Le moment est venu pour tout le monde d’abandonner l’Internet et les fonctions réseau habituelles. Même les appels simples sont souvent bloqués en raison d’un vers le bas dont les origines semblent souvent mystérieuses. Le problème peut survenir à tout moment et avec n’importe quel opérateur.

En ces mois de 2020, les opérateurs TIM, WindTre, Vodafone, Iliad mais aussi les MVNO ont engagé plusieurs blocs réseau en raison de problèmes internes, de maintenance courante et de mises à jour du réseau. Nous avons l’opportunité de découvrir ce qui se passe grâce à un nouvel outil puissant. Découvrons ce que c’est.

Comment savoir pourquoi Internet est en panne et les appels n’atteignent pas leur destination

Payé le renouvellement de la promotion et vérifié le fait que vous avez correctement configuré les APN sur les téléphones, le fait que le réseau soit hors ligne peut être retracé à deux situations. La première est que notre numéro a peut-être été cloné en raison d’une nouvelle arnaque appelée SIM Swap Scam. La seconde est due proprement à un interruption de ligne qui peut impliquer un grand nombre d’utilisateurs de manière plus ou moins marquée.

Pour en savoir plus, utilisez le service mis à disposition par downdetector via son site officiel. C’est une utilité de rapport de panne qui intègre un pôle d’information complet sur l’état des problèmes et leur extension territoriale.

Son interface, récemment mise à jour, apparaît très soignée et montre une série de graphiques et cartes utile pour avoir une perspective dynamique de la baisse actuelle. La référence temporelle en lignes indique le nombre de rapports survenus au cours des heures tandis que la carte montre visuellement l’étendue du problème aux niveaux national et local.

Au-delà, le système se complète par l’inclusion d’informations en référence au type de problème rencontré en pourcentage de la fonctionnalité totale du réseau (appels, Internet et black-out total). Un spécial section commentairesil vous permet également d’évaluer les progrès.

Beaucoup ont commencé à utiliser cet utilitaire après une série de problèmes survenus au cours de ces semaines. Si le signal ne fonctionne pas, consultez cette plateforme et attendez que votre opérateur termine les opérations de restauration du service.