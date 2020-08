Le prix de la PS5, la date de sortie et les détails de la précommande sont toujours un mystère, car Sony prend son temps avec ces annonces clés de PlayStation 5.

Un fuyant qui fait les mêmes déclarations depuis plusieurs mois est de retour avec une nouvelle «tempête Twitter» qui comprend de nombreux prétendus détails sur la console à venir.

Le leaker a répertorié la structure de prix des consoles PS5 et de tous ses accessoires, ainsi que la date de sortie prévue. Il a offert plus d’informations sur les jeux qui seront disponibles le jour du lancement et a révélé plus de détails sur plusieurs nouvelles fonctionnalités de la PS5.

Parmi tous les fuyards qui partagent des détails sur des produits inédits, celui qui se fait appeler IronManPS5 est une source constante de fuites sur PS5 et Xbox, bien que son objectif ait toujours été la nouvelle PlayStation. Nous examinons ses fuites depuis des mois et il n’était pas toujours précis. Certains des événements Sony PS5 qu’il a mentionnés se sont produits. Bien que ce soit l’année d’une énorme pandémie qui a empêché tout le monde à l’intérieur, il est beaucoup plus facile pour les entreprises de prouver qu’elles ont tort, étant donné qu’il n’y a pas eu de conférence de presse en personne depuis l’édition de janvier 2020 du CES. Vous n’avez qu’à déplacer vos annonces en ligne pour démystifier les fuites. Cela ne signifie pas qu’Iron Man a des informations légitimes sur la prochaine PlayStation. Mais il est très cohérent sur les informations PS5 qu’il est prêt à partager. En outre, il a déclaré que la Xbox Series X serait lancée le 6 novembre bien avant que Microsoft ne confirme que la console arriverait effectivement début novembre. Séparément, quelques fuites de manettes Xbox suggèrent que le 6 novembre pourrait bien être la date de lancement de la série X.

Iron Man a publié une tonne d’informations PlayStation 5 via Twitter l’autre jour dans ce qu’il a appelé son événement State of Play. Il a répertorié tous les jeux qui seront disponibles pour la PS5 cette année, les informations sur les prix et la date de sortie, ainsi que quelques informations sur les fonctionnalités de la PS5 que Sony n’a pas mentionnées.

Prix ​​PS5

La PS5 coûtera 499 dollars, a déclaré le fuyant, un prix qu’il a également proposé il y a plusieurs mois. L’édition numérique PS5 coûtera 100 $ de moins, ou 399 $. De plus, comme vous le verrez dans la tempête Twitter ci-dessous, le fuyant a offert des informations sur les prix de tous les accessoires PS5 que Sony a déjà annoncés.

Sony Cooperation est le fabricant d’une console de jeu très attendue développée par Sony Interactive Entertainment appelée PlayStation 5. Sony PlayStation 5 sort en Amérique du Nord le 20 novembre 2020 à un prix de vente conseillé de 499 $ # PS5 pic.twitter.com/9z0vigTbnR – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Sony Interactive Entertainment lancera la manette sans fil DualSense dans plusieurs pays pendant la saison des fêtes de 2020 et rendra DualSense disponible en Amérique du Nord et en Europe le 20 novembre 2020 à un prix de détail recommandé (PVC) de 69,99 $ US, 69,99 € et 64,99 £ # PS5 pic.twitter.com/2kvlfUprNu – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Sony Interactive Entertainment lancera la station de charge DualSense dans plusieurs pays pendant la saison des fêtes de 2020 et rendra DualSense disponible en Amérique du Nord et en Europe le 20 novembre 2020 à un prix de détail recommandé (PVC) de 29,99 $, 29,99 € et 24,99 £ # PS5 pic.twitter.com/X7fP7pu1dw – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Sony Interactive Entertainment lancera une caméra HD pour PlayStation 5 dans plusieurs pays en 2020 et la rendra disponible en Amérique du Nord et en Europe le 20 novembre 2020 à un prix de détail recommandé (PVC) de 69,99 $, 69,99 € et 64,99 £ # PS5 pic.twitter.com/Unzg8jwENk – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Sony Interactive Entertainment lancera un casque sans fil PULSE 3D pour PlayStation 5 dans plusieurs pays en 2020. Le casque sera disponible en Amérique du Nord et en Europe le 20 novembre 2020 à un prix de détail recommandé (PVC) de 159 $, 179 € et 129 £ # PS5 pic.twitter.com/4wBdKmCez6 – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Sony Interactive Entertainment lancera une télécommande multimédia pour PlayStation 5 dans plusieurs pays en 2020. La télécommande multimédia sera disponible en Amérique du Nord et en Europe le 20 novembre 2020 à un prix de détail recommandé (PVC) de 29,99 $, 29,99 € et 24,99 £ # PS5 pic.twitter.com/8RiXi4oou2 – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Sony Interactive Entertainment lancera un stand vertical pour PlayStation 5 dans plusieurs pays en 2020. Le stand sera disponible en Amérique du Nord et en Europe le 20 novembre 2020 à un prix de détail recommandé (PVC) de 24,99 $ USD, 19,99 € et 16,99 £ # PS5 pic.twitter.com/vaDqDOrkBV – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Le leaker a également révélé que la PlayStation VR pour PS5 serait lancée à l’automne 2021, expliquant qu’elle coûterait 399 $. Le nouveau casque VR nécessitera de nouveaux contrôleurs et offrira une toute nouvelle expérience pour la PS5.

