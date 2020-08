Les proverbes chinois étaient appelés yyànyŭ dans leur langue d’origine: ce sont des phrases de sagesse recueillies dans la littérature ou prononcées par les philosophes les plus illustres au cours des siècles. Les proverbes chinois nous aident à comprendre un peu plus que nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Ses mots si honnêtes et simples, mais en même temps si profonds, peuvent être un excellent guide pour les entrepreneurs. Leur esprit doit être réceptif aux messages les plus forts pour savoir comment prendre les meilleures décisions.

Avant d’être un dragon, il faut souffrir comme une fourmi

Chaque chemin commence par des moments difficiles, ce qui vous fera profiter davantage des récompenses lorsque vous aurez atteint vos objectifs.

Plus la corde est longue, plus l’aile volera haut

Ne vous attendez pas à ce que les résultats soient immédiats: planifiez sur le long terme et considérez toutes les possibilités pour votre entreprise. Les meilleurs résultats sont ceux qui viennent après un effort intense.

Une opportunité frappe à la porte une seule fois

Ne manquez pas les alliances et les opportunités commerciales qui se présentent à vous.

Une conversation unique avec un sage vaut autant qu’un mois à étudier des livres

Essayez de prêter attention aux paroles de chacun. En toute personne, il y a toujours une bonne idée ou une lumière au bout du chemin qui peut vous aider sur la voie du succès.

Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant

Simple: ne remettez pas à plus tard. Ne faites pas l’erreur de laisser pour demain ce que vous devez faire aujourd’hui. Votre entreprise a besoin de décisions intelligentes et audacieuses en ce moment pour continuer à croître.

Creusez le puits avant d’avoir soif

Soyez prudent et anticipez. En affaires, il faut toujours avoir une longueur d’avance.

La tristesse viendra toujours à vous à un moment donné, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter; mais vous ne pouvez pas le laisser s’installer dans votre vie.

Malheureusement, les revers sont inévitables. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont une constante dans la vie. Apprenez d’eux et ne laissez pas leur mémoire relâcher votre désir de transcendance.

Évitez d’avoir des secrets si vous ne voulez pas en être l’esclave

Soyez loyal, honnête et transparent dans vos relations avec les autres. Cacher des informations dans une entreprise ou s’engager dans des actions illégales n’est pas une bonne affaire.

Accordez autant d’attention à votre intérieur qu’à votre image

Il est bon d’avoir une image qui force le respect des autres. Mais il est plus pertinent qu’il y ait en vous une personne dotée de toutes les valeurs nécessaires pour faire du bien aux autres.

Le temps est comme le débit d’une rivière: il ne revient pas

Essayez de profiter du temps présent pour réaliser vos projets. Sobe tous ceux en qui tu as foi. Si vous décidez demain, il sera peut-être trop tard.

Donnez-moi un poisson et mangez pendant une journée. Apprenez-moi à pêcher et à manger pour la vie

Essayez toujours d’apprendre, à tout moment et auprès des meilleurs professeurs. Un entrepreneur doit être en formation constante pour sauver et disposer des outils nécessaires pour réussir.

La gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que tu tombes

Les échecs et les défaites font partie de la vie. Empêchez-les de vous distraire de votre objectif: mener à bien vos plus grands projets pour aboutir. Apprenez des chutes et vous serez un sage de plus en plus grand.

La victoire montre ce qu’une personne peut faire; sa réponse dans la défaite montre sa valeur

Votre vrai moi sera vu dans les moments les plus difficiles. C’est là que le bois entrepreneur devient plus robuste et résistant aux tempêtes.

Différentes serrures doivent être ouvertes avec des clés différentes

Il est impossible de résoudre les problèmes de la même manière, par conséquent, vous devez apprendre à y faire face à travers différentes décisions. En plus d’être doué pour créer, l’entrepreneur doit aussi être doué pour surmonter les obstacles.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $