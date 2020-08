Axé sur les données

Mint Mobile

Flexibilité maximale

Republic Wireless

Mint Mobile a beaucoup de sens pour la plupart des utilisateurs de smartphones avec une bonne couverture T-Mobile grâce à trois tailles de données qui fonctionnent pour la plupart des gens. Avec les options de 3, 6 et 12 mois disponibles, vous économisez de l’argent plus vous êtes prêt à acheter à l’avance. Tous les forfaits comprennent les appels et les SMS illimités, y compris les appels gratuits vers le Mexique et le Canada

À partir de 15 $ / mois chez Mint Mobile

Avantages

Conversations et SMS illimités

Prise en charge de la 5G

Données 2G illimitées

Hotspot inclus

Appels gratuits vers le Mexique, Canada

Les inconvénients

N’utilise que T-Mobile

Tous les plans nécessitent des données

Republic Wireless a un plan qui peut évoluer avec vous sans risquer d’acheter plus que ce dont vous avez besoin. Les données peuvent être ajoutées aux forfaits à 5 $ par 1 Go avec des forfaits de base à partir de 1 Go, 2 Go ou sans données. Vous pouvez également économiser de l’argent sur les plans de base en payant pour l’année. Votre service s’activera probablement sur le réseau de T-Mobile, mais le réseau Sprint est également utilisé par certains clients de Republic Wireless.

À partir de 12,50 $ / mois chez Republic Wireless

Avantages

Réseau Sprint ou T-Mobile

Conversations et SMS illimités

Hotspot inclus

Planifier la flexibilité

Les inconvénients

Les données peuvent coûter cher

Pas d’appel international

Impossible de choisir votre réseau

Pas de 5G

Republic Wireless conviendra à beaucoup de gens et si vous n’avez besoin d’utiliser beaucoup de données que quelques fois par an, par exemple en vacances. vous pouvez économiser beaucoup d’argent. Les plans de Mint Mobile ont du sens pour à peu près tous les utilisateurs de smartphone avec une utilisation mensuelle constante. Avec des packages qui fonctionneront pour les utilisateurs légers, moyens et lourds sans risque de surconsommation de données ou d’être complètement coupés, Mint Mobile a plus de sens pour plus de gens.

Mint Mobile vs Republic Wireless Quelle quantité de données utilisez-vous?

Source: Samuel Contreras / Android Central

Le Wi-Fi est pratiquement partout maintenant, de sorte que beaucoup de gens pourront rester connectés pendant la grande majorité de leur journée grâce au Wi-Fi disponible au travail, à la maison et même dans leur voiture. Si tel est le cas, vous n’aurez peut-être pas besoin de la plus petite allocation de données de 3 Go de Mint Mobile. Republic Wireless est la solution idéale pour ce type d’utilisateur et même si le prix des données peut s’additionner s’ils ne sont pas connectés au Wi-Fi, il se peut qu’il se stabilise au cours de l’année.

Avec Mint Mobile, vous voulez avoir une idée précise de la quantité de données dont vous aurez besoin au cours des prochains mois, la durée minimale étant de trois mois. Bien que vous puissiez mettre à niveau votre plan au milieu de votre cycle, il est beaucoup plus facile de suracheter avec Mint Mobile. Cela peut valoir la peine pour quelqu’un qui n’est pas sûr de ses besoins en données de commencer avec le plus petit plan et de travailler au besoin.

Mint Mobile

Republic Wireless

Réseau

T Mobile

T Mobile

Sprint

Prise en charge de la 5G

Oui (appareil 5G requis)

Non

Montants des données

3 Go

8 Go

12 Go

Aucun

1 Go

2 Go

Donnée supplémentaire

10 $ – 1 Go

20 $ – 3 Go

5 $ – 1 Go (jusqu’à 15 Go)

Point chaud

Partagé avec des données

Partagé avec des données

Parler et envoyer des SMS

Illimité

Illimité

Appel international

Oui

Gratuit au Mexique et au Canada

Aucun

Couverture: T-Mobile et Sprint

Source: Samuel Contreras / Android Central

Mint Mobile utilise uniquement le réseau T-Mobile, mais de nos jours, cela signifie que la plupart des gens auront une excellente couverture. Bien sûr, vous devriez consulter la carte de couverture de Mint pour en être sûr. Si vous avez une couverture et un téléphone assez moderne, vous devriez avoir une excellente connexion LTE ou 5G. En parlant de 5G, Mint Mobile traite les données 5G de la même manière que LTE et avec l’expansion du réseau 5G de T-Mobile qui évolue rapidement, Mint Mobile peut être une excellente option 5G.

Republic Wireless utilise à la fois le réseau Sprint et T-Mobile, mais contrairement à un opérateur comme Google Fi, vous ne serez connecté qu’à un seul réseau et ne pourrez pas changer. Republic Wireless détermine quel réseau fonctionnera le mieux pour vous lorsque vous vous inscrivez. Consultez la couverture de Republic pour voir si vous êtes couvert. Pour avoir accès au réseau CDMA et GSM de Republic, vous aurez besoin d’un téléphone Republic Wireless 3.0.

Ce que vous devez savoir sur les forfaits Mint Mobile

Mint Mobile ne vend des données que dans des forfaits de plusieurs mois, le plus petit commençant à trois mois. Vous obtenez le meilleur prix mensuel en achetant 12 mois complets à la fois, mais vous pouvez obtenir vos trois premiers mois au prix de 12 mois au cas où vous ne seriez pas sûr que Mint fonctionnera pour vous.

