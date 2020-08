Meilleure réponse: Vous pouvez! L’iMac 2020, comme ses prédécesseurs de même taille, dispose d’un port facilement accessible pour vous permettre de mettre à niveau votre RAM moins cher à tout moment.

L’iMac 27 pouces a toujours une porte dérobée pour la RAM

L’un des facteurs décisifs les plus importants pour certaines personnes pour savoir s’il faut acheter l’iMac 21 pouces ou l’iMac 27 pouces est la RAM évolutive du marché secondaire. Le 21,5 pouces ne permet pas les mises à niveau après l’achat sans invalider votre garantie.

L’iMac 27 pouces, en revanche, est le seul iMac qui permet des mises à niveau de la RAM après-vente. Cela signifie que vous pouvez acheter de la RAM supplémentaire à tout moment, longtemps après avoir acheté votre nouvel iMac, et l’installer vous-même. C’est assez facile à faire. Nous avons également un guide qui vous montre comment remplacer la RAM de votre iMac 27 pouces.

La RAM installée par Apple peut coûter cher. Vous n’aurez peut-être pas besoin de plus de 8 Go de RAM pour démarrer, mais vous voudrez passer à plus d’un an à partir de maintenant. Vous voudrez peut-être une marque de RAM prise en charge différente de celle qu’Apple met dans l’iMac par défaut. Vous êtes prêt à commencer avec la RAM la plus faible et à effectuer une mise à niveau plus tard lorsque vous êtes prêt.

J’ai fait cela avec deux ordinateurs iMac 27 pouces. Chaque fois, je reporte une mise à niveau de la RAM jusqu’à ce que j’en ai besoin, ce qui me laisse le temps d’économiser un peu d’argent supplémentaire et m’empêche de dépenser de l’argent inutilement.

L’iMac 21,5 pouces est toujours interdit

En 2012, Apple a arrêté les mises à niveau de RAM du marché secondaire pour l’iMac 21,5 pouces. La RAM a été déplacée sous la carte mère, elle n’était donc plus accessible sans avoir à démonter tout l’iMac.

Ces jours-ci, si vous souhaitez tenter une mise à niveau de la RAM de bricolage sur l’iMac 21,5 pouces, vous aurez besoin de beaucoup d’expérience et d’un kit de mise à niveau spécial, quelque chose comme ceux vendus par iFixit. Bien sûr, cela annulera votre garantie, donc cela ne vaut pas nécessairement le risque.

Si vous décidez d’opter pour l’iMac 21,5 pouces, je suggère fortement de le configurer avec le plus de RAM que vous pouvez vous permettre au moment de l’achat.

