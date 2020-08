L’événement PS5 State of Play de Sony le 6 août ne nous apportera aucune annonce majeure, comme le prix, la date de sortie ou la date de précommande de la PlayStation 5.

La société l’a confirmé il y a quelques jours lorsqu’elle a révélé la date et l’heure du prochain flux en direct State of Play.

Sony a prévu plus de 40 minutes de séquences de jeu et de mises à jour de jeu, avec l’événement diffusé en ligne via Twitch et YouTube à 13h00 PT / 16h00 HE.

Nous sommes le 6 août, ce qui signifie que les joueurs devraient arrêter ce qu’ils font cet après-midi pour regarder un autre événement State of Play sur le thème de la PS5 en ligne. La dernière fois que cela s’est produit, Sony a offert aux fans de PlayStation une variété de bandes-annonces de jeux pour plusieurs attractions à venir. À la fin de l’événement, Sony s’est faufilé dans la meilleure surprise possible: il a révélé le nouveau design de la console PlayStation 5. Sony a présenté les deux versions PS5 ainsi que tous les nouveaux accessoires qui seront disponibles en magasin cette saison des fêtes. Mais ne vous attendez pas à des surprises similaires de l’événement d’aujourd’hui. Sony a déclaré il y a quelques jours qu’il n’y aurait pas de grandes révélations sur la PS5 cette fois-ci, en réponse à une nouvelle vague de rumeurs selon lesquelles les secrets les plus urgents de la console pourraient être révélés pendant le spectacle.

Aussi excitantes que puissent être les vidéos de gameplay et les nouvelles bandes-annonces, ce que les acheteurs potentiels de PS5 veulent surtout savoir, c’est ce que Sony a l’intention de facturer pour la PlayStation 5. Quels sont les prix des PS5 et PS5 Digital Edition? Quand seront-ils disponibles en précommande? Quand seront-ils réellement libérés?

Une rumeur qui est née sur 4chan il y a quelques jours a répertorié tous les jeux qui seront diffusés lors de l’événement d’aujourd’hui, et a déclaré que le prix des consoles pourrait être révélé lors d’une autre bande-annonce surprise. Mais Sony a ensuite confirmé le nouvel événement State of Play et a dit «très clairement» qu’aucune annonce d’envergure n’était en réserve pour la diffusion en direct:

Et pour être très clair, il n’y aura pas de mises à jour PlayStation Studios dans l’épisode de jeudi. Il n’y aura pas non plus de mises à jour concernant le matériel, l’entreprise, les précommandes ou les dates. Jeudi, notre objectif est de présenter des jeux à venir intéressants dans l’écosystème PlayStation plus large. Devrait être amusant!

Cela devrait être amusant, mais cela pourrait être beaucoup plus amusant si Sony nous disait ce qui compte vraiment. Le prix de la PS5 sera un détail clé qui pourrait convaincre certaines personnes d’acheter la console cette année ou d’attendre que le prix baisse inévitablement. La pandémie de coronavirus continuera à avoir un impact sur l’économie mondiale, et de nombreuses personnes ne peuvent probablement pas se permettre d’acheter une PS5 cette année, quelle que soit l’excitation des nouveaux jeux PS5.

Cela dit, Sony a déclaré que l’épisode State of Play de jeudi durera « plus de 40 minutes », avec « de nombreuses nouvelles séquences de jeu et d’autres mises à jour du jeu ».

Regardez la diffusion en direct ici à partir de 13 h 00 PT / 16 h HE:

