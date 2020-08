Si vous achetez un produit ou service évalué indépendamment via un lien sur

Les éléments essentiels de la pandémie de coronavirus sont à nouveau en tête de liste dans le tour d’horizon d’aujourd’hui, mais vous trouverez de nouvelles et rares opportunités qui ne se présentent presque jamais en ligne ces jours-ci. Testé par NIOSH, autorisé par la FDA Masques pour le visage Powecom KN95 sont 5 $ moins chers par pack de 10 qu’ils ne l’étaient hier, vous devriez donc absolument vous approvisionner pour les situations à haut risque comme rouler dans les transports en commun ou être à l’intérieur avec d’autres personnes. D’Amazon masques 3 plis les plus vendus sont redescendus à 0,48 $ chacun grâce à un coupon. Purell est au prix le plus bas par once sur Amazon depuis le début de la pandémie lorsque vous achetez un Paquet de 12 grandes bouteilles Purell, et vous trouverez également Pack de 4 bouteilles Purell format voyage en stock ainsi que 12 paquets de désinfectant pour les mains Germ-x au meilleur prix du mois.

Masque de protection Powecom KN95 Masques de protection (non médicaux) Efficacité du filtre 99,2% Autorisé par la FDA -… 39,99 $ (4,00 $ / masque) Disponible sur Amazon

Masque facial Jointown, paquet de 50 (5081) 23,95 $ (0,48 $ / masque) Disponible sur Amazon

Purell Advanced Gel désinfectant pour les mains, flacon rabattable, 16 oz, 70% d’alcool (caisse de 12) 139,99 $ (0,73 $ / once) Disponible sur Amazon

Désinfectant pour les mains Germ-x Germ-x, original avec pompe, 8 oz liq. (Paquet de 12), 96 oz liq. 35,38 $ pour 12 bouteilles Disponible sur Amazon

Gel désinfectant pour les mains Purell Advanced 1 OZ format voyage (paquet de 4) 14,95 $ pour 4 bouteilles Disponible sur Amazon

Ce sont toutes des affaires exceptionnelles, et maintenant pour certaines mauvaises affaires. Pourquoi couvririons-nous les mauvaises affaires, demandez-vous? Parce que malheureusement, ce sont des produits très recherchés que les gens continuent de nous envoyer par e-mail, mais ils ne sont disponibles qu’à des prix gonflés pour le moment. Vous ne devriez les obtenir que si vous avez un besoin extrêmement urgent, mais avec la façon dont les choses se passent actuellement, certains de ces prix ne feront qu’augmenter dans les mois à venir. Spray désinfectant Lysol est la plus grande surprise que vous trouverez sur Amazon, et Lingettes Clorox en stock à un prix légèrement inférieur est également un gros problème. Lingettes Lysol sont également disponibles, et des bidons de Lingettes désinfectantes Purell sont de retour en stock pour la première fois depuis longtemps.

Spray désinfectant Lysol, lin croustillant, 57 onces (paquet de 3) 78,90 $ pour 3 boîtes Disponible sur Amazon

Clorox Lingettes désinfectantes au citron 3 paquets de 75 unités, 225 unités 78,00 $ Disponible sur Amazon

Lingettes désinfectantes Lysol, citron et fleur de lime, 35 unités (paquet de 3) 55,00 $ Disponible sur Amazon

PURELL 911112EA Lingettes désinfectantes préhumidifiées, chiffon, 5,78 « x 7 », 100 / boîte 37,00 $ Disponible sur Amazon

Les autres meilleures offres de vendredi incluent le « iPhone de thermomètres frontaux»Pour seulement 39,99 $ au lieu de 60 $, le Roku Express HD à un niveau record de 24 $, les 60 $ Roku Streaming Stick + pour 49 $, 20 $ de rabais Ensemble Echo Dot et Fire TV Stick 4K, des prix bas de tous les temps sur les Casque à réduction de bruit Bose 700, 201 $ de rabais sur robot aspirateur Roomba ultime qui se vide, une grosse vente éclatante sur le best-seller Parafoudres Belkin, fantastique offres de télévision intelligente avec des prix à partir de 129,99 $, une vente d’une journée sur climatiseurs portables, et plus. Découvrez ci-dessous toutes les offres quotidiennes les plus populaires du jour.

spray ihealthlysol Thermomètre frontal sans contact iHealth, thermomètre infrarouge pour adultes pour adultes et enfants, numérique I… 39,99 $ Disponible sur Amazon

Lecteur multimédia en continu Roku Express HD 2019 $ 24.00 Disponible sur Amazon

Roku Streaming Stick + | Appareil de diffusion en continu HD / 4K / HDR avec sans fil longue portée et télécommande vocale… 49,00 $ Disponible sur Amazon

Ensemble Fire TV Stick 4K avec Echo Dot (3e génération – Charbon) 79,98 $ Disponible sur Amazon

Casque sans fil Bluetooth à réduction de bruit Bose 700, avec commande vocale Alexa, noir 299 $ – 339 $ Disponible sur Amazon

Robot aspirateur iRobot Roomba i7 + (7550) avec système d’élimination automatique des saletés – se vide, connexion Wi-Fi… 799,00 $ Disponible sur Amazon

Économisez sur les protecteurs de surtension Belkin 7,99 $ – 76,49 $ Disponible sur Amazon

Téléviseur Smart HD Insignia NS-32DF310NA19 de 32 po – Édition Fire TV 129,99 $ Disponible sur Amazon

Téléviseur UHD 4K 50 pouces NS-50DF711SE21 d’Insignia – Édition Fire TV 269,99 $ Disponible sur Amazon

Téléviseur intelligent Roku HDR Dolby Vision 4K UHD QLED 4K série 6 de classe 6 de TCL – 65R625 749,99 $ Disponible sur Amazon

Jusqu’à 36% de rabais sur les climatiseurs et déshumidificateurs portatifs Midea 164,99 $ – 359,99 $ Disponible sur Amazon

