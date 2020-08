Votre résumé d’actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du mardi 11 août 2020.

1. L’énigme du chargement sans fil

Il y a eu un peu d’agitation récemment autour de la recharge sans fil. OneZero, dans une collaboration avec iFixit, a lancé les choses avec un article examinant exactement à quel point les chargeurs sans fil sont inefficaces.

Et c’est un problème:

«Lors de mes tests, j’ai constaté que la recharge sans fil consommait en moyenne environ 47% d’énergie de plus qu’un câble», note l’auteur Eric Ravenscraft. Plus de détails: «Recharger le téléphone de complètement mort à 100% à l’aide d’un câble a pris une moyenne de 14,26 wattheures (Wh). L’utilisation d’un chargeur sans fil prenait en moyenne 21,01 Wh. Cela représente un peu plus de 47% d’énergie en plus pour la commodité de ne pas brancher un câble. En d’autres termes, le téléphone devait travailler plus fort, générer plus de chaleur et aspirer plus d’énergie lors du chargement sans fil pour remplir la même taille de batterie. »Même un mauvais alignement des bobines changeantes entraînerait légèrement plus de pertes. Pire encore, lorsque le chargeur sans fil n’était pas utilisé. Étant donné que le coût annuel de chargement de votre téléphone est inférieur à un dollar (ZDNet), ajouter 50% de plus à la facture n’est pas un problème personnel. Mais à l’échelle mondiale, où des milliards utilisent un téléphone tous les jours, cette demande de puissance entraîne des problèmes de capacité supplémentaires du réseau.Ravenscraft pousse les choses à la limite, expliquant que si nous passions tous à la recharge sans fil, nous aurions besoin de plus de centrales électriques. Le calcul est très approximatif, mais dans un sens général, nous aurions besoin de plus de mégawatts. Voici quelques bons éléments d’information sur le fonctionnement de la recharge sans fil.

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie?

Tout le monde ne passera pas à la charge sans fil, à moins que l’industrie ne se transforme davantage vers les téléphones sans ports, comme cela a été le cas depuis quelques années.La charge filaire est toujours la voie à suivre pour une charge rapide et efficace.Et en fait, le meilleur Le moyen de recharger votre téléphone efficacement et à moindre coût est lentement, avec un câble, branché au mur. Cela vous aidera également à prolonger la durée de vie de votre batterie.Il est possible que ce problème soit considérablement diminué par des conceptions de charge sans fil qui peuvent réduire les pertes.Des chargeurs haute puissance et à haut rendement existent déjà, comme ce système pour charger les véhicules électriques à 120 kW et 97% d’efficacité, alors que dans le monde des smartphones, Oppo promet un nouveau chargeur sans fil spécial avec une efficacité de conversion de 98% – non encore testé dans les laboratoires Android Authority, mais le problème est le marché. Un chargeur sans fil bon marché et moins efficace pour 16 $ contre une conception beaucoup plus efficace pour 160 $ ​​est une évidence pour savoir lequel se vendra, étant donné que les coûts de fonctionnement de l’option de mauvaise qualité reviennent à ne payer que quelques centimes de plus par an. mieux vaut ne pas simplement jeter vos chargeurs sans fil. Mais ce que nous devons espérer, c’est que l’industrie ne s’oriente pas davantage vers la recharge sans fil tant que les avantages sont faibles et que les implications plus larges sont importantes.

2. Nous avons demandé, vous nous avez dit: c’était proche, mais la caméra Pixel 4a a quand même battu l’iPhone SE (Android Authority).

3. L’option Bizarre vous permet d’accéder à la caméra d’empreintes digitales intégrée de Xiaomi (Autorité Android).

4. Vous pouvez tester la version bêta de Microsoft Xbox xCloud dès aujourd’hui! Le 11 août, pour Xbox Game Pass Ultimate uniquement, et vous aurez besoin d’un téléphone Android, car Apple continue de bloquer la Xbox (Android Authority). Sur cette note: Apple entre en guerre avec l’industrie du jeu (TechCrunch).

5. E Ink démontre une liseuse pliable qui peut également prendre des notes (The Verge).

6. Le prochain chipset 5 nm A14 Bionic d’Apple établira apparemment de nouvelles normes de performances (notebookcheck.net).

7. Tim Cook est maintenant un milliardaire, mais pas du genre fondateur de Jeff Bezos: il est rare qu’un PDG non fondateur atteigne un milliard, mais c’est Apple (The Verge).

8. Nvidia taquine le compte à rebours de l’événement du 31 août avant la rumeur des GPU RTX 3080 Ampères (The Verge).

9. Après trois ans, Google réintroduit Google Maps pour Apple Watch au cours des prochaines semaines (Ars Technica).

10. Plus de spectre sans fil libéré pour la 5G: La Maison Blanche annonce un plan pour accélérer le déploiement de la 5G, en ouvrant aux enchères 100 MHz de spectre à bande moyenne, précédemment alloués à l’armée (Wired).

11. Premier essai: la nouvelle Polestar 2 2021 a une excellente cabine et une intégration Android approfondie (Ars Technica).

12. La cupidité peut être une bonne chose en matière d’énergie solaire: les chercheurs estiment que le fait de se concentrer sur les finances incite davantage de gens à installer de l’énergie solaire, car sur la base de l’économie, plus de gens devraient avoir des panneaux solaires (Ars Technica).

