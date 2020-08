La série Samsung Galaxy Note 20 a été officiellement dévoilée, donc Samsung a complété sa gamme de téléphones haut de gamme pour l’année avec deux combinés haut de gamme avec stylet.

Outre le Galaxy Note 20 Ultra, le Note 20 standard offre des fonctionnalités et des spécifications haut de gamme dans un téléphone à un prix exorbitant – la société a vraiment fait tout son possible pour ces combinés.

Alors maintenant, Samsung est principalement terminé pour l’année, nous avons commencé à nous tourner vers son premier produit phare attendu de 2021, à savoir le Samsung Galaxy S30, que nous prévoyons de débarquer en février.

Nous ne savons pas encore grand chose sur ce prochain smartphone – mais peut-être le savons-nous? Est-il possible que Samsung ait laissé des indices et des indices dans le Galaxy Note 20 qui pourraient nous indiquer à quoi ressemblera le futur téléphone, comme une sorte de complot à la Dan Brown?

Probablement pas, mais nous pouvons toujours analyser le téléphone pour essayer de déterminer si quelque chose dans la Note 20 pointe vers le Galaxy S30 – pensez à plus de prédictions que de codes secrets.

Samsung Galaxy S20 avec Android 10 (Crédit d’image: Future)

1. Le Samsung Galaxy S30 aura au moins trois ans de support Android

Nous ne lisons pas tant entre les lignes que de lire les lignes elles-mêmes quand nous disons que le Samsung Galaxy S30 sera probablement pris en charge par les mises à jour Android pendant au moins trois ans lors de son lancement.

Lors de l’événement Galaxy Note 20, Samsung a annoncé que ce serait le cas pour la gamme Note 20, ainsi que pour les appareils S10 et Note 10, et nous serions très, très surpris si cela ne finissait pas par être le cas pour le Combinés S30 aussi.

Nous nous attendons donc à ce que le Samsung Galaxy S30 soit lancé avec Android 11 intégré, car ce sera le dernier système d’exploitation Android à sa sortie, et il passera presque certainement à Android 14 au moins, sinon plus de mises à jour.

Au moins le Samsung Galaxy Note 20 Ultra a des courbes (Crédit image: TechRadar)

2. Les écrans plats pourraient-ils revenir?

Le Samsung Galaxy Note 20 (standard, pas Ultra) a été le premier téléphone Samsung grand public haut de gamme depuis de nombreuses années à avoir un écran à bords plats, car la société utilise des écrans incurvés depuis des années.

Cela fait suite aux appareils Samsung Galaxy S20 qui avaient des écrans qui n’étaient pas aussi courbes que leurs prédécesseurs, et cela nous a fait penser que peut-être que la société n’est pas totalement engagée dans les bords d’écran courbes.

Les écrans à bords incurvés sont une technologie à aimer ou à détester, certains appréciant la façon dont il fait sentir un téléphone dans la main, et d’autres trouvant qu’il est trop facile d’appuyer accidentellement sur des parties de l’écran lorsqu’il se courbe.

Si le Samsung Galaxy S30 a un écran qui se courbe sur les bords, nous ne nous attendrions certainement pas à ce que ce soit un cône dramatique comme dans l’Oppo Find X2 ou le Motorola Edge, au moins.

L’écran du Samsung Galaxy Note 20 (Crédit image: TechRadar)

3. La qualité de l’écran n’est plus la priorité

L’une des principales raisons pour lesquelles les téléphones Samsung sont connus, qu’il s’agisse d’appareils Galaxy S, Galaxy Note ou même d’appareils Galaxy A abordables, est d’avoir des écrans impressionnants – mais la société a semblé laisser tomber la balle avec le Galaxy Note 20.

Le Samsung Galaxy Note 20 a un écran de résolution Full HD +, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz – ces deux spécifications sont inférieures au Note 20 Ultra et à tous les téléphones Galaxy S20, qui ont des taux de rafraîchissement de 120 Hz et des écrans QHD +.

C’était, bien sûr, une décision intentionnelle – ce n’est pas comme si une énorme société de technologie pouvait simplement « oublier » d’utiliser les meilleures spécifications – ce qui donne l’impression que Samsung ne donne plus la priorité à la technologie d’affichage haut de gamme dans ses smartphones.

Peut-être que dans le Samsung Galaxy S30 standard, nous verrons le modèle bas de gamme avec des spécifications d’affichage tout aussi basses, afin de maintenir le prix inférieur à celui de ses frères et sœurs.

Samsung Galaxy Note 20 avec Exynos 990 (Crédit d’image: TechRadar)

4. Grands changements de chipset – dans certaines régions

Les téléphones Samsung dans la plupart des régions utilisent des processeurs Qualcomm Snapdragon, mais en Europe, les combinés utilisent les propres chipsets Exynos de Samsung.

Les appareils Galaxy Note 20 qui utilisent des composants Snapdragon ont un chipset plus récent que les S20, car ils utilisent le Qualcomm Snapdragon 865 Plus alors que la gamme S20 n’a pas la version Plus. Cependant, dans les régions d’Exnyos, l’Exynos 990 était utilisé pour les deux lignes de téléphones.

Alors, que font les ingénieurs de Samsung depuis six mois? Eh bien, la réponse n’est probablement pas rien, et lorsque la gamme Galaxy S30 sera lancée, ils auront eu un an pour développer l’Exynos 1000, ou quel que soit le prochain chipset appelé.

Si ce temps est bien utilisé, le Samsung Galaxy S30 pourrait avoir une puissance de traitement beaucoup plus rapide que le S20 et le Note 20. Sinon, peut-être que Samsung abandonnera finalement les processeurs Exynos alors que les fans le suppliaient – ils sont généralement lents et peu puissants. efficace par rapport aux Snapdragons – et nous verrons le Snapdragon 875 dans le S30.

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que les nouveaux téléphones soient beaucoup, beaucoup plus rapides.

Samsung Galaxy Note 20 en bronze mystique (Crédit image: TechRadar)

5. Une nouvelle couleur spéciale

À Samsung Unpacked 2020, où la société a dévoilé la Note 20, la Galaxy Tab S7, les Buds Live et le Galaxy Z Fold 2, elle a poussé quelque chose de plus difficile que n’importe lequel de ces éléments technologiques – sa nouvelle couleur, « Mystic Bronze ».

Samsung s’est assuré de souligner que chacun de ses nouveaux produits était disponible dans cette couleur cuivrée et a affirmé à plusieurs reprises en quoi il était la « couleur de 2020 ».

Il est possible que la société répète exactement cela en février pour son prochain événement Unpacked et dévoile chaque élément technologique dans une couleur unifiée. Nous nous attendrions à trois téléphones Galaxy S30, peut-être un Samsung Galaxy Z Flip 2, et peut-être des Galaxy Buds Live Plus ou Galaxy Buds 2.

En publiant chacun de ces produits dans la même couleur, la société créerait un style visuel distinctif qui serait instantanément reconnaissable pour les fans de téléphones.