L’application Raccourcis, lancée pour la première fois en tant qu’application officielle Apple avec iOS 12, a reçu un grand coup de pouce avec la sortie d’iOS 13 et d’iPadOS 13. Désormais partie intégrante du système, Shortcuts offre des outils puissants pour connecter les premier et troisième. des applications de fête avec à la fois les fonctionnalités du système et des autres pour vous aider à faire avancer les choses sans trop de tracas. Dans de nombreux cas, il vous suffit d’appuyer sur un bouton, une série d’actions complexes se déroule et vous passez votre journée.

Mais il peut être intimidant de plonger dans les raccourcis. Il y a tellement d’options, et il est difficile de savoir par où commencer (indice: c’est la galerie). Même la création d’un raccourci de base en une seule étape peut sembler une entreprise. Mais c’est en fait plus facile à entrer que vous ne l’imaginez (sérieusement, utilisez la galerie).

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Introduction aux raccourcis

Les raccourcis vous permettent d’effectuer une ou plusieurs tâches à l’aide d’applications propriétaires et tierces. Contrôlez les accessoires HomeKit, configurez des flux de travail spécialisés et uniques avec plusieurs applications, demandez à Siri de lire les résultats d’une action particulière, et plus encore. Avec iOS 13 et iPadOS 13, les raccourcis sont devenus exponentiellement plus puissants grâce à son intégration directement dans le système, plutôt que d’exister en tant qu’application autonome dans l’App Store.

Les raccourcis peuvent être simples et compliqués. Ils peuvent impliquer des étapes faciles ou beaucoup de variables et même des mathématiques. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour activer un raccourci ou l’activer à l’aide de Siri.

Raccourcis et Siri

Siri peut faire partie intégrante de votre expérience des raccourcis. Alors que vous deviez définir manuellement une phrase spécifique pour votre raccourci, vos raccourcis peuvent désormais être utilisés avec Siri sans que vous ayez créé vous-même une phrase d’activation.

Par exemple, j’ai un raccourci appelé Fin de journée. Tout ce que j’ai à faire est de dire «Fin de journée» à Siri pour que ce raccourci s’exécute. Je n’ai pas eu à enregistrer le nom du raccourci au préalable; il est simplement devenu une partie du système.

Vous pouvez également avoir des interactions conversationnelles avec Siri dans les raccourcis. Ce sont des conversations en plusieurs parties dont les développeurs tiers peuvent profiter pour, entre autres, la création de raccourcis en plusieurs étapes. Ainsi, vous pouvez dire à Siri de créer une tâche dans le gestionnaire de tâches de votre choix, par exemple, et si les raccourcis de cette application le prennent en charge, Siri peut suivre avec différentes questions sur des choses comme le titre, la date d’échéance et la liste à utiliser.

Principes de base des raccourcis

L’avantage des raccourcis est qu’ils peuvent s’adapter à vos besoins. Avez-vous besoin de quelque chose de simple? Vous pouvez créer des actions simples en une ou deux étapes. Vous pouvez également créer quelque chose de plus compliqué avec plusieurs paramètres conditionnels, mais c’est pour une heure différente.

Par exemple, vous souhaitez peut-être profiter de l’intégration mise à jour des raccourcis dans Things pour créer un bouton simple qui vous permet de commencer à créer une nouvelle tâche. Vous allez simplement dans les raccourcis, appuyez sur le + dans le coin, puis commencez à ajouter et à personnaliser des actions.

Si vous êtes entièrement nouveau dans les raccourcis et que vous vous sentez un peu intimidé, je vous recommande de commencer dans la galerie, l’onglet sur le côté droit de l’application Raccourcis. Il est rempli d’une bibliothèque de raccourcis et de suggestions de raccourcis qui vous aideront vraiment à démarrer, et chaque raccourci peut être facilement modifié pour répondre à vos besoins spécifiques.

Anatomie d’un raccourci

Après avoir créé un raccourci initial ou en avoir ajouté un à partir de la galerie, vous constaterez peut-être que, tel quel, il ne fait pas exactement ce que vous recherchez. Peut-être voulez-vous que votre raccourci de tâches ajoute toujours un élément à une liste spécifique, ou vous voulez que votre action « Écouter de la musique » mélange une liste de lecture particulière.

