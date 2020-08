Samsung organisera un événement virtuel Galaxy Unpacked mercredi matin pour dévoiler les Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live et Galaxy Tab S7.

Les cinq appareils que Samsung révèle lors de l’événement Unpacked ont fait l’objet de nombreuses fuites au cours des semaines et des mois précédant l’événement, mais il se peut qu’il y ait une surprise ou deux en magasin.

La diffusion en direct du Galaxy Unpacked débutera à 10 h HE / 7 h HP.

Samsung organisera un événement virtuel Galaxy Unpacked mercredi matin pour dévoiler cinq nouveaux appareils. La nouvelle pandémie de coronavirus a obligé les entreprises du monde entier à annuler des événements et à repenser les lancements de produits, mais aussi important que ce Unpacked soit pour Samsung, il ne s’agissait pas de savoir si cela allait se produire, mais plutôt comment et quand. Vous pouvez regarder ici à partir de 10 h HE / 7 h HP le mercredi 5 août.

Les fuites ont une fois de plus gâché toutes les surprises que Samsung avait en réserve pour l’événement, mais la société a offert ses propres indices dans les récentes remorques pour le Unpacked, y compris une silhouette de tous les produits qui seront présents à l’événement. En combinant les fuites avec l’image, nous avons pu déterminer que Samsung annoncera aujourd’hui le Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2, le Galaxy Tab S7, le Galaxy Watch 3 et les Galaxy Buds Live.

Bien que le Galaxy Note 20 finisse probablement par se vendre mieux que le pliable redessiné, le Galaxy Z Fold 2 5G est l’appareil qui a suscité le plus de buzz avant l’événement. Nous avons eu un premier aperçu de la conception à partir de rendus de presse qui ont fui, et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un appareil plus attrayant que son prédécesseur.

Selon les rapports précédents, le Fold 2 présentera un écran principal Super AMOLED de 7,7 pouces à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un écran de couverture Super AMOLED de 6,23 pouces, un processeur Snapdragon 865 Plus et 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Le téléphone aura également un réseau de trois caméras à l’arrière avec un objectif grand angle de 12 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Une fuite distincte suggère que le Fold 2 sera livré avec deux batteries d’une capacité combinée de 4365 mAh et, comme son nom l’indique, il prendra en charge les réseaux 5G.

L’un des rares mystères qui n’a pas encore été résolu est le nombre de modèles Note 20 qui seront dévoilés lors de l’événement. Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait y en avoir jusqu’à trois: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ et Galaxy Note 20 Ultra. Il est également possible que les modèles Plus et Ultra soient identiques.

Même si les téléphones Android ne sont pas votre confiture, vous voudrez peut-être toujours vous connecter pour voir certains des autres appareils que Samsung envisage de montrer, de la Galaxy Watch mise à jour aux écouteurs sans fil Galaxy Buds Live qui iront aux AirPods d’Apple. à la tablette Galaxy Tab S7 avec son chipset Qualcomm Snapdragon 865+.

Le flux en direct du grand événement Unpacked de Samsung est intégré ci-dessous.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.