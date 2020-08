Les fuites de rendus nous ont donné un aperçu du Moto E7 Plus et du Moto G9 Plus.L’E7 Plus contient prétendument deux caméras arrière, un chipset Snapdragon 460 et une batterie de 5000 mAh. configuration de la caméra arrière et découpe du trou de perforation.

La série Moto est devenue l’une des options budgétaires incontournables aux États-Unis, offrant des spécifications et des fonctionnalités sensibles à un prix raisonnable. Maintenant, il semble que nous ayons eu notre premier aperçu de deux prochains appareils Moto dans les Moto G9 Plus et E7 Plus.

Des fuites de rendus des deux appareils ont atterri en ligne via le compte Patreon du pronostiqueur vétéran Evan Blass. À partir du Moto G9 Plus, les rendus montrent un téléphone dans les options de couleur bleu et or rose.

Parmi les autres décisions de conception notables, citons un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, une clé matérielle sur le côté gauche (vraisemblablement le bouton d’alimentation s’il n’est pas intégré au scanner d’empreintes digitales) et une découpe perforée.

Le nouveau téléphone arbore également une configuration de caméra arrière quadruple dans ces rendus, avec une caméra principale de 64MP (nous pouvons déduire de la marque qu’il a des pixels de 0,8 micron). Les appareils récents de la série Moto G manquaient tous de téléobjectifs, nous supposons donc que les trois autres tireurs sont des objectifs ultra-larges, profonds et macro.

Pendant ce temps, le Moto E7 Plus ressemble à votre téléphone d’entrée de gamme moyen en 2020, avec une encoche en forme de goutte d’eau et un scanner d’empreintes digitales à l’arrière intégré au logo Moto. Le téléphone sera au moins disponible en dégradé orange-marron et en bleu, selon ces images. Découvrez les rendus ci-dessous.

Les rendus du Moto E7 Plus montrent également une configuration à double caméra arrière à l’arrière. J’espère que la caméra arrière secondaire sera un jeu de tir ultra-large au lieu d’une macro astucieuse ou d’un objectif de profondeur.

Cet appareil pourrait cependant être un téléphone assez performant, car Blass avait précédemment signalé qu’il était équipé d’un chipset Snapdragon 460, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage, d’un appareil photo principal de 48 MP et d’une batterie de 5000 mAh. Le Snapdragon 460 en particulier apporte pour la première fois de puissants cœurs de processeur à la série 400, Qualcomm revendiquant une augmentation de 70% des performances par rapport au silicium Snapdragon 400 de la série précédente.

Blass n’a pas encore divulgué plus de détails sur le Moto G9 Plus, mais un téléphone dit être le G9 Plus est passé par les sites de certification le mois dernier. L’appareil contient une batterie de 4700 mAh et une charge de 30 W.

