première fois en décembre 2018, et le débat était rapidement devenu Epic Store vs Steam. Une même concurrence que le nouveau venu a encouragé en annonçant les jeux à venir comme des exclusivités à ajouter à son magasin.

Epic a sacrifié ses revenus afin d’attirer les développeurs sur sa plateforme en promettant une commission de 12% au lieu des 30% pris par Steam. Mais le PDG d’Epic Tim Sweeney a ajouté une pointe d’arrogance en défiant Valve, affirmant que le magasin Epic ouvrirait ses exclusivités à d’autres magasins si Steam réduisait également une partie à 12%. Pari réussi puisqu’en janvier 2020, le magasin Epic Games Store avait collecté 680 millions de dollars de recettes, d’après GameDaily.biz.

Il n’est donc pas surprenant de voir faire preuve du même style d’attaque – en brisant un monopole pour le bien de tous – sur le champ de bataille des stores sur mobiles. Et contrairement aux plus petits développeurs, Epic a les moyens de faire campagne.

(Crédit d’image: Epic Games)

Même si l’App Store règne sans partage, peut-il encore y avoir du changement?

Réduire les 30% satisfait d’Apple et de Google ne signifie pas seulement réduire les revenus de l’App Store qui, au troisième trimestre 2020, a généré 13,3 milliards de dollars d’après .. Cela signifie qu’il faut permettre aux développeurs de conserver plus de revenus, ce qui pourrait aider les petites entreprises à survivre et à prospérer. En tant que principal développeur d’Apex Legends et co-fondateur du studio de jeux Gravity Well, Jon Shiring, dit simplement: des marges plus faibles pour les stores signifient plus de jeux sur les mobiles.

Je sais que les joueurs ne comprennent pas du tout l’économie des jeux, mais nous aurions plus de jeux si les marges des magasins étaient plus faibles. Vous pourriez atteindre le seuil de rentabilité avec moins d’exemplaires vendus, ce qui permettrait de financer plus de projets de jeu. 13 août 2020

Cela signifie également une ouverture potentielle de l’App Store à une plus grande flexibilité en matière de commission. Lorsque le PDG d’Apple, Tim Cook, a témoigné devant la sous-commission antitrust de la Chambre en juillet, il a insisté sur le fait que « nous appliquons les règles à tous les développeurs de manière égale » – mais l’enquête de la sous-commission a révélé que le géant de la technologie avait appliqué à Amazon une offre spéciale en 2017, faisant tomber les 30% de réduction à 15% pour obtenir l’application Amazon Prime Video sur l’App Store, selon Bloomberg.

Depuis le lancement de l’App Store il y a 12 ans, le marché des logiciels d’Apple a pris des mesures sévères contre les applications dangereuses, au point que tout ce qui est téléchargé est quasiment garanti de fonctionner et n’installera pas de logiciels nuisibles nuisibles. Il est facile et sûr de faire ses achats dans le jardin clos d’Apple. Et pourtant, les développeurs s’irritent encore de la politique d’Apple moins souple sur l’app Store que sur les autres places de marché numérique.

Quoi qu’il en soit, la lutte acharnée d’épic avec Apple et Google pourrait entraîner pour la première fois des changements dans les magasins des deux plateformes.