Eh bien, les raccourcis vous permettent de personnaliser différentes parties de plusieurs de vos actions disponibles, tout en fonction de l’action que vous souhaitez modifier. Tout ce qui est en texte bleu dans les raccourcis est un paramètre, et un paramètre peut être changé, soit en une option prédéfinie, soit en une option personnalisée que vous entrez vous-même.

Pour vous donner un exemple du type de personnalisation que vous pourriez voir dans une action de raccourci particulière, jetons un coup d’œil à ce raccourci pour ajouter une nouvelle tâche à faire.

Source: iMore

Ce raccourci peut sembler simple au début, et il l’est, dans une certaine mesure, car il ne consiste qu’en une seule action de raccourci. Mais cette action a été fortement modifiée pour répondre à mes spécifications particulières. Cela commence par l’objectif principal de l’action, l’ajout d’une tâche. Par défaut, cette action spécifique dit «Ajouter à faire», que j’ai modifié en appuyant sur le texte bleu «À faire» et en remplaçant par l’option «Demander à chaque fois», ce qui donne ce que vous voyez ici.

De nombreuses actions ont le même Montre plus bouton, qui est votre clé pour affiner exactement ce que fait une action.

Source: iMore

Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs paramètres, tels que la liste sur laquelle vous voulez que votre tâche soit faite, quand vous le voulez, et sa date limite, et quand vous devriez être rappelé, et plus encore. Appuyez sur chaque morceau de texte bleu (et cela s’applique à n’importe quelle partie de n’importe quel raccourci) pour le modifier, soit avec les options prédéfinies proposées, soit avec votre propre paramètre personnalisé.

Ainsi, au lieu de demander une liste à chaque fois, ce raccourci pourrait automatiquement placer de nouvelles tâches dans ma liste d’achats dans l’application Things ou dans ma liste Road Trip. Il en va de même pour des choses comme une date limite et quand on devrait vous le rappeler.

Ces types de paramètres peuvent être trouvés dans les actions de l’application Raccourcis. Le nombre variera en fonction des actions particulières que vous choisissez.

Automatisations

Les automatisations sont des raccourcis avec un déclencheur spécifique. Cela peut être le moment de la journée, une circonstance de voyage telle que quitter un endroit ou arriver à un; il peut être lié à quelque chose d’extérieur, comme la connexion à une paire particulière d’écouteurs Bluetooth ou en appuyant sur un autocollant ou une étiquette NFC spécifique. Cela peut également être quelque chose dans les paramètres, comme l’activation du mode basse consommation lorsque vous ouvrez une certaine application.

Les automatisations sont excellentes si vous avez des tâches répétitives chaque jour, ou juste souvent. Mon déclencheur d’automatisation préféré est NFC car vous agitez simplement votre iPhone devant la bonne balise NFC, et cela déclenche une automatisation spécifique. Par exemple, comme je travaille à domicile, j’ai deux balises NFC configurées pour le début et la fin de ma journée de travail, une dans ma chambre, une dans mon bureau.

Lorsque je suis prêt à commencer à travailler, j’appuie sur mon iPhone sur l’étiquette dans ma chambre. Cela déclenche mon automatisation qui non seulement éteint les lumières de ma chambre, mais allume la lumière du bureau dans mon bureau, ainsi que l’Apple TV que j’ai à l’intérieur.

Une chose à savoir quand il s’agit d’automatisations dans les raccourcis est que certains d’entre eux ne sont pas véritablement des automatisations au sens strict du terme. Ils ne fonctionnent pas seuls et ont tous besoin d’une sorte de déclencheur. C’est idéal pour les automatisations qui s’exécutent lorsque vous connectez un accessoire ou appuyez sur une balise NFC, où vous ne vous attendez pas à ce qu’elles s’exécutent avant d’avoir fait quelque chose, mais pour des choses comme les automatisations basées sur la localisation, cela peut être une expérience frustrante.

Heureusement, avec iOS 14, nous verrons certaines de ces restrictions levées par Apple. Les automatisations basées sur le temps peuvent désormais se déclencher automatiquement à l’heure qui leur est assignée. De plus, Apple a ajouté des déclencheurs pour des fonctions telles que le niveau de la batterie qui fonctionnent également automatiquement. Alors que les automatisations basées sur la localisation vous obligent toujours à les démarrer manuellement, iOS 14 montre qu’Apple prend des mesures importantes dans la bonne direction.

