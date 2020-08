Si vous avez fait attention ces derniers mois, et nous pourrions même dire quelques années, vous aurez noté combien des principaux fabricants de smartphones dans le monde fournissent un zoom à leurs terminaux. Et si cela ne surprend vraiment personne, on voit peu à peu comment se produisent deux courants: celui de zoom optique et celle de zoom numérique. Cependant, cela est insuffisant pour en choisir un. C’est pourquoi nous voulons parler davantage de la différence entre un zoom optique et un zoom numérique.

La première chose à garder à l’esprit à propos du zoom est que, comme de nombreuses spécifications liées aux appareils photo et à la photographie, comprendre son fonctionnement est un peu plus compliqué que ce que montrent les campagnes publicitaires. La plupart d’entre eux sont basés sur des données telles que nous avons maintenant un zoom 10x, 50x et même 100x, dans des cas spécifiques comme ceux du haut de gamme Samsung ou Xiaomi.

Que signifie vraiment Zoom?

Si l’on part des bases, on peut dire qu’en termes de physique optique, le zoom n’existe pas vraiment. Cela signifie que le grossissement de l’objectif, lorsqu’il agrandit la taille des objets qui se trouvent à une certaine distance, est fonction de sa distance focale et du champ de vision résultant. Par conséquent, un objectif avec une distance focale plus longue a un champ de vision plus petit. Cela rapproche les objets.

Cela signifie, en d’autres termes, que des entreprises comme celle-ci ou Huawei elle-même avec son P40 Pro + – l’un des moteurs de ce genre de guerre entre marques – utilisent le concept de zoom plus comme un enjeu stratégique commercial qu’autre chose. Tout est basé, cependant, sur le fait qu’avant, nous avions un objectif de 10 mm à 100 mm, qui nous donnait un zoom 10x, etc. Ainsi, un zoom 10x ne signifie pas nécessairement que les choses vont paraître 10 fois plus grandes qu’avant.

Mais si l’on se réfère spécifiquement au monde des mobiles, on constate que son utilisation du zoom a bien d’autres raisons. Nous pourrions dire que le zoom 1x était celui habituel de l’appareil photo principal, bien qu’il existe de nombreux mobiles qui ajoutent des objectifs plus larges et utilisent un 0,5x.

Et en quoi un zoom optique est-il différent d’un zoom numérique?

Il n’y a pas de moyen plus simple d’expliquer en quoi les deux sont différents que d’analyser comment chacun d’eux fonctionne.

Fonctionnement du zoom optique

Le zoom optique est ce qui est utilisé lorsque les propriétés physiques d’un objectif grossissent des objets distants. Le meilleur exemple en est un télescope, composé uniquement d’un zoom optique qui fait, entre autres, apparaître la Lune plus grande. Ceci, sans perte de qualité dans le détail de l’image.

Dans les milieux professionnels, où l’on peut trouver un long téléobjectif pour un reflex numérique comme celui utilisé par les gens qui couvrent des événements sportifs, on parle d’objectifs qui ont un poids et une taille incroyables. Évidemment, il existe également des variantes plus petites, avec une distance focale plus courte, des objectifs jusqu’à 100 mm

Dans le cas des smartphones, certains fabricants utilisent des zooms 5x, quelque chose comme le grossissement d’un objectif 100 mm sur un reflex numérique. L’expérience est très bonne et ils ne prennent pas autant de place.

Comment fonctionne le zoom numérique

Si nous avons déjà mentionné que le concept de zoom ne peut être pris à la légère, et qu’il mérite une analyse un peu plus approfondie, un bon exemple en est que les opérateurs de téléphonie en profitent en fonction de leurs besoins.

Et pour le zoom numérique, c’est assez simple, étant donné qu’il suffit de recadrer une photo pour que les objets qui y apparaissent apparaissent plus grands. Le problème, pour appeler cela quelque chose, c’est que plus aucune information n’est obtenue, donc plus les objets sont grands, plus la qualité des détails est faible.

Si notre téléphone dispose d’un zoom optique 5x ou 10x, nous remarquerons que ces zooms ont une résolution beaucoup plus élevée que le zoom numérique 100x qu’ils proposent. Dans ces cas, nous parlons également de systèmes de zoom hybrides.

Conclusions sur le zoom dans les smartphones

Après avoir vu la principale différence entre un zoom optique et un zoom numérique, qui est que l’un agrandit les images sans perdre d’informations, tandis que l’autre les agrandit au prix de la perte d’informations, nous pouvons tirer des conclusions utiles lorsque vous choisissez votre prochain smartphone. démarrer votre zoom.

Il arrive que le zoom sur les smartphones soit à la mode, et cela ne fait aucun doute. Et comme le zoom optique est très cher et prend beaucoup de place, il présente certaines limites dans le monde des smartphones. Par conséquent, jusqu’à ce qu’une technologie soit développée qui les supplante et soit plus accessible, ils continueront à miser sur le zoom numérique.

En fait, les fabricants utilisent quelques astuces que nous allons vous apprendre, pour améliorer leurs résultats:

Augmenter la quantité de MP: plus chaque image a de pixels, et donc plus d’informations sur la photo originale, plus elle aura d’informations après avoir passé par le zoom optique Regroupement de pixels: la combinaison de plusieurs pixels en un seul super pixel offre une meilleure qualité en images agrandies numériquement, car cela évite de se regrouper plus tard avec de moins bons résultats Intelligence artificielle et apprentissage automatique: bien que ce soient des méthodologies qui n’en sont qu’à leurs premiers pas, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont extrêmement prometteurs

Et vous, faites-vous attention au zoom d’un téléphone lorsque vous allez l’acheter? Vous le ferez probablement bientôt.

Partage-le avec tes amis!