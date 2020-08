Il était une fois, pour envoyer des messages, le pigeon voyageur était utilisé, ou plus simplement, un stylo et du papier. La lettre a été écrite, tamponnée et envoyée directement à l’intéressé. Ce procédé, qui possédait une veine particulièrement poétique, s’est progressivement atténué, laissant place à ce que sont aujourd’hui les application de messagerie. Parmi les plus populaires, on trouve évidemment WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Hangouts et Snapchat. Mais lesquels sont les meilleurs à réaliser conversations secrètes et être à l’abri des attaques de pirates?

APP: des messages comme celui-ci sont à l’abri des regards indiscrets et des esprits curieux

Pour commencer, nous voulons lister les applications les plus utiles pour votre objectif: celui de pouvoir envoyer des SMS en toute tranquillité sans craindre que quelqu’un ne lise vos messages privés. Certaines des applications en question sont:

Facebook Messenger (Android / iOS / Windows 10 Mobile / Web)

Instagram (Android / iOS / Windows 10 / Web)

Snapchat (Android / iOS)

Viber (Android / iOS / Windows / MacOS)

Téléphone silencieux (Android / iOS)

Cyph (La toile)

Facetime (IOS / MacOS)

iMessage (IOS / MacOS)

Cyber ​​poussière (Android)

ChatSecure (IOS)

Confier (Android / iOS / Windows / MacOS)

En particulier, nous voyons que même à partir des applications que vous avez déjà, il est possible de parler en toute sécurité grâce à certains secrets.

La célèbre application de messagerie instantanée Télégramme aujourd’hui, il est encore plus sécurisé que WhatsApp. Le logiciel, en fait, vous permet de créer un chat complètement secret dans lequel les messages échangés sont éliminés en réglant une minuterie.

Si vous utilisez un appareil Android, cela suffira à la place ouvrir l’application, faites glisser votre doigt du bord gauche vers la droite (ou en appuyant sur 3 tirets en haut à gauche) et choisissez Nouveau chat secret.

Sinon, nous trouvons à la place Signal, l’application équipée de système de cryptage de bout en bout développé par Ouvrir Whisper Systèmes. De plus, les deux protocoles de chiffrement utilisés dans l’application sont complètement Open source, par conséquent, il est impossible de déchiffrer les messages.