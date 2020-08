De Razer, nous avons vu toutes sortes de claviers et vu comment ils ont évolué au fil du temps. L’entreprise nous a récemment surpris en lançant un clavier qui était loin de ce à quoi nous étions habitués en présentant le nouveau. Razer Huntsman Mini, qui représente son intrusion dans le format de clavier à 60%, qui gagne des adeptes chaque jour qui passe dans le monde des joueurs.

Ce nouveau clavier est disponible en deux couleurs et avec deux types de commutateurs, pouvant choisir entre des modèles blancs « Mercury » ou noirs, et entre l’utilisation de commutateurs optiques avec son clic (violet) ou de commutateurs optiques linéaires (rouge). Dans mon cas, j’ai pu tester le Razer Huntsman Mini « Mercury » avec des interrupteurs optiques linéaires, dont je vais maintenant vous parler de mon expérience. Commençons!.

Qu’est-ce qu’un clavier à 60%? nous allons vous dire

Pour les plus aguerris, vous saurez déjà ce que nous entendons lorsque nous parlons d’un clavier à 60%, mais comme cette revue tente de rapprocher l’appareil de tous les publics, nous commencerons par expliquer et montrer ce que sont ces types de claviers.

Le public des joueurs se rend compte depuis longtemps que le fait d’avoir un clavier plein format n’est peut-être pas le plus approprié pour jouer à des jeux. Pensons que plus un clavier est large, plus il a besoin d’espace et plus nous aurons les mains séparées en jouant. N’oubliez pas que les touches que nous utilisons habituellement pour jouer se trouvent principalement à gauche du clavier, tandis que la souris est généralement placée à droite de celui-ci. Plus de taille de clavier, plus de séparation et donc nous avons besoin de plus d’espace pour jouer.

À la suite de ces propositions ont surgi pour réduire la taille des claviers. comme le format TKL qui dispense du pavé numérique, comme le Razer Huntsman Tournament Edition ou le Ducky One 2 TKL RGB, alors que dans d’autres cas, ils optent pour supprimer non seulement le clavier numérique, mais également les touches de fonction et même les touches de défilement, comme le Ducky One 2 Mini ou le Razer Hunstman Mini que nous avons testé aujourd’hui, donnant naissance au clavier dit à 60%.

Se passer des touches « non essentielles » nous fait affronter un appareil de dimensions 29,5 x 10,2 x 3,3 cm, ce qui nous permet d’avoir beaucoup plus d’espace dans notre aire de jeux. Pour vous donner une idée, je vous laisse une comparaison entre un clavier « 100% », un TKL et le format 60%.

Bien sûr cela nous amène à nous demander ce qui se passe avec les touches « supprimées ». Perdons-nous leur fonction? La réponse est non, seulement qu’elle a été repositionnée sur d’autres touches qui répondent en appuyant sur la touche « FN » en même temps. Un exemple: la touche de retour arrière devient la touche de suppression si nous la pressons avec la touche FN.

Spécifications Razer Huntsman Mini

Caractéristiques: Interrupteurs optiques Razer Durée de vie de 100 millions de frappes Touches PBT à double injection Razer Disposition de la rangée inférieure standard Cadre en aluminium Conception réduite à 60% Câble en fibre tressée USB-C détachable Stockage hybride intégré pouvant accueillir jusqu’à cinq profils de raccourcis clavier Préréglages d’éclairage intégrés Touches Rétroéclairage individuel avec rétroéclairage Razer Chroma RGB, avec 16,8 millions d’options de couleurs personnalisables Compatible avec Razer Synapse 3 Touches entièrement programmables avec enregistrement macro simultané Reconnaissance simultanée des touches avec technologie anti-ghosting Option de mode de jeu Taux de scrutation (ultrapolling) à partir de 1000 Hz Prix:

à partir de 129,99 €

Design: la « cible de tous les yeux »

La société des trois serpents répète la conception de la boîte avec le Razer Huntsman Mini, bien qu’il s’agisse de la version Mercury, elle est livrée avec une palette de couleurs où le blanc est le protagoniste absolu. Sur sa façade se détachent son format 60%, les interrupteurs optiques linéaires, ses clés PBT à double injection et l’utilisation d’un connecteur USB de type C, des aspects que nous détaillerons pas à pas.

Ces mêmes points sont indiqués au dos, bien que dans ce cas accompagnés d’un détail des combinaisons de touches pour contrôler l’éclairage sans utiliser de logiciel.

