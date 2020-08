Dernière offre budgétaire de Xiaomi, le Redmi 9 Prime sera mis en vente en Inde aujourd’hui. L’appareil faisait partie du lancement d’Amazon Prime Day. Aujourd’hui, l’appareil sera mis en vente via Amazon.in et Mi.com.

La vente Redmi 9 Prime sera mise en vente à midi aujourd’hui sur Amazon et Mi.com. L’appareil est au prix de Rs 9 999 pour la variante 4 + 64 Go et la variante 4 + 128 Go est au prix de Rs 11 999. En ce qui concerne les offres, vous bénéficiez d’une remise instantanée de 5% avec la transaction EMI par carte de crédit Citibank et de 5% de réduction instantanée avec les transactions par carte HSBC. Les acheteurs peuvent également bénéficier d’offres EMI sans frais auprès de plusieurs banques.

L’appareil est disponible en quatre options de couleur: noir mat, vert menthe, bleu espace et Sunrise Flare.

Spécifications Redmi 9 Prime

Le Redmi 9 Prime dispose d’un écran LCD Full HD + de 6,53 pouces avec une encoche en goutte de rosée. Vous obtenez une résolution d’écran de 2340 x 1080 pixels, un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9 avec une luminosité maximale d’environ 400 nits.

À l’intérieur, l’appareil est alimenté par le SoC Helio G80 de Mediatek. Il y a le GPU Mali-G52 qui s’occupe des graphismes. Il est couplé à 4 Go de RAM et se décline en deux options de stockage – 64 Go et 128 Go. Il existe également un emplacement pour carte microSD. L’appareil fonctionne sur MIUI 11 basé sur Android 10 et recevra la mise à jour MIUI 12 dans un proche avenir.

En ce qui concerne les caméras, le Redmi 9 Prime dispose d’une pile de quatre caméras à l’arrière avec un objectif principal 13MP f / 2.2, un ultra-large 8MP, une macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. L’avant a un capteur 8MP niché sous l’encoche pour prendre des selfies. Tout cela est soutenu par une énorme batterie de 5020 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. Cependant, Xiaomi fournit un chargeur 10W dans la boîte.

Pour la biométrie, vous obtenez un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et une fonction de déverrouillage du visage AI. Les autres options de connectivité incluent WiFi, Bluetooth 5.0, 4G LTE et GPS pour la navigation. Nous avons les bascules de puissance et de volume à droite et le port USB-C, les grilles de haut-parleurs et la prise audio 3,5 mm en bas.

