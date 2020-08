L’émission télévisée Outlander basée sur la série de romans la plus vendue est l’une des séries télévisées originales les plus populaires sur la chaîne câblée Starz. Récemment, la série a abandonné ses trois premières saisons sur le service de streaming Netflix. Mais qu’en est-il de la saison 4 d’Outlander? Quand fera-t-il enfin ses débuts sur Netflix? Quand la dernière saison 5 d’Outlander sera-t-elle diffusée sur Netflix? Nous avons les informations dont vous avez besoin dès maintenant.

De quoi parle l’émission?

La série est basée sur les romans les plus vendus d’Outlander de Diana Gabaldon. La série a été développée par Ronald D. Moore, qui est devenu célèbre en écrivant certains des meilleurs épisodes de Star Trek: The Next Generation, puis a développé le redémarrage acclamé de Battlestar Galactica.

Le spectacle lui-même est centré sur Claire Randall, interprétée par Caitriona Balfe. Au début de la première saison, on la voit juste après la Seconde Guerre mondiale, mariée à son mari Frank. Ils se rendent à Inverness, en Écosse, mais tout en explorant la nature, Claire trouve d’anciennes pierres dressées. Elle est alors en quelque sorte ramenée dans le temps pendant plus de 200 ans, jusqu’en 1743. Elle rencontre un groupe de Highlanders écossais, finit par tomber amoureuse et épouse l’un d’entre eux, Jamie Fraser, joué par Sam Heughan.

La série se concentre sur le couple qui fait face à un certain nombre de défis. Claire tombe plus tard enceinte. À la fin de la saison 2, elle voyage dans le temps au XXe siècle où elle et Frank élèvent sa fille Brianna. À la fin de, elle remonte dans le temps au 18ème siècle pour être avec Jamie après la mort de Frank dans un accident de voiture. Les saisons 4 et 5 traitent de Claire et Jamie dans leur vie en Caroline du Nord, juste avant la Révolution américaine. La série a déjà été renouvelée pour une sixième saison.

Quelles saisons d’Outlander sont sur Netflix?

Vous pouvez regarder les trois premières saisons de l’émission sur Netflix. Si vous n’avez pas d’abonnement au service, vous pouvez vous inscrire via le lien ci-dessous avec un essai gratuit de 30 jours?

Quand la saison 4 d’Outlander sera-t-elle sur Netflix?

Malheureusement, nous n’avons aucune information claire sur la date de sortie de la saison 4 sur Netflix. Nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus?

Quand la saison 5 sera-t-elle sur Netflix?

Malheureusement, nous n’avons aucune information sur le moment où la saison en cours de la série, qui a terminé sa diffusion sur Starz en mai 2020, apparaîtra sur Netflix?

Où puis-je regarder les saisons 4 et 5 d’Outlander?

Si vous avez regardé les trois premières saisons de la série sur Netflix et que vous ne voulez pas attendre que les saisons 4 et 5 apparaissent sur le service, vous pouvez vous inscrire à un abonnement de streaming Starz à la place, non seulement vous pourrez diffuser le deux dernières saisons de la série, mais il y a beaucoup de vidéos en coulisses pour chaque épisode.

Vous pouvez vous inscrire à Starz avec une offre spéciale sur le lien ci-dessous. Cela vous donne trois mois pour le prix de seulement 5 $ par mois. Cela devrait être suffisamment de temps pour regarder les cinq saisons d’Outlander. Le service propose également des tonnes de superbes émissions de télévision originales et de nombreux films à diffuser et à regarder dès maintenant.

C’est tout ce que nous avons pour le moment sur les saisons 4 et 5 d’Outlander sur Netflix. Nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus sur le moment où ces saisons tomberont enfin sur le service.