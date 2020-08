Tout comme l’an dernier avec Watchmen, la nouvelle série originale de HBO, Lovecraft Country, donnera aux téléspectateurs un regard très différent sur le passé américain et les luttes auxquelles les Afro-Américains sont confrontés pendant la ségrégation. La nouvelle série se déroule au milieu des années 1950 et suivra Atticus Freeman (joué par Jonathan Majors) alors qu’il voyage à travers le pays à la recherche de son père Montrose après son retour de la guerre de Corée.

Atticus, passionné de fiction fantastique, commence son voyage dans le Jim Crow South, puis se rend dans sa ville natale du sud de Chicago où il recrute son oncle George (joué par Courtney B.Vance) et son amie d’enfance Letitia (joué par Jurnee Smollett) pour le rejoindre dans son aventure. Cependant, la recherche et le sauvetage du groupe se transforment en une lutte pour survivre à la fois aux terreurs racistes de l’Amérique blanche et à une variété de créatures monstrueuses différentes qui pourraient être prises directement à partir d’un H.P. Roman de Lovecraft.

Si le nom Lovecraft Country vous semble familier, c’est parce que la nouvelle série est basée sur le roman 2016 du même nom de Matt Ruff. L’émission plaira probablement aux fans de Get Out de Jordan Peele et de J.J. Cloverfield d’Abrams alors qu’ils ont tous deux servi de producteurs exécutifs pour la série aux côtés de Bill Carraro, Yann Demange, Daniel Sackheim, David Knoller et Misha Green qui est également le showrunner de Lovecraft Country.

Que vous ayez déjà lu le roman de Matt Ruff ou que vous cherchiez simplement une nouvelle série à regarder le dimanche, nous vous montrerons comment regarder Lovecraft Country en ligne ou à la télévision depuis n’importe où dans le monde.

Pays de Lovecraft – Quand et où?

Le premier épisode de la nouvelle série dramatique d’horreur de HBO, Lovecraft Country, sera présenté en première le dimanche 16 août à 21 h HE / PT sur HBO et HBO Max. De nouveaux épisodes de l’émission seront disponibles chaque dimanche et il y aura un total de 10 épisodes dans la première saison de l’émission.

Comment regarder Lovecraft Country de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Lovecraft Country aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la nouvelle série dramatique d’horreur de HBO lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez probablement des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera géo-bloquée.

C’est là que l’un des meilleurs VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder Lovecraft Country. Participez à cette offre maintenant!

Voir le dernier prix sur ExpressVPN

Comment regarder Lovecraft Country aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement HBO, vous pourrez regarder Lovecraft Country sur HBO le dimanche 16 août à 21 h HE / PT. Si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez vous inscrire au nouveau service de streaming du réseau HBO Max pour 14,99 $ par mois. En plus de vous permettre de diffuser en ligne Lovecraft Country et d’autres originaux de HBO, le service vous permettra également de regarder un certain nombre d’émissions populaires qui ne sont pas sur HBO, telles que Friends et même Rick et Morty.

Comment diffuser en direct Lovecraft Country au Canada

Comme HBO n’est pas disponible au Canada, le réseau a une fois de plus décidé d’accorder une licence à l’une de ses séries originales au service de streaming Crave. Crave coûte 9,99 $ par mois et bien que vous puissiez vous inscrire via votre fournisseur de câble, vous inscrire directement via Crave vous donnera une semaine gratuite. Votre abonnement vous donne également accès à Crave Originals comme Letterkenny et vous pouvez regarder du contenu sur une variété d’appareils tels que PC, Mac, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung SmartTV, Chromecast et mobile.

Regardez Lovecraft Country au Royaume-Uni

Si vous habitez au Royaume-Uni et disposez d’un abonnement Sky, vous pourrez regarder Lovecraft Country le lundi 17 août sur Sky Atlantic. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne sur le site Web de Sky, mais vous devrez d’abord installer l’application de bureau Sky Go.

Vous ne voulez pas signer de contrat avec Sky, mais vous voulez quand même regarder Lovecraft Country au Royaume-Uni? Ne vous inquiétez pas, le passe de divertissement de Now TV vous permettra de regarder l’émission pour 8,99 £ par mois. Le service propose également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même pour regarder le premier épisode de Lovecraft Country en ligne.

Diffusion en direct de Lovecraft Country en Australie

Les téléspectateurs australiens pourront regarder Lovecraft Country sur le nouveau service de streaming de Foxtel Binge le lundi 17 août. Le service propose trois plans différents sous la forme de Basic, Standard et Premium, les plus grandes différences entre eux étant le fait qu’un plan Basic uniquement vous permet de regarder en SD sur un écran tandis que le plan Standard vous permet de regarder en HD sur deux écrans et le plan Premium vous permet de le faire sur quatre. En plus de Lovecraft Country, Binge propose également un certain nombre d’autres émissions populaires de HBO, notamment His Dark Materials, Westworld, Avenue 5, Watchmen, Ballers, Big Little Lies et Succession.

