Meilleure réponse: Plusieurs périphériques PS4 fonctionneront avec la PS5, notamment: les contrôleurs DualShock 4, les périphériques spécialisés sous licence officielle (volants, sticks de vol, etc.), les casques sans fil Platinum et Gold, les casques tiers qui se connectent via USB ou prise audio, tiers sous licence officielle – les contrôleurs de partie, la caméra PlayStation, les contrôleurs PS Move Motion et le contrôleur PlayStation VR Aim. Cependant, il existe des limites.

Quels périphériques PS4 fonctionneront sur PS5?

Les utilisateurs pourront utiliser les périphériques PS4 suivants sur PS5:

Contrôleurs DualShock 4

Contrôleurs tiers sous licence officielle

Périphériques spécialisés sous licence officielle (volants de course, bâtons de vol, bâtons d’arcade)

Casques sans fil Platinum et Gold

Casques tiers qui se connectent via des prises USB ou audio

Caméra PlayStation

Contrôleurs PlayStation Move Motion

Contrôleurs PlayStation VR Aim

Quelles sont les limites des périphériques PS4 fonctionnant sur PS5?

Dès le départ, vous remarquerez que seuls les périphériques PS4 tiers sous licence officielle fonctionneront avec PS5. S’il ne s’agit pas d’une licence officielle, vous pouvez oublier de l’utiliser.

Comme pour le reste des produits Sony, beaucoup ne fonctionneront qu’avec des jeux PS4 compatibles grâce à la rétrocompatibilité. Le DualShock 4 ne sera pas compatible avec les jeux PS5. Le contrôleur Move Motion et les contrôleurs VR Aim ne fonctionneront qu’avec les jeux PSVR pris en charge.

Quant à la caméra PlayStation, elle fonctionnera sur PS5 avec un adaptateur. Cet adaptateur sera fourni gratuitement aux propriétaires de PSVR, mais Sony n’a pas précisé comment les propriétaires pourraient obtenir l’adaptateur. Plus de détails seront fournis à une date ultérieure.

Pas tout à fait de la prochaine génération

DualShock 4

Compatible uniquement avec les jeux PS4

Sony a révélé que le DualShock 4 serait compatible avec PS5 … mais uniquement avec les jeux PS4 grâce à la rétrocompatibilité. Cela a du sens étant donné les nouvelles fonctionnalités de la PS5 DualSense, mais c’est quand même un peu décevant.

