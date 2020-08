Le tout premier Prime Day pandémique d’Amazon aura lieu en Inde plus tard cette semaine, et de grands changements sont en cours.

Comme indiqué par Bloomberg, le tout premier Prime Day depuis le début de la pandémie aura lieu du jeudi 6 août au vendredi 7 août.

Amazon Prime Day 2020: dates potentielles, ventes reportées et plus

Il y a, bien sûr, quelques éléments de base de Prime Day qui restent inchangés. Prime Day sera toujours une période exceptionnelle de 48 heures de rabais importants, de nouveaux produits et plus encore. En coulisse, cependant, les choses seront très différentes:

Mais en rupture profonde avec le passé, le détaillant mondial disposera d’une salle d’opérations virtuelle au lieu d’une vraie, avec des milliers d’employés coordonnant la vente depuis leur domicile et des protocoles d’hygiène stricts pour ses armées d’emballeurs, de trieurs et de livreurs.

Le rapport note que l’Inde sera un cas test pour Amazon dans le monde entier, ayant été contrainte de reporter son US Prime Day le mois dernier. Le directeur indien d’Amazon Prime, Akshay Sahi, a déclaré:

« Après de nombreuses conversations, nous avons décidé d’aller de l’avant avec Prime Day. La vie doit continuer. Les vendeurs doivent se remettre sur pied. »

Le Prime Day de l’Inde ne ressemblera pas non plus aux dernières années pour les clients:

L’événement Amazon de cette année sera dépourvu de la danse Bollywood habituelle et de l’offre infinie d’aliments de rue indiens, de massages des pieds et de fêtes costumées. Au lieu de cela, des centaines d’employés planifieront et coordonneront la vente de chez eux, leurs seuls stimulateurs d’humeur virtuels de répit comme des concours de comédie stand-up et de selfie.

Pour les employés, toutes les formations en personne ont été suspendues, remplacées par des formations via des applications. Amazon a également abandonné les réunions habituelles au début des quarts de travail, et les modèles de travail seront échelonnés pour répartir les employés. Amazon affirme avoir apporté plus d’une centaine de changements de processus dans ses bâtiments, y compris des règles sur les revêtements faciaux et les contrôles de température. Selon le rapport, 10 nouveaux centres de distribution ont ouvert et plus de 50 000 travailleurs temporaires ont été embauchés pour répondre à la demande.

