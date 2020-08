Un rendu du nouveau siège social de REI à Bellevue, Washington (Image via Wright Runstad & Company / Spring District)

REI devait déménager plus de 1000 employés dans un tout nouveau complexe de sièges sociaux construit sur un site de 8 acres entouré de parcs et de nature sauvage juste à l’est de Seattle à Bellevue, dans l’État de Washington, cet été. Et puis la pandémie a frappé.

À présent, le détaillant de produits de plein air cherche à vendre ses bâtiments et son terrain dans le Spring District de Bellevue, une décision surprenante qui reflète le passage rapide au travail à distance.

REI a déclaré qu’il passerait à une approche de siège moins centralisée qui s’étend sur plusieurs sites dans la région de Seattle. L’entreprise a adopté une politique de travail à domicile de près de 100% pour le personnel du siège au début de mars.

«Les événements dramatiques de 2020 nous ont mis au défi de réexaminer et de repenser chaque aspect de notre entreprise et de nombreuses hypothèses du passé. Cela comprend où et comment nous travaillons », a déclaré le président et chef de la direction de REI, Eric Artz, aux employés lors d’un appel vidéo aujourd’hui. «En conséquence, notre nouvelle expérience du« siège »sera très différente de celle que nous avions imaginée il y a plus de quatre ans.»

Eric Artz, président et chef de la direction de REI. (Photo REI)

Les commentaires d’Artz sont similaires à ce que le groupe Zillow a déclaré le mois dernier après que le géant de l’immobilier de Seattle a déclaré que 90% de son personnel pourrait travailler à distance indéfiniment, au moins une partie du temps.

«Nos anciennes préférences ont été démystifiées pendant la pandémie», a déclaré Dan Spaulding, directeur des ressources humaines de Zillow.

Artz a déclaré que le fait d’avoir une main-d’œuvre répartie «aura des effets positifs immédiats sur notre capacité à attirer et à retenir une main-d’œuvre diversifiée et hautement qualifiée.»

REI a déclaré qu’une vente de ses bâtiments de Spring District aiderait également la société financièrement avec un «retour sur investissement positif». Il a pris plusieurs mesures de réduction des coûts cette année, notamment des mises à pied et des réductions de salaire.

REI a son siège social à Kent, Washington, depuis 1988 et a annoncé son intention de déménager à Bellevue en 2016. La coopérative prévoyait «d’intégrer l’extérieur dans notre campus» avec des espaces verts partout, des lieux de réunion en plein air, et plus .

REI compte 161 points de vente dans 39 États. Il a déclaré 3,12 milliards de dollars de ventes l’an dernier. Ses magasins ont fermé temporairement en mars.

Artz a déclaré que la société avait dépassé ses attentes de revenus initiales pendant la pandémie. Le camping gagne en popularité alors que les Américains passent des vacances plus près de chez eux.

Facebook a loué plus de 500 000 pieds carrés dans le Spring District, un nouveau développement de 3 millions de pieds carrés de bureaux. Le géant des médias sociaux a annoncé la semaine dernière qu’il autoriserait les employés à travailler à domicile jusqu’en juillet 2021, le COVID-19 continuant de se propager aux États-Unis.

. a rapporté la semaine dernière que l’absence de grands employeurs technologiques au centre-ville de Seattle provoquait une crise pour de nombreux propriétaires de petites entreprises qui comptent sur des employés de bureau pour acheter le déjeuner, les boissons et d’autres services.

Voici un mémo Artz envoyé aux employés aujourd’hui, obtenu par .:

Equipe, je souhaite partager ci-dessous l’actualité que je viens de partager avec nos équipes du siège

L’essence d’être une coopérative est que nous voyons notre travail, notre entreprise et notre objectif différemment. Nous existons pour créer un impact significatif et positif pour le plein air et pour notre communauté. Et nous avons le courage de prendre le chemin peu courant pour y arriver.

Aujourd’hui, je fais une annonce dans cet esprit.

Nous avons pris la décision de poursuivre la vente de nos immeubles et de nos terrains dans le Spring District de Bellevue et, avec cette vente, de nous diriger vers un nouveau modèle pour notre siège social qui servira mieux notre façon de vivre, de travailler et d’agir en tant que force pour changement positif.

Les événements dramatiques de 2020 nous ont mis au défi de réexaminer et de repenser tous les aspects de notre entreprise et de nombreuses hypothèses du passé. Cela comprend où et comment nous travaillons.

Nous étendons nos capacités de travail mobile depuis plusieurs années en préparation du déménagement prévu de notre siège. Nos progrès ont été accélérés par la pandémie du COVID-19 – nous avons appris que la façon plus distribuée de travailler que nous pensions auparavant intenable débloquera plutôt un potentiel incroyable.