À l’intérieur de la boîte du Razer Huntsman Mini, nous trouvons les papiers habituels avec le guide, la garantie et la bienvenue, un câble tressé blanc et le clavier lui-même.

Maintenant, avec le clavier prêt à l’emploi, nous pouvons dire que bien que le noir soit une couleur plus souffrante, le blanc me semble visuellement précieux dans sa simplicité de lignes, quelque chose qui est loin des couleurs sombres habituelles qui prédominent dans le monde des joueurs et qui le distinguent dans notre configuration malgré sa petite taille.

En le retournant, nous trouverons une base sur laquelle le slogan «For Gamers by Gamers» a été imprimé, ainsi que quatre bases antidérapantes et un connecteur USB de type C qui pointe vers une sortie arrière du clavier. Encore une fois, Razer a utilisé un port USB C mais avec son propre connecteur, cela a des guides qui fixent mieux le câble, mais qui ne nous empêchent pas d’utiliser un câble standard si nous en avons.

Ce câble amovible est recouvert d’un système de tissu tressé, souple mais qui laisse une bonne sensation de qualité, chose qui par contre est déjà courante dans la marque.

Touches PBT avec éclairage RVB

Razer a choisi d’utiliser un châssis en aluminium pour proposer un appareil résistant mais sans pénaliser le poids, le même principe qu’il a utilisé dans ses keycaps. Les clés du Huntsman sont fabriquées en PBT à double injection avec une texture légèrement rugueuse, qui assure leur résistance et qu’il faudra du temps pour remarquer le passage du temps, empêchant les touches d’avoir cet aspect brillant du fait de l’usure que l’on apprécie dans les claviers de qualité inférieure.

Dans de nombreuses occasions, le problème avec le clavier à 60% est qu’il n’est pas facile de trouver la combinaison pour utiliser l’une des touches «sacrifiées». Le Razer Huntsman Mini résout ce problème en affichant sur la face avant de chaque touche, sa correspondance avec un clavier normal, que nous activons simplement en appuyant sur la touche FN et celle dont nous avons besoin. Un coup d’œil sur ces icônes montre clairement que malgré son format, le clavier possède toutes les touches nécessaires, y compris la activation du mode jeu et des commandes multimédias.

Bien qu’il s’agisse d’un clavier avec des interrupteurs avec éclairage RVB, la vérité est que la structure de la base et les touches le rendent plus subtil que ce que nous voyons habituellement dans un produit de ce style. Il est toujours pleinement visible, mais sans être aussi frappant que dans d’autres modèles. Cela permet d’avoir choisi une police pour les lettres plus fines que d’habitude, qui ne projette pas trop d’éclairage.

Comme je l’ai déjà indiqué dans mon cas, j’ai pu tester la version avec interrupteurs optiques linéaires, qui ont une distance d’actionnement de 1 mm et il a besoin d’une force de 40g pour son activation. Ce produit est la deuxième génération d’un design conçu pour une utilisation plus silencieuse, ce qui a été réalisé avec l’utilisation d’amortisseurs qui réduisent le bruit de clic. Il a également des barres métalliques sur les côtés qui assurent une plus grande stabilité même si vous ne frappez pas au milieu d’une touche lorsque vous appuyez dessus.

Afin que vous puissiez vous faire une idée de la façon dont ces touches sonnent, voici un exemple de la façon dont elles sonnent lors de l’utilisation par rapport à un clavier utilisant Cherry MX Red.

Bien que le Razer Huntsman Mini soit un clavier conçu pour une utilisation par les joueurs, la vérité est que la frappe est fluide et vous permet d’écrire de longs textes sans finir de vous sentir lourd dans les mains, offrant une bonne expérience d’utilisation en dehors de la section des joueurs, bien que avec les limites du manque de blocs numériques et autres.

Un logiciel en phase avec l’entreprise

Synapse ne pouvait pas manquer sur un appareil Razer et le logiciel de l’entreprise est presque une partie essentielle de ses produits. En cela, nous pouvons dire que la taille n’affecte pas ses capacités, étant capable de faire la même chose que les modèles plus grands nous le permettent.

Avec ce logiciel installé sur le PC, nous pouvons personnaliser la touche d’éclairage par touche, seule ou associée à l’éclairage d’autres appareils de la marque. Comme je l’ai déjà dit, l’éclairage dans cette finition blanche ne se démarque pas autant que dans les modèles plus foncés, mais si nous choisissons des couleurs criardes comme le rouge, le vert foncé ou le bleu, le résultat est toujours intéressant.