Certaines automatisations vous proposeront un commutateur appelé «Demander avant de courir». Si vous l’avez basculé sur la position verte «on», vous devrez donner une autorisation explicite dans la notification pour que l’automatisation s’exécute lorsque son déclencheur est activé. Si ce commutateur est désactivé, votre automatisation ne fonctionnera que lorsque le déclencheur sera déclenché, par exemple lorsque vous appuyez sur votre téléphone contre une balise NFC spécifique.

Source: iMore

De nombreuses automatisations avec des déclencheurs passifs, comme entrer ou sortir d’un emplacement, n’ont pas cette option. Ceux-ci nécessitent votre autorisation pour s’exécuter. Une notification apparaîtra lorsque l’automatisation est déclenchée, et vous pouvez appuyer et maintenir la notification, puis appuyez sur le bouton « Exécuter » qui apparaît. Cela entraînera l’exécution de votre raccourci. Comme mentionné précédemment, certaines automatisations «à déclenchement passif», telles que celles basées sur le temps ou le niveau de batterie, ont désormais cette option.

Espérons qu’Apple nous donnera un jour la possibilité de démarrer automatiquement toute automatisation, que nous ayons fait ou non quelque chose pour la démarrer, mais pour l’instant, il s’agit toujours d’un premier pas solide.

Galerie

Si vous êtes totalement novice en matière de raccourcis, c’est ici que vous devriez commencer.

La galerie est l’endroit où vous pouvez trouver de nouveaux raccourcis prédéfinis. Alors que beaucoup d’entre nous qui explorent cette application partagent des raccourcis sur Twitter, Reddit et d’autres forums, Shortcuts dispose de sa propre galerie intégrée qui peut être très utile pour les utilisateurs débutants comme pour les vétérans.

La galerie a un carrousel en haut qui change périodiquement et présente des collections de raccourcis qui fonctionnent très bien avec différentes fonctionnalités d’iOS. Il peut y avoir une collection qui fonctionne parfaitement avec Siri, ou une avec des raccourcis qu’il est bon d’avoir dans le widget de l’application ou la feuille de partage. Il existe également un ensemble d’automatisations suggérées, dont le fait d’appuyer sur vous permettra de suivre le processus de configuration d’une automatisation particulière.

Dans la galerie, vous trouverez également des suggestions personnalisées qui tirent des raccourcis d’applications que vous utilisez tout le temps. Appuyez sur le + Le bouton à côté de la suggestion vous permettra d’entrer simplement un nom et de configurer le raccourci en quelques secondes.

Vous trouverez également plusieurs sections vers le bas de la galerie. Ces sections ont des raccourcis prêts à ajouter que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque et modifier pour répondre à vos désirs spécifiques. Il peut s’agir de raccourcis essentiels tels que celui permettant de régler la sortie audio de votre iPhone ou de raccourcis rapides comme l’ouverture d’une application particulière sur votre Apple TV.

Comment créer un raccourci de base

L’avantage des raccourcis est qu’ils peuvent s’adapter à vos besoins. Avez-vous besoin de quelque chose de simple? Vous pouvez créer des actions simples en une ou deux étapes. Vous pouvez également créer quelque chose de plus compliqué avec plusieurs paramètres conditionnels, mais c’est pour une heure différente.

Maintenant que vous avez appris les raccourcis et que vous avez peut-être joué avec quelques-uns de la galerie, voici comment créer votre propre raccourci.

Ouvert Raccourcis sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le + bouton dans le coin supérieur droit.

Robinet Ajouter une action. Vous serez présenté avec une variété d’options pour votre action de raccourci.

Source: iMore

Appuyez sur l’un des options présenté à vous.

applications: Cette section présente des applications qui fonctionnent avec des raccourcis. Appuyez dessus et appuyez sur une application si vous en avez une spécifique en tête pour votre raccourci.

Favoris: Si vous avez des actions que vous avez marquées comme favorites, elles apparaîtront ici.

Scripting: Les actions sous Script incluent des commandes pour ouvrir des applications particulières, contrôler les fonctions de l’appareil, contrôler le flux, interagir avec des dictionnaires, et bien plus encore.

Médias: Actions pour enregistrer de l’audio, utiliser l’appareil photo, obtenir les détails de l’application depuis l’App Store, lire de la musique et des vidéos, et d’autres activités liées aux médias.

Emplacement: Actions basées sur l’emplacement qui peuvent démarrer ou être ajoutées à votre raccourci.

