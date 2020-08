TikTok est passé d’une application de divertissement à un sujet de suspicion en Inde et aux États-Unis, principalement. Dans ces territoires, il devint en quelque sorte l’ennemi public numéro un. Donald Trump, fidèle à son style intimidant, a publiquement menacé de mettre son veto au réseau social s’il n’acceptait pas d’être racheté par une entreprise américaine qui serait chargée de gérer ses actions aux États-Unis et de garantir ainsi la sécurité du pays.

Sous toute cette ombre de polémique dans laquelle l’application appartenant à la société chinoise ByteDance a montré des signes de volonté de résister aux propos et menaces de Trump, il y a de nombreuses répercussions qui n’apparaissent pas à première vue mais sont là: les dégâts qui en subiraient le Influenceurs et investisseurs TikTok au cas où ByteDance accepterait d’être racheté par une société américaine (il semblait que tout allait rester avec Microsoft, mais du coup Twitter est également venu sur scène pour diffuser leur intérêt).

Les dommages

Les influenceurs qui ont acquis une énorme réputation grâce à TikTok seraient également indirectement « interdits » par le gouvernement américain. De cette façon, TikTok se retrouverait sans plus de 20% des personnalités publiques qui ont acquis une réputation dans l’application de micro-vidéo musicale.

Et c’est que la nation nord-américaine est celle où il y a le plus grand nombre d’influenceurs, selon HypeAuditor, suivie de l’Inde (où l’application a également été interdite), de la Turquie et de la Russie. En fait, Microsoft prétend contrôler les actions de TikTok non seulement aux États-Unis, mais aussi dans des pays comme l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

Si nous ajoutons à cela que d’autres pays pourraient rejoindre le veto, nous parlons d’une série de menaces qui pourraient planer sur l’application dans les mois à venir. De nombreuses marques réduiraient alors leurs prétentions d’investir dans la publicité intégrée aux applications. Et ce serait un effondrement économique pour le réseau social et un coup dur pour les influenceurs, qui devraient se déplacer vers d’autres plateformes telles que les Facebook Reels nouvellement créés.

Écoutez l’oncle Bill

Bill Gates s’est récemment prononcé sur l’éventuel achat de TikTok de Microsoft, qu’il a décrit comme n’étant pas une chose intelligente à faire. Il a également précisé qu’il ne soutenait pas non plus la position du gouvernement américain contre l’application chinoise. De sa vision, il était nécessaire que Facebook ait une certaine concurrence dans le secteur, il est donc quelque peu suspect que Donald Trump se soit engagé dans un procès aussi direct contre la création de ByteDance.

Peur des investisseurs TikTok

«Nous nous engageons à être un partenaire de confiance pour les marques, les agences et les spécialistes du marketing alors que nous construisons TikTok sur le long terme», a déclaré Blake Chandlee, vice-président des solutions commerciales mondiales de la société, souhaitant rassurer les annonceurs qui ont déjà investi dans la publicité le réseau social.

En ce sens, les réseaux sociaux tels que Snapchat, Triller ou Byte, pourraient bénéficier du veto TikTok s’il est réalisé. Le 15 septembre est censé être la date limite pour que le réseau social accepte d’être absorbé par une entreprise aux États-Unis. Pourrions-nous voir un exode de tiktokers après cette date ou tout cela se concrétisera-t-il?

TikTok est disponible dans 150 pays et compte plus d’un milliard d’utilisateurs. Aux États-Unis seulement, il a été téléchargé plus de 123 millions de fois. Selon Sensor Tower (avec des données révisées jusqu’au 14 novembre 2019), l’application a été téléchargée plus de 1,5 milliard de fois dans le monde.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $