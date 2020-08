Mise à jour (5 août): Le Realme C11 sera mis en vente en Inde aujourd’hui.

Le Realme C11 sera mis en vente pour la première fois en Inde aujourd’hui. Il s’agit du dernier téléphone abordable de Realme qui a été dévoilé en Inde la semaine dernière avec une banque d’alimentation 30W Dart.

Le Realme C11 sera disponible dans Flipkart à partir de midi aujourd’hui sur Flipkart. Il est au prix de Rs 7499 et sera disponible en deux options de couleur: Rich Green et Rich Grey.

Découvrez Realme C11 sur Flipkart

(Crédit d’image: Realme)

Spécifications du Realme C11

Le combiné est livré dans une seule configuration – 2 Go de RAM avec 32 Go de stockage interne avec un emplacement pour carte microSD dédié (jusqu’à 256 Go). En ce qui concerne l’optique, le Realme C11 est livré avec un jeu de tir principal 13MP f / 2.2 avec objectif portrait 2MP f / 2.4 et à l’avant, vous obtenez un appareil photo selfie 5MP avec une ouverture f / 2.4. Les fonctionnalités de la caméra comprennent les modes HDR, Chroma Boost et le mode Super Nightcape. Le Realme C11 manque le scanner d’empreintes digitales et n’obtient que le déverrouillage du visage.

Il est soutenu par une grosse batterie de 5000 mAh avec prise en charge de 10 W via un emplacement micro USB. Il fonctionne sur Realme UI basé sur Android 10. Les options de connectivité incluent le Wi-Fi 802.11 b / g / n, le Bluetooth 5.0 et la fente Dual SIM. Sur le devant des capteurs, vous obtenez un capteur à induction magnétique, un capteur de lumière, un capteur de proximité et un capteur d’accélération. L’appareil pèse environ 196 grammes et mesure 9,1 mm d’épaisseur. L’appareil est également résistant aux éclaboussures.

Realme annoncera cette semaine un autre smartphone en Inde, baptisé Realme 6i. On dit qu’il s’agit d’une version rebaptisée de Realme 6s qui a été récemment lancée en Europe. Il est très similaire à Realme 6, la seule différence majeure est la caméra arrière. On s’attend à ce que le Realme 6i soit livré avec une configuration de 48MP au lieu d’un réseau de quatre caméras 64MP. L’appareil sera lancé en Inde le 24 juillet.