3 Go

8 Go

12 Go

3 mois

15 $ par mois (45 $ au total)

Renouvellement de 25 $ par mois (75 $ au total)

20 $ par mois (60 $ au total)

Renouvellement de 35 $ par mois (105 $ au total)

25 $ par mois (75 $)

Renouvellement de 45 $ par mois (135 $ au total)

6 mois

20 $ par mois (120 $)

25 $ par mois (150 $)

35 $ ​​par mois (210 $)

12 mois

15 $ par mois (180 $)

20 $ par mois (240 $)

25 $ par mois (300 $)

Vous pouvez ajouter des données supplémentaires à 10 $ pour 1 Go ou 20 $ pour 3 Go si vous constatez que vous en utilisez plus que d’habitude. Si votre utilisation normale est supérieure à ce que votre plan permet, vous pouvez passer à un plan plus grand au milieu de votre cycle.

Source: Android Central

Mint propose des appels internationaux à un tarif supplémentaire, mais le Mexique et le Canada sont gratuits. Vous pouvez également vous déplacer à l’étranger, mais vous paierez à la minute, par SMS et par mégaoctet, il est donc préférable d’utiliser le Wi-Fi autant que vous le pouvez si vous voyagez. Vous pouvez également saisir un service VPN si vous êtes préoccupé par la sécurité.

Ce que vous devez savoir sur les plans Republic WIreless

Source: Republic Wireless

Sur Republic Wireless, vous commencez avec des appels et des SMS illimités et ajoutez des données au besoin. Vous pouvez économiser en achetant un an de service jusqu’à concurrence de 2 Go de données. Au-delà de cela, les données coûtent 5 $ par 1 Go et vous pouvez acheter jusqu’à 15 Go. Cependant, cela ne se produit pas automatiquement et vous devrez en ajouter davantage dans l’application Republic Wireless afin d’éviter tout risque de dépassement.

Republic Wireless ne propose pas d’appels internationaux ni de support d’itinérance internationale, mais fonctionne avec les appels Wi-Fi, vous n’êtes donc pas complètement à court d’options si vous souhaitez voyager. Il vous suffira de choisir un point d’accès pour les voyages ou de trouver une connexion Wi-Fi publique.

Quels téléphones sont compatibles avec Mint Mobile?

Mint Mobile fonctionne avec la plupart des téléphones compatibles GSM, y compris Android et iPhone. Vous pouvez acheter l’un des appareils les plus récents directement auprès de Mint Mobile avec un financement disponible via Affirm. Ces téléphones incluent de nouveaux appareils tels que la série Galaxy S20, la série Pixel 4 et même la série de téléphones iPhone 11.

Pour la meilleure expérience 5G, vous devriez vous procurer un téléphone qui fonctionne avec autant de bandes T-Mobile 5G que possible. Recherchez un support pour la bande n71 (600 MHz) et n41 (2,5 GHz) au minimum avec les bandes n260 (39 GHz) et n261 (28 GHz) offrant une capacité améliorée dans quelques zones urbaines.

Vous pouvez apporter presque tous les téléphones compatibles à Mint Mobile en commandant un kit de carte SIM lors de votre inscription. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre téléphone en ligne avec le numéro IMEI.

Quels téléphones sont compatibles avec Republic Wireless?

Republic Wireless fonctionne avec une tonne de téléphones Android, y compris Samsung et Google Pixel. Vous pouvez acheter les téléphones les plus récents de Republic Wireless ou apporter votre propre téléphone compatible. Si votre téléphone ne prend en charge que le service GSM, vous serez bloqué avec le réseau T-Mobile.

Une chose importante à noter est que Republic Wireless ne prend pas en charge les iPhones Donc, si vous avez quelqu’un sur votre plan qui exige l’un des smartphones d’Apple, ce sera difficile à vendre. Cela étant dit, il existe un programme bêta pour iPhone, mais il nécessite quelques étapes supplémentaires pour démarrer. Vous devez aborder les fonctionnalités bêta avec prudence, surtout si vous vous inscrivez pour une année entière.

Mint Mobile vs Republic Wireless Qu’est-ce qui a du sens pour vous?

Le support qui vous convient le mieux dépendra principalement de la quantité de données que vous utilisez et de votre utilisation cohérente. Pour les utilisateurs de données plus légers ou moins fréquents, Republic Wireless offre beaucoup d’économies avec une excellente couverture. Pour la plupart des gens, Mint Mobile s’adaptera beaucoup plus à leurs utilisations, surtout s’ils utilisent beaucoup de données. Le support iPhone de Mint Mobile, ainsi que les fonctionnalités internationales, seront également un gros problème pour de nombreuses personnes. Mint Mobiles apparaît comme l’option la plus forte pour la grande majorité des utilisateurs tant qu’ils sont prêts à acheter plusieurs mois.

Axé sur les données

Mint Mobile

Beaucoup de données pour les utilisateurs de smartphones

Mint Mobile maintient ses prix bas en proposant des forfaits de trois, six et 12 mois. Tous les forfaits comprennent des appels et des SMS illimités et un choix de 3 Go, 8 Go ou 12 Go de données.

Flexibilité maximale

Republic Wireless

Ne payez que ce dont vous avez besoin

Republic Wireless vous permet de commencer petit avec des appels et des SMS illimités aux États-Unis. Ajoutez des données à 5 $ par 1 Go jusqu’à 15 Go et économisez de l’argent en payant pour toute l’année jusqu’à 2 Go.

