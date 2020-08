Au cours des dernières années, le prix des cartes graphiques a explosé. Il est vrai qu’avec l’arrivée de chaque nouvelle génération nous avons vu des sauts de performances significatifs, et que dans certains cas la valeur offerte par certains modèles par rapport à ceux de la génération précédente s’est même améliorée, mais la tendance que NVIDIA a adoptée avec la série RTX vingt a généré une forte polémique, et j’ai très peur que cette situation puisse se reproduire avec la série RTX 30.

Pour vous donner une idée de ce qui s’est passé, je vous donne un exemple simple. En 2012, nous pourrions acheter une GTX 680, une carte graphique haut de gamme, pour environ 499 euros sans trop d’effort, un prix tout à fait raisonnable, car il a introduit des changements importants au niveau de l’architecture (cela signifiait le abandonner les shaders chauds et tripler le nombre de shaders).

Avec l’arrivée de la GTX 780, il y a eu une augmentation de prix significative, puisque cette carte graphique en Espagne était autour du 650 euros, alors que la GTX 780 Ti atteignait, si je me souviens bien, le 800 euros. Avec le lancement des deux générations suivantes, les prix sont restés à des niveaux assez similaires, bien qu’il y ait eu une légère tendance à la hausse du prix des cartes graphiques plus puissantes.

La série RTX 20 a augmenté le prix des cartes graphiques à des niveaux inimaginables

Je n’exagère pas, allons-y avec un exemple. La GTX 1080 Ti est arrivée en Espagne avec un prix de 829 euros, tandis que le RTX 2080 Ti a fait ses débuts avec un prix de 1259 euros. On parle d’une augmentation de 430 euros, ce qui signifie que le haut de gamme actuel de NVIDIA est 50% plus cher que le précédent. Dans les gammes inférieures, il y a également eu une augmentation de prix notable par rapport à la génération précédente, qui se situait entre 100 et 300 euros.

Avec l’arrivée de la série RTX 30, NVIDIA devrait répéter sa stratégie, c’est-à-dire lancer une génération de cartes graphiques qui pourraient devenir les plus chères de tous les temps, un honneur douteux que la série RTX 20. Il ne fait aucun doute que la puissance doit être payée, et que l’innovation a un coût qui, évidemment, doit être rentable, mais je pense que nous entrons dans un champ marécageux.

Le prix des cartes graphiques actuelles me semble, à quelques exceptions près, trop élevé, et je pense que lancer une nouvelle génération graphique en pleine pandémie avec un prix supérieur à la génération actuelle est, au moins, un déménagement infructueux. Je ne sais pas combien d’entre vous seraient prêts à investir mille euros ou plus dans une carte graphique, certainement pas.