En dehors de l’aspect esthétique, l’utilisation de la synapse nous permet de créer plusieurs profils, que nous pouvons stocker sur le clavier lui-même, jusqu’à un total de cinq. En eux, nous pouvons configurer le fonctionnement du « Mode de jeu », en désactivant la touche Windows, Alt + Tab ou Alt + F4. Nous pouvons également configurer le fonctionnement de chaque touche et même attribuer des macros que nous pouvons utiliser dans nos jeux.

Synapse est toujours l’un des meilleurs logiciels pour les produits gamer et que dans ce cas il s’agit d’un produit aussi particulier que le Razer Huntsman Mini ne l’affecte pas du tout.

Utiliser l’expérience

Lors de mon contact avec le Razer Huntsman Mini, je l’ai utilisé pour jouer à des jeux, mais aussi pour des tâches moins inutiles telles que la rédaction d’articles et le travail quotidien régulier.

La première chose à dire que la courbe d’apprentissage est difficile, surtout si vous n’avez jamais essayé un clavier à 60% auparavant, ce qui peut faire la première impression de vous choquer et le rendre difficile à utiliser. Comme tout, cela s’améliore avec la pratique et il ne s’agit pas seulement de ce clavier, mais du format 60% lui-même. Notez également que même si dans notre cas le clavier est livré avec une disposition anglaise (USA), en octobre, il sera lancé avec une mise en page en espagnol.

Une fois que l’obstacle à l’apprentissage des raccourcis et des combinaisons de touches de ce format a été surmonté, les choses s’améliorent. Le Razer Huntsman Mini vous laisse beaucoup d’espace sur votre bureau pour placer votre souris, vous permettant d’utiliser n’importe quel DPI sans jamais avoir de «bosse» entre la souris et le clavier.

En ce qui concerne la frappe, les commutateurs optiques linéaires présentent un fonctionnement fluide et un temps de réponse raccourci qui vous permet d’être plus rapide dans vos réactions, bien sûr cela aide la technologie anti-affichage qu’il incorpore, tandis que son toucher rugueux vous donne un sentiment de contrôle qui est apprécié lors de la lecture.

L’un des inconvénients des claviers gamer lorsqu’ils sont utilisés en dehors de l’arène de jeu est qu’ils ont tendance à opter pour des systèmes mécaniques qui ne sont pas trop silencieux, qui, bien qu’ils offrent des retours que les joueurs apprécient souvent, peuvent également être fatigants lorsqu’ils les utilisent pour le travail. Le Razer Huntsman Mini avec les commutateurs optiques linéaires ne vous pose pas ce problème, nous permettant de passer la journée de travail avec note.

Conclusions

Gardez à l’esprit que le Razer Huntsman Mini est une proposition très spécifique pour un public à la recherche d’un produit très spécifique. Le format 60% ne convient pas aux utilisateurs qui ont besoin de prioriser une utilisation «bureautique», mais qui souhaitent parfois jouer. L’utilisation des raccourcis est pratique, mais elle n’offre pas la rapidité et le confort d’utilisation d’un clavier complet ou même d’un TKL. Cependant, pour les utilisateurs dont la priorité est de jouer à des jeux et qui doivent occuper un minimum d’espace, ce clavier est une excellente option.

Razer nous a présenté un clavier équilibré, avec un poids et des dimensions réduits, mais grâce à ses touches PBT et son châssis en aluminium donnent une sensation de qualité de construction. L’utilisation d’un câble amovible est appréciée et en plus l’utilisation d’un port USB C, bien que l’éclairage ne soit pas aussi proéminent que dans d’autres modèles de la marque, ce qui est peut-être affecté par la couleur du clavier lui-même. De la même manière, Synapse continue d’être l’un des logiciels les plus complets et les plus faciles à utiliser, qui, bien que non indispensable, sera apprécié par les utilisateurs plus avancés.

Le Razer Huntsman Mini avec commutateurs optiques linéaires est au prix de 139,99 €, tandis que les optiques clicky sont au prix de 129,99 €, tous deux déjà disponibles sur le site Web de Razer avec une mise en page américaine. Si nous prenons en compte ce qu’il propose, ce n’est pas un prix cher, étant un produit que nous pouvons qualifier aussi bien équilibré en termes de qualité que de prix.

Si vous recherchez un clavier aux dimensions minimales, une frappe rapide et qui n’est pas bruyant, le Razer Huntsman Mini a été créé pour vous.

