Seul Dieu sait, également le secrétaire au tourisme mexicain, l’agence Braintivity, S.A. – sept partenaires secrets, selon l’actionnaire de Tecnosen, S.A, fournisseur et ancien partenaire de Braintivity, S.A. – ce qui est réellement arrivé à l’écosystème numérique mexicain au cours des trente derniers jours. C’est une sorte de mélodrame postmoderne. Comme une intrigue latine de Netflix qui fait rire et embarrasse les autres pour l’un des pays qui est une puissance touristique mondiale et qui possède l’une des plus grandes infrastructures en termes de services et de ressources de la planète.

C’est quelque chose comme un smoothie et un triste complot où l’on mêle politiciens, corruption, procès entre particuliers, peu de transparence dans les concessions ou les appels d’offres, les juniors, certaines tribus urbaines comme les Mirreyes, les Fresters, les Tuluminatis (fraises-hipsters de Tulum), peut-être des enfants de fonctionnaires et cadres du gouvernement négligents.

J’essaierai d’expliquer cette tragicomédie du tourisme mexicain. Bien que ce soit une question complexe et il y a longtemps. Je dois rendre hommage à qui le mérite. J’ai beaucoup compris de la grande couverture journalistique de ce sujet particulier qui a été faite dans le forum numérique sur Facebook d’Altavoz Turismo où les journalistes Marco Daniel Guzmán et José Antonio López Sosa exercent EN DIRECT tous les jeudis. Ils ont interrogé toutes les personnes impliquées dans ce procès de blanchisserie, à l’exception des personnes du ministère du Tourisme. Et ainsi on rejoint des parties de ce feuilleton latino-américain. Qu’il est intéressant et génère à la fois morbidité et tristesse.

Il était une fois un écosystème numérique de divers portails dédiés à la promotion du tourisme au Mexique, appelés visitmexico.mx, visitmexico.com.mx et visitmexico.com, entre autres pages de contenu touristique qui depuis les années 1990 ont été tâtonné entre l’initiative privée et les gouvernements pour promouvoir le tourisme au Mexique avec plus d’échecs que de succès.

Le portail le plus puissant, avec le trafic organique réel le plus élevé et qui comptait entre 600 000 et un million de visites par mois était visitmexico.com. Ainsi seul, presque par miracle divin, par l’oeuvre et la grâce de notre Vierge de Guadalupe. Pour plus de mauvaise gestion et de corruption des administrations précédentes, malgré tout, ce portail l’a emmenée là-bas. Il a généré son trafic organique.

Il y a un an, il a été attribué dans le cadre d’une concession directe et avec un régime d’autosuffisance, ce qui signifie qu’il n’est autorisé à utiliser que le portail, l’écosystème, le nom du Mexique et visitmexico (qui d’ailleurs, Ana s’est enregistré Maria Olabuenaga en son nom à l’IMPI) en échange de la commercialisation du contenu et de la génération de trafic vers l’écosystème et des activations pour entre 40 millions de dollars chaque année. C’est que le secrétaire au tourisme dans ce cas ne paierait pas un peso à Braintvity, S.A ni un sou à l’agence en échange de l’obtention des permis et du contrat. De plus, je ne lui paierais pas les 600 pesos qu’il en coûte pour payer le domaine annuel de www.visitmexico.com.

Le visage dans tout cela a toujours été donné par Carlos González et Marcos Achar en tant que directeurs de Vistmexico. Ils ont toujours été de bons Pr avec des médias spécialisés et une crédibilité projetée jusqu’à il y a un peu moins d’un mois. Que des rumeurs ont commencé à émerger sur la stagnation du portail, que s’ils l’avaient, ils n’avaient plus d’argent, que s’ils ne parvenaient pas à bien le commercialiser, etc. Bref, il y a un peu moins d’une semaine … Boom! Ils arrêtent votre sommeil liquide commercial.

Ils téléchargent leur contenu et Tecnosen, SA, leur ancien partenaire (en théorie, hébergeur et conseil informatique) ou ami ou ils ne savent pas très bien quel type de relation interpersonnelle ils avaient auparavant, détourne leur domaine et commence à mener une grande campagne de les relations publiques à travers le portail détourné et avec une bonne formulation commencent à télégraphier comment les choses sont en fonction de leur version et de leur réalité. D’un film. C’est devenu vraiment bon.

Ce que nous pensons que beaucoup de ce qui s’est passé, c’est que c’est un problème d’argent et d’affaires entre les individus et j’espère pas aussi entre les politiciens impliqués. Mais pendant que se passe-t-il? L’évidence. Que le Mexique est mal arrêté. Cela nous fait mal dans notre marque en tant que pays. Mon humble avis en tant que consultant en marketing est qu’ils doivent recommencer, faire un appel d’offres et appeler plus transparent pour former un écosystème touristique d’économie partagée plus gagnant. Au-delà d’un portail de blog générant du contenu ou d’un devis de voyage. Un véritable écosystème de contenu de marque avec un Market Place pour vendre des expériences d’économie partagée que nous avons vraiment besoin de vendre plus que jamais dans les années aussi récessives à venir.

Quant au ministère du Tourisme. Gee, je ne sais pas quoi penser. Tant de distance et de silence nous font très mal réfléchir. Il y a déjà de nombreuses rumeurs. Et tout cela peut projeter de la négligence. Il faut sortir pour nier les fausses informations avec des faits et du contenu. Selon la rumeur, l’un de ces sept partenaires frester mystérieux et anonymes du fondateur de Tecnosen S.A. (Sergio Loredo Foyo) est Mike Jr. lui-même, le fils de l’équipe principale du tourisme au Mexique. Il est essentiel que le secrétariat du tourisme soit confronté à ce problème qui va au-delà de la communication en ligne. Le tourisme sera l’une des entreprises les plus importantes de notre pays dans un avenir très proche. Et l’héritage de nombreux Mexicains.

