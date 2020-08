Le marché des Wearables est en forte croissance et tous les fabricants de smartphones frappent à la porte pour prendre une part de gâteau: Vrai moi, jeune sous-marque d’Oppo, ne veut pas être en reste et lancer à la fois une Smartwatch et un Smartband.

Montre Realme

Commençons par la montre, la plus complète des deux, en aluminium et avec un seul bouton physique sur le côté droit. À l’arrière, il y a les contacts pour la charge, les capteurs de fréquence cardiaque et le niveau d’oxygène dans le sang. Belles bracelets interchangeables, au look très jeune, en accord avec la devise de l’entreprise «Fier d’être jeune».

le l’écran est un écran LCD de 1,4 po (320 x 320), de forme carrée, malheureusement elle se caractérise par de nombreux reflets mais possède un bon traitement oléophobe.

Présent sur Bluetooth 5.0 mais NFC, microphone et GPS sont absents cela aurait certainement rendu cette Smartwatch plus complète.

Le menu est plutôt clairsemé, presque tout passe par l’application Realme Link, à partir de laquelle vous pouvez régler les modes économie d’énergie et nuit.

Parmi les fonctions, nous avons 14 types d’entraînement, contrôle du rythme, commandes de la musique, déclencheur avec l’appareil photo, chronomètre, réveil.

le surveillance de l’oxygénation du sang vérifier que pendant le sommeil notre taux d’oxygène dans le sang ne baisse pas trop, symptôme possible d’une pathologie à vérifier avec des dispositifs médicaux.

Groupe Realme

Passons au petit bonhomme entre les deux, un appareil léger, adapté à tout le monde, il tient bien au poignet et le bracelet est fait d’un bon caoutchouc qui ne dérange pas: la clé du succès des Wearables, en revanche, réside dans leur portabilité. de pouvoir les porter en oubliant qu’on les porte.

Écran LCD 0,96 ″, malheureusement caractérisée par une luminosité pas particulièrement élevée, dans la partie inférieure nous avons le bouton virtuel pour revenir à l’accueil et associer l’appareil.

Ici aussi, nous avons différents modes d’entraînement et le capteur de fréquence cardiaque, mais nous perdons le capteur d’oxygène dans le sang. Encore une fois, pas de NFC ou de GPS.

Conclusions

De ces deux Wearables, nous pouvons certainement apprécier la compatibilité totale avec Google Fit et leur prix compétitif. Ils ne se distinguent pas parmi les nombreux appareils portables sur le marché, ils peuvent être un bon choix pour ceux qui ont déjà choisi Realme pour leur Smartphone.

Montre Realme Realme Band

0,00