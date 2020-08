Oui, je sais, ce truc à propos des presse-papiers, des emojis et des gifs ensemble sonne comme une blague au début, comme ces classiques de «Un Anglais, un Français et un Espagnol …» ou «un prêtre, un rabbin et un imam entrent dans un bar … ». Avec une différence, et c’est que dans le cas des blagues, les protagonistes ont au moins un dénominateur commun, dans le cas du titre de cette actualité, je suis conscient que ressemble plus à l’un de ces mélanges d’aliments insensés que nous avons essayés quand nous étions enfants et qu’ils nous ont laissé l’estomac à l’envers … ou que nous faisons encore parce que nous aimons ça.

Et pour être juste, et si nous continuons avec l’analogie de la recette des enfants, je dois avouer que mélanger les planches à pince, les emojis et les gifs Il semble qu’il s’insère dans le modèle de combinaison rare, mais une fois que vous l’avez essayé, vous le garderez pour toujours sur la liste de vos recettes préférées, bien que ceux qui ne l’ont pas essayé continuent de vous regarder étrangement. Bien sûr, dans ce cas, la paternité du mix ne correspond pas à un enfant, mais aux têtes pensantes de Redmond, plus précisément à celles responsables de Windows 10.

Parce que, comme indiqué par MSPowerUser, parmi les nouvelles fonctionnalités visibles dans Windows 10 Insider Build 20185, le sélecteur d’emoji déjà disponible dans le système (en appuyant sur les touches Windows et période) connaîtra une amélioration substantielle dans les futures versions finales de Windows, car à son rôle actuel, un sélecteur d’images gif sera joint, dans le style de ceux qui proposent déjà de multiples applications et services en ligne et, ce qui, à mon avis, est une très bonne nouvelle, un presse-papiers développé, ce qui nous permettra de tirer le meilleur parti de cet outil.

Et quelle est la particularité de ce nouveau presse-papiers? Eh bien, quelque chose que la communauté (enfin, ou du moins une partie de celle-ci) revendique à Microsoft depuis des décennies: un multi-presse-papiers. Oui, vous avez bien compris, et il est probable que vous étiez très heureux de le savoir, et c’est cela Windows vous permettra d’enregistrer plusieurs éléments simultanément (jusqu’à 25) dans le presse-papiers et, via l’interface qui s’affiche lorsque vous appuyez sur les touches Windows et point, accédez spécifiquement à l’élément que nous voulons utiliser.

Jusqu’à présent, pour ajouter plusieurs éléments au presse-papiers, il était nécessaire d’utiliser des applications tiercess qui, soit avec une interface graphique, soit avec une combinaison de touches, nous permettent de sélectionner dans quel espace mémoire, parmi le total de ceux disponibles dans l’outil, nous voulons utiliser à tout moment. C’est, sans aucun doute, l’un de ces cas dans lesquels des développeurs externes ont pu profiter d’une carence ou, plutôt, d’un élément qui peut être amélioré dans le système. Il semble que, enfin, Windows aura cette fonctionnalité de manière native.

Quant au sélecteur GIF, il a en fait très peu de mystère et vous pouvez imaginer comment cela fonctionne. Il a une petite zone de texte dans laquelle vous devrez écrire ce que vous recherchez, et l’outil sera affichera les résultats de cette recherche sur le célèbre service Tenor (au moins dans la version préliminaire), vous pouvez donc les insérer où vous le souhaitez.

Comme je l’ai mentionné au début, pour le moment, cette fonction n’est disponible que pour les utilisateurs qui testent la version Insider Build 20185 de Windows 10. Si tel est votre cas et que vous le souhaitez essayez par vous-même la bonne combinaison d’émojis, de gifs et de presse-papiersVous n’aurez qu’à l’activer en utilisant ViveTool (ici nous expliquons comment installer cet outil). Et, si à tout moment vous êtes curieux et que vous souhaitez savoir ce que vous devez faire pour tester les versions Insider de Windows 10, nous vous en disons ici tout.