Des documents: Actions pour travailler avec des fichiers, de l’ajout à un fichier, la création de dossiers, le balisage de documents, l’utilisation de l’application Notes et l’édition de texte.

Partage: Partagez des actions comme interagir avec le presse-papiers de votre appareil, envoyer un message par e-mail ou Messages, AirDrop, les actions des applications sociales, etc.

la toile: Obtenez et développez des URL, effectuez une recherche GIPHY, obtenez des éléments à partir de flux RSS, ajoutez quelque chose à votre liste de lecture, et plus encore.

Suggestions: Les raccourcis proposeront des suggestions basées sur des actions fréquentes, ainsi que des options pour modifier des actions répétées pour s’adapter à un paramètre spécifique. Les suggestions proviennent à la fois d’applications Apple et tierces.

Appuyez sur le action vous voulez prendre parmi vos options disponibles. Dans ce cas, nous utiliserons la nouvelle fonctionnalité Raccourcis de l’application Things pour afficher une liste particulière.

Appuyez sur un bleu paramètre pour le changer.

Source: iMore

Appuyez sur un option pour votre paramètre.

Robinet Montre plus s’il est disponible.

Appuyez sur n’importe quel bleu paramètres pour les changer.

Source: iMore

Appuyez sur le + bouton si vous souhaitez continuer à ajouter des actions à votre raccourci.

Appuyez sur le … bouton en haut à droite de l’écran.

Robinet Nom du raccourci pour nommer votre raccourci.

Source: iMore

Robinet Terminé lorsque vous avez entré le nom de votre raccourci

Robinet Terminé lorsque vous avez terminé de modifier votre raccourci.

Source: iMore

Je sais que cela peut sembler beaucoup, et cela peut être intimidant, mais un raccourci peut en fait se mettre en place beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez.

Exemples

Ces raccourcis varient en complexité, mais vous pouvez utiliser chacun d’entre eux et les modifier en fonction de vos cas d’utilisation.

Pour ajouter ces raccourcis, vous devrez peut-être activer le Autoriser les raccourcis non approuvés option dans la section Raccourcis de l’application Paramètres. Exécutez n’importe quel raccourci dans l’application Raccourcis (comme l’un de ceux disponibles dans la galerie), puis suivez ces étapes.

Ouvert Paramètres sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Raccourcis.

Appuyez sur le commutateur à côté de Autoriser les raccourcis non approuvés.

Source: iMore

Vous devriez maintenant pouvoir ajouter et utiliser facilement ces exemples.

Nouvelle chose – Ce raccourci fonctionne pour l’application du gestionnaire de tâches Things pour iPhone, et est simple qui vous permet simplement d’ajouter une nouvelle tâche à Things. Tel qu’il est actuellement configuré, ce raccourci demandera tous les détails importants lorsque je l’exécuterai, il fonctionne donc bien avec les nouvelles capacités de conversation de Siri.

Chansons saisonnières – Une partie de l’élaboration de raccourcis consiste à apprendre, et ce raccourci est un peu une expérience pour moi, personnellement. Un peu plus avancé que le dernier raccourci, celui-ci jouera différentes listes de lecture Apple Music selon que c’est ou non la saison de Noël. La plupart de l’année, si j’active ce raccourci, il jouera mon Apple Music Chill Mix. Mais entre le 1er et le 25 décembre, il devrait jouer la playlist Essential Christmas d’Apple à la place.

Apple TV activé – Ce raccourci est assez simple. Il réveille votre Apple TV et ouvre l’une de ses applications. Par défaut, le raccourci ouvrira l’application TV, mais vous pouvez changer quelle application s’ouvre en appuyant sur le la télé paramètre et commutation en sélectionnant l’une des autres options disponibles.

Note audio – Les mémos vocaux d’Apple sont excellents pour un enregistrement rapide, tandis que l’application Notes est idéale pour noter une ou deux pensées rapides. Ce raccourci combine essentiellement les deux. Lors de l’activation du raccourci, votre iPhone commencera l’enregistrement. Lorsque vous avez terminé, l’enregistrement sera automatiquement ajouté à sa propre nouvelle note dans l’application Notes. Enregistrez la note et vous êtes prêt à partir.

Des questions

Faites-nous savoir si vous avez des questions sur la mise en route des raccourcis dans les commentaires.