La plupart des communautés technologiques passent l’été à travailler sur les versions bêta d’iOS et de macOS avant les versions d’automne. Pour quelque chose qui se passe depuis quelques années, on a l’impression que les versions de logiciels d’automne font partie de nos vies depuis des décennies. Aussi amusantes que soient ces mises à jour pour le grand public, elles peuvent être une source de stress importante pour les services informatiques. Au fur et à mesure que vous travaillerez sur ces mises à jour bêta pour vérifier la compatibilité, vous souhaiterez planifier la manière dont vous déploierez ces mises à jour dans votre inventaire. Si vous vous demandez quand installer iOS 14, lisez ici mes plans de test.

Jusqu’à présent, les versions bêta d’iOS 14 (y compris iPadOS 14) ont été très stables d’après mon expérience. Je n’ai toujours mis à niveau aucun de mes Mac vers macOS Big Sur, mais je prévois de procéder à la mise à niveau une fois qu’Apple publiera une version bêta publique. Chaque année, j’ai un ensemble clair d’étapes de test que je passe avant de publier les mises à jour via mon système de gestion d’appareils mobiles.

Test iOS

Du côté iOS, c’est un peu plus facile pour les tests. Bien que nous ayons des centaines d’applications dans notre bibliothèque, il y en a moins de dix qui sont essentielles à la mission que nous devons faire fonctionner chaque jour. Au cours de l’été, je regarde leurs journaux de mise à jour pour m’assurer qu’ils voient régulièrement les mises à jour et les forums de support pour les informations bêta. Je vais tester ces applications avec mes appareils pour m’assurer que certains aspects critiques d’elles fonctionnent toujours.

Nous comptons sur AirPrint pour imprimer à partir de nos iPad, donc à chaque version bêta, je m’assurerai que les fonctions d’impression que nous utilisons fonctionnent toujours. Étant donné qu’AirPrint est sans pilote, nous n’avons jamais rencontré de problème, mais je teste toujours à nouveau.

Du côté de la gestion des appareils, le fournisseur que j’utilise prend toujours en charge le support zero-day pour toutes les nouvelles mises à jour d’Apple, donc j’ai toujours confiance qu’elles seront prêtes à être utilisées. Même si je suis toujours convaincu que je pourrais publier une nouvelle version significative d’iOS dès le premier jour, j’attendrai généralement la première mise à jour de correction de bogue avant de la pousser dans notre inventaire iPad.

test macOS

Les tests macOS sont beaucoup plus compliqués que les tests iOS car macOS est un système beaucoup plus compliqué et il y a toujours plus de choses à tester. La première chose que je vérifierai est la façon dont nos imprimantes fonctionnent avec les dernières mises à jour. Les dernières mises à jour ont été très fluides avec les imprimantes, j’espère donc que macOS Big Sur n’est pas différent. Nous utilisons des imprimantes Xerox et l’un de leurs arguments de vente est la compatibilité rapide avec les nouveaux systèmes d’exploitation.

À partir de là, je vais tester nos flux de travail pour les applications critiques. Même si nous utilisons de nombreuses applications Web, il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec la dernière version de Safari ou avec Chrome sur la dernière version de macOS. Je vais tester les étapes que nous prenons pour traiter les nouveaux étudiants, traiter les paiements de frais de scolarité, etc.

Nous utilisons plusieurs concentrateurs USB et adaptateurs vidéo dans la salle de classe, et même si une mise à jour logicielle ne devrait pas les affecter, je vais quand même tester tous les différents modèles. L’une des étapes essentielles de mes tests consiste à s’assurer que nos adaptateurs USB vers Ethernet fonctionneront sans nécessiter de mise à jour du pilote, et s’ils le font, je contacterai le fournisseur que nous utilisons.

Après avoir effectué tous ces tests, je me sens confiant dans notre compatibilité avec une nouvelle mise à jour majeure de macOS. Comme avec iOS, je vais toujours l’empêcher d’être installé le premier jour. Ce n’est pas que je ne fais pas confiance à mes tests, mais au contraire, je ne veux pas que mes utilisateurs passent de la version la plus stable d’une version de macOS à la moins stable de la suivante. Je vais le bloquer pendant 90 jours et j’espère qu’Apple publiera les premiers correctifs de bogues majeurs auxquels nous pourrons aller directement lors de la mise à niveau.

Récapitulatif sur le moment d’installer iOS 14 et macOS Big Sur

Quelle est votre stratégie pour les mises à jour de vos appareils? Est-ce que je manque quelque chose avec mes tests? Quelles sont vos préoccupations concernant les mises à jour d’iOS 14 et de macOS Big Sur pour l’automne? Discutons dans les commentaires.

