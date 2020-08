Apple a publié la quatrième version bêta de développeur d’iOS 14 et d’iPadOS 14, apportant des améliorations et des modifications supplémentaires aux nouvelles fonctionnalités de l’iPhone et de l’iPad. iOS 14 beta 4 ajoute la prise en charge de l’API de notification d’exposition, restaure la fonctionnalité 3D Touch, et plus encore.

iOS 14 bêta 4 comporte le numéro de version 18A5342e. Les développeurs peuvent mettre à jour à partir de la version bêta 1 via l’application Paramètres. Ouvrez simplement l’application Paramètres, choisissez Général, puis sélectionnez Mise à jour logicielle. Si vous ne voyez pas immédiatement iOS 14 bêta 4, continuez à vérifier que la mise à jour est toujours en cours de déploiement.

iOS 14 est également disponible pour les utilisateurs de la version bêta publique, mais aucune nouvelle version bêta n’a été publiée pour ces utilisateurs cette semaine. Il est possible que la prochaine version bêta publique d’iOS 14 soit publiée plus tard aujourd’hui ou demain, mais une version la semaine prochaine n’est pas hors de question.

Quoi de neuf dans iOS 14 bêta 4?

iOS 14 ne prenait initialement pas en charge l’API de notification d’exposition Apple et Google pour le traçage des contacts COVID-19. iOS 14 ajoute la prise en charge de la fonctionnalité, avec la possibilité d’avoir plusieurs applications et de modifier l’application active. La fonctionnalité occupe désormais une place plus importante dans l’application Paramètres.

3D Touch est de retour pour les appareils pris en charge après avoir été non pris en charge dans iOS 14 bêta 3

Nouveaux widgets de l’application TV, visibles dans l’image principale de cet article. Ces widgets ont été taquinés à la WWDC, mais ce n’est que maintenant qu’ils sont disponibles dans les versions bêta iOS 14 et iPadOS 14

La fonction de recherche dans iOS 14 beta 4 a été améliorée lors de la recherche de contenu d’application ou de questions de connaissances (via Federico Viticci)

Nouvelle option «Ignorer» lors du couplage des AirPods Pro et de la navigation dans les fonctionnalités

Mise à jour…

