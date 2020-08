Quand ce système indispensable aujourd’hui qui est l’Internet fait ses premiers pas, personne n’aurait pu prévoir qu’il deviendrait un réseau aussi étendu que l’actuel. À cette époque, 32 bits avaient été réservés pour les adresses de pages Web disponibles pour les utilisateurs. Cela représentait quelque 4 294 967 296 combinaisons d’adresses pour les sites. Le problème, c’est qu’avec la popularité d’Internet, cette marge s’est bientôt épuisée. Et c’était là quand NAT a émergé ou Traduction d’adresses réseau.

Cette idée, connue en espagnol sous le nom de «Network Address Translation», permet aux réseaux dédiés aux ordinateurs de profiter d’une gamme d’adresses IP privées spéciales. Bien qu’ils se connectent plus tard au Web via une adresse IP inégalée, leur existence n’est possible que grâce à une série de correctifs que nous ne voyons pas. Cela génère, par exemple, que dans une grande entreprise, chaque machine utilise la même IP, et non une IP par machine. Il en va de même pour les réseaux Internet domestiques que nous utilisons à la maison.

Comment fonctionne ce système?

Si nous parlons de traduction d’adresses réseau, nous devons d’abord comprendre qu’il existe différents mécanismes ou modes associés à ce système, que nous passerons en revue ci-dessous:

Nat statique

Dans ce cas, une adresse IP privée conserve sa même référence lorsqu’elle est rendue publique. Lorsque ce phénomène se produit, un hôte du réseau peut, pour une raison quelconque, devenir visible depuis Internet.

NAT dynamique

Dans ces cas, le routeur en question a plusieurs adresses IP publiques qui lui ont été attribuées, de sorte que chacune des adresses IP privées passe par l’une des adresses publiques. Par conséquent, chaque adresse IP privée correspond, pour ainsi dire, à au moins une des adresses publiques.

Lorsque l’hôte a besoin d’une connexion Internet, le routeur se chargera de lui attribuer une adresse IP publique qui n’est pas actuellement utilisée. Bien sûr, cela génère, en même temps, une sécurité accrue pour empêcher tout hôte externe d’interférer.

NAT avec surcharge

NAT avec surcharge est également connu sous le nom de PAT -Port Address Translation-. Curieusement, c’est le plus courant parmi ceux que nous avons mentionnés, d’autant plus que c’est celui que l’on trouve dans les maisons. Avec lui, vous pouvez mapper une énorme adresse de réseaux IP privés via une adresse publique. Cela permet d’éviter autant d’adresses IP publiques, étant donné leur finitude.

Pour ce faire, le routeur utilise les différents ports de l’ordinateur. Grâce aux protocoles de connexion TCP et UDC, ils disposent de milliers de ports pour terminer les connexions. Le port est en charge d’associer une IP privée à une IP publique, puis d’attribuer un port lorsqu’il est libre. De plus, ce système est chargé d’éviter les conflits d’adresses, lorsqu’il y a une coïncidence entre eux.

Avantages et inconvénients de la traduction d’adresses réseau

Maintenant, quelle est la meilleure et la pire chose à propos du NAT?

Avantages du NAT

Si nous parlons des atouts de la traduction d’adresses réseau, le principal est qu’elle enregistre un grand nombre d’adresses IP. Lorsque vous connectez plusieurs machines au même réseau, cela est très utile. Après cela, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que les machines connectées par cette plateforme sont loin de la vue des personnes extérieures au système. Un cybercriminel ne peut pas dire si vous êtes en ligne. Enfin, la maintenance du réseau est beaucoup plus facile en détournant les adresses IP.

Inconvénients du NAT

Désormais, la traduction d’adresses réseau n’est qu’une partie d’un problème plus important. Par conséquent, les routeurs ont besoin de plus de capacité qu’il n’en faudrait autrement. En même temps, certaines applications ou protocoles sont laissés de côté car ils ne sont pas compatibles avec NAT. Dans ces cas, presque infailliblement, nous connaîtrons des problèmes de fonctionnement.

