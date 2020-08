Qualcomm fait pression sur le gouvernement américain pour obtenir une licence de vente de puces à Huawei, a rapporté le Wall Street Journal. Comme la société chinoise n’est plus en mesure de construire des puces avec HiSilicon en raison des nouvelles restrictions imposées par les États-Unis, elle ne peut plus compter sur ses propres puces comme elle le faisait auparavant et doit désormais rechercher des partenaires et des fournisseurs.

Comme les entreprises américaines peuvent toujours faire affaire avec Huawei si elles parviennent à acquérir une licence, Qualcomm a fait du lobbying pour en obtenir une, selon le rapport du Journal. Le fabricant de puces fait valoir que des rivaux étrangers pourraient intervenir, déplaçant le contrôle américain du marché.

Le Wall Street Journal a rapporté:

Qualcomm a déclaré que MediaTek Inc. 2454 de Taiwan -3,69% et Samsung Electronics Co. de Corée du Sud en bénéficieraient. « Si Qualcomm est soumise à des licences d’exportation, mais pas ses concurrents étrangers, la politique du gouvernement américain entraînera un changement rapide de la part de marché des chipsets 5G en Chine et au-delà », a déclaré le fabricant américain de puces. Cela entraverait la recherche et le leadership américains sur les problèmes de la 5G, a-t-il déclaré, qualifiant cela de « résultat inacceptable pour les intérêts américains ». Samsung a refusé de commenter. MediaTek ne discuterait pas de clients spécifiques, mais il a déclaré que son investissement dans la technologie 5G lui avait permis de gagner des clients dans le monde entier.

La semaine dernière, Huawei a annoncé qu’il expédierait le Mate 40 plus tard cette année, admettant que ce serait le dernier téléphone Huawei doté d’une puce Kirin. Bien que Huawei ne soit peut-être pas en mesure de vendre des téléphones aussi efficacement en dehors de la Chine, la société est suffisamment grande en Chine (un marché énorme en soi) pour qu’une entreprise comme Qualcomm bénéficierait toujours d’une bonne collaboration avec Huawei.