Sony Interactive Entertainment lancera la prochaine génération de PlayStation VR avec un casque sans fil exclusivement pour PlayStation 5 à l’automne 2021 à un prix de détail recommandé (RRP) de 399 $, 399 € et 349 £, ainsi que des titres de lancement de PlayStation 5 VR # PS5 pic.twitter .com / DcG9a7ygZK – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Date de sortie de la PS5

IronMan a toujours déclaré que la console serait lancée le 20 novembre sur la plupart des marchés, juste à côté de ses accessoires et de certains des jeux sur lesquels Sony et ses partenaires ont travaillé. La même date est proposée dans les tweets vus ci-dessus et ci-dessous.

Sony Cooperation est le fabricant d’une console de jeu très attendue développée par Sony Interactive Entertainment appelée PlayStation 5 Digital Edition. Sony PlayStation 5 Digital Edition sortira en Amérique du Nord le 20 novembre 2020 à un prix de vente conseillé de 399 $ # PS5 pic.twitter.com/GmQmojCVDF – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

La date de sortie de PlayStation 5 et DualSense rendra hommage au premier contrôleur DualShock sorti le 20 novembre 1997, vingt-trois ans avant la sortie de PlayStation 5 et DualSense # PS5 pic.twitter.com/wvbVA8khvB – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Le Japon recevra la console une semaine plus tôt que tout le monde.

Sony Interactive Entertainment lancera la PlayStation 5, la PlayStation 5 Digital Edition, la manette sans fil DualSense, la station de charge DualSense, la caméra HD, le casque sans fil PULSE 3D et le support vertical PlayStation 5 au Japon le 14 novembre 2020 # PS5 pic.twitter.com/o0wtDFA0Mc – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Les précommandes commenceront après l’approbation de la nouvelle PlayStation par la FCC.

Les précommandes pour PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition ne commenceront pas tant qu’elles n’auront pas été approuvées par la Federal Communications Commission. Sony Interactive Entertainment ne peut pas et ne commencera pas les précommandes pour PlayStation 5 tant que l’approbation FCC n’aura pas été obtenue # PS5 pic.twitter.com/pCSyFjgGS0 – Tony Stark (@ IronManPS5) 21 août 2020

Fonctionnalités PS5

Bien que je vous conseille de prendre toutes ces informations avec un grain de sel, je dirai que le fuyant semble avoir accès à certaines informations. Soit cela, soit il passe trop de temps en ligne à faire des efforts incroyables pour fabriquer des fuites qui semblent légitimes. Dans ce qui suit, j’ai sélectionné certaines de ses affirmations qui détaillent des fonctionnalités PS5 non annoncées ou des fonctionnalités qui n’ont pas été clarifiées jusqu’à présent.

Le haut-parleur DualSense transmettra certains sons directement à partir du contrôleur.

Les nouveaux contrôleurs comprendront un stick analogique, des déclencheurs arrière et les boutons emblématiques de la PlayStation, ainsi qu’un capteur de lumière, un microphone et un haut-parleur interne pour permettre à certains sons du jeu d’être amplifiés à partir du contrôleur plutôt que d’un téléviseur ou de haut-parleurs externes # PS5 pic.twitter.com/34gUDAKmZI – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Sur les 825 Go de stockage SSD à l’intérieur de la PS5, 175 Go sont réservés au logiciel système. Il vous reste 650 Go pour les jeux.

La capacité de stockage pour PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition est de 825 Go. Ce n’est pas 1 To avec 175 Go réservés au logiciel système. 825 Go sont écrits sur la boîte de vente au détail. Vous obtenez un peu plus de 700 Go d’espace de stockage disponible sur le SSD # PS5 pic.twitter.com/IAfLnVO7Lw – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Les boîtiers PS5 et PS5 Digital Edition comprendront un tas d’accessoires et un contrôleur DualSense.

Les boîtes de vente au détail PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition contiennent 1 console SSD PlayStation 5 825 Go, 1 manette sans fil DualSense sans fil, 1 câble USB-C pour charger la manette sans fil DualSense, un câble d’alimentation de 1,5 m et un câble HDMI 2.1 haut débit haut de gamme de 2 m # PS5 pic.twitter.com/BNATk6hZRI – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

La PS5 comportera un navigateur Web «plus robuste, plus rapide et plus sécurisé».

Un navigateur Internet plus robuste, plus rapide et plus sécurisé sera mis en œuvre pour le système PlayStation 5 au lancement # PS5 pic.twitter.com/fVzo5C2brQ – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Le système d’exploitation est basé sur FreeBSD 12.

Le logiciel système PlayStation 5 version 1.01 est le premier logiciel système pour PlayStation 5. Le logiciel système PlayStation 5 est basé sur FreeBSD 12 # PS5 pic.twitter.com/DZD9W9s7j4 – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

La PS5 aura besoin d’une mise à jour du système dès que vous la sortez de la boîte.

La PlayStation 5 nécessitera une mise à jour du logiciel système au lancement, qui commencera le téléchargement en arrière-plan une fois que le système se connectera à Internet. Le système pourra également être mis à jour via USB avec des fichiers téléchargés à partir de https://t.co/kLJqKggffK # PS5 pic.twitter.com/JN4WD9Z2Yd – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

En connectant PS4 et PS5 avec un câble Ethernet, vous serez en mesure de transférer toutes vos données vers le nouveau système.

Vous pourrez copier vos jeux, données enregistrées, vidéos capturées, captures d’écran, paramètres système et autres contenus d’une PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro standard vers PlayStation 5 à l’aide d’un câble Ethernet tant que vous êtes connecté au même compte PSN sur les deux systèmes # PS5 pic.twitter.com/RtWqdec0LV – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

Le nouveau Blu-ray fonctionne à des vitesses plus élevées, mais ne prend pas en charge les CD audio.

Le lecteur de disque Blu-ray de la PlayStation 5 fonctionne à une vitesse supérieure à celle du modèle présenté sur la PlayStation 4. La PlayStation 5 ne lit pas les CD audio. La PlayStation 5 lit les DVD, les disques Blu-ray et les disques Blu-ray Ultra HD # PS5 pic.twitter.com/SnTJi6WBqj – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

La nouvelle fonction de suspension du jeu sera beaucoup plus efficace.

La PlayStation 5 comportera un tout nouveau mode de suspension permettant aux utilisateurs de suspendre le jeu avec une consommation d’énergie beaucoup plus faible (environ 0,5 W) que la PlayStation 4. En théorie, si un million de propriétaires de PlayStation 5 utilisaient cette fonctionnalité, cela économiserait environ 10942000 kWh par an # PS5 pic.twitter.com/Xc51J4qwsK – Tony Stark (@ IronManPS5) 21 août 2020

La prise en charge de HDMI 2.1 est une fonctionnalité indispensable pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités PS5.

Bien que les normes vidéo de résolution d’écran 2160p (4K) soient prises en charge via la sortie HDMI 2.0, la sortie HDMI 2.1 est recommandée pour tirer pleinement parti des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de faible latence automatique (ALLM) # PS5 pic.twitter.com / 7SXswyaYGP – Tony Stark (@ IronManPS5) 20 août 2020

En plus de toutes ces informations, Iron Man a également publié un trésor d’informations sur les jeux à venir, que vous pouvez inspecter en visitant son profil et en faisant défiler les dizaines de mises à jour publiées au cours des deux derniers jours.

Est-ce que tout cela est vrai? Nous le saurons bientôt.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.