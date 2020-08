La série Realme C est une offre d’entrée de gamme de la société qui ne propose généralement qu’un seul modèle à la fois. Mais Realme semble avoir changé d’avis à ce sujet. Le PDG de Realme India, Madhav Sheth, vient de tweeter à propos d’un nouveau téléphone de la série Realme C qui se dirige bientôt vers nous. De plus, un teaser vidéo a également révélé que les nouveaux modèles seront le Realme C15 et l’inédit Realme C12.

Le Realme C15, lancé en Indonésie, est une variante légèrement meilleure du Realme C11. Principalement, il contient une batterie de 6000 mAh par rapport à la batterie de 5000 mAh du Realme C11. De plus, le Realme C15 a une charge plus rapide de 18 W tandis que le premier a une charge de 10 W. De plus, il y a quelques capteurs de caméra 2MP supplémentaires à l’arrière et, plus important encore, un capteur ultra-large de 8MP. Cela fait du Realme C15 une proposition plus juteuse par rapport au Realme C11. Cependant, il est évident que ce sera aussi un peu plus cher.

Redéfinissant ce que représente la série d’entrée de gamme king #realme C, nous lançons plusieurs téléphones pour les divers besoins des utilisateurs du segment Sub-10K. Dans cette vidéo, vous verrez pourquoi # realmeC3 a été suivi de # realmeC11 et non de C4. pic.twitter.com/IjbstM0Xwz7 août 2020

Cela dit, Sheth a également confirmé que tous les appareils, y compris le Realme C15 et le C12 non annoncé, seront placés dans la catégorie des 10000 ₹ (133 $). Dans la vidéo, il a expliqué pourquoi la société a ignoré la dénomination C4 et est passée au C11. Il a dit que les nouveaux appareils ne sont pas exactement les successeurs des générations précédentes, mais placés à des prix différents pour répondre aux besoins.

Il a ajouté que la nouvelle série C visera désormais à être des smartphones à petit budget de moins de 10000 ₹, ce qui était le cas avec le Realme C11 lancé précédemment. Pour revenir, le Realme C15 dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces et d’un rapport hauteur / largeur de 20: 9.

Alimenté par le même SoC Mediatek Helio G35, l’appareil a 13MP principal, un 8MP ultra-large, deux capteurs 2MP. L’avant a un jeu de tir selfie 8MP. Le C12, en revanche, reste un mystère.

Il a obtenu quelques certifications qui révèlent que l’appareil aura également une batterie de 6000 mAh mais avec une charge de 10 W et fonctionnera sous Android 10. Il sera intéressant de voir comment Realme crampe les appareils avec des spécifications similaires dans la catégorie budgétaire.