En conséquence, notre nouvelle expérience de «siège» sera très différente de celle que nous imaginions il y a plus de quatre ans.

Plutôt qu’un emplacement unique, notre «siège» s’étendra sur plusieurs satellites dans la grande région de Seattle.

Le travail à distance passera d’une résolution temporaire à un modèle plus enraciné, pris en charge et normalisé pour bon nombre de nos employés au siège.

Et pendant que notre maison restera à Seattle, il sera plus pratique pour un plus grand nombre d’employés de notre siège social d’avoir la flexibilité de vivre et de travailler à l’extérieur de la région de Puget Sound.

Cela aura des effets immédiats et positifs sur notre capacité à attirer et à retenir une main-d’œuvre diversifiée et hautement qualifiée, alors que nous continuons à naviguer dans les impacts de la pandémie du COVID-19 et au-delà.

Nos membres, notre entreprise et notre impact positif sur la société bénéficieront également de cette transaction.

La vente de notre propriété apporterait un retour positif sur notre investissement – et avec elle la capacité d’investir une partie de ce capital débloqué de manière à s’aligner avec notre vision stratégique et nos quatre mesures de succès – notre impact sur nos employés, nos membres , notre entreprise et notre société.

Ces dollars joueraient également un rôle important dans la stabilisation de nos activités en raison des effets continus des perturbations actuelles. Comme nous en avons discuté, nous surpassons nos attentes de revenus initiales quant à la façon dont nous gérerions le COVID-19, mais la pandémie est loin d’être terminée, et il est important et prudent de nous assurer que la coopérative est prête pour le proche -la certitude des perturbations supplémentaires à venir.

L’innovation rapide que nous avons apportée en réponse à la crise du COVID-19 a été inspirante, mais elle a également mis en évidence les domaines dans lesquels nous avons des opportunités d’améliorer et de mieux répondre aux besoins et attentes changeants de nos clients à travers nos offres et nos capacités omnicanales. . Nous avons un travail important à faire dans ce domaine et cette vente apporterait une sécurité financière pour aider à accélérer ces efforts.

Nous savons que la stabilité financière de REI a un impact direct sur notre capacité à continuer à soutenir nos partenaires à but non lucratif, dont le travail pour connecter des personnes de toutes races, sexes, âges et capacités au plein air compte plus que jamais. Le produit d’une vente nous aiderait également à accélérer les progrès vers la réduction de notre empreinte carbone.

Nous vous fournirons plus de détails sur tout cela dans les semaines et les mois à venir, mais voici les choses importantes que vous devez entendre et retenir:

Nous travaillons activement pour trouver un emplacement satellite sur le Cote est.

Nous travaillons également pour sécuriser un emplacement satellite dans le sud de Puget Sound.

Nous cherchons à prolonger notre bail de Georgetown.

En attendant, nous savons que les conseils des comtés et des États continueront de limiter l’expérience de notre siège pendant au moins le reste de 2020. Et nous prévoyons que la majorité de notre équipe du siège travaillera à domicile jusqu’à la fin de cette année et jusqu’en 2021. Nous aurait encore des espaces de travail pour ceux dont le travail les oblige à être physiquement présents.

Et, dans les mois et les années à venir, ce modèle multi-sites et l’accent accru sur le travail à distance rendront le travail à partir de sites situés au-delà de la région de Seattle plus faisable pour davantage d’employés.

Cela dit, je reconnais que le travail à domicile, et dans plusieurs endroits, apporte non seulement une flexibilité accrue, mais aussi son propre ensemble de défis uniques.

Si vous êtes comme moi, le sens de la communauté vous manque.

Vous manquez les conversations dans le couloir.

Vous manquez des séances de travail en personne.

Vous manquez nos moments culturels incroyables, comme les Anderson Awards.

C’est une grande partie de ce que COVID-19 a emporté. Mais je suis convaincu que nous pouvons résoudre tout cela et plus encore grâce à l’innovation, la collaboration et l’imagination.

Nous aurons plus de réponses et plus de détails dans les 60 à 90 prochains jours en vue de la conclusion d’une vente potentielle.

Il est important que vous sachiez qu’il s’agit d’une décision difficile. Je sais que cela va atterrir différemment avec tout le monde, et je tiens à remercier les équipes qui ont consacré beaucoup de temps et de passion à ce projet. Et je suis convaincu que la vente du campus de Spring District aurait un impact positif sur l’avenir de REI – et le vôtre.

Cette année nous a montré que notre maison n’est pas un bâtiment. Notre maison est là où nous nous trouvons à faire de notre mieux, à poursuivre nos passions de plein air, au service de nos communautés. Se servir les uns les autres.

C’est ce sur quoi nous bâtirons au fur et à mesure que nous avançons – et que nous accélérons dans la suite.

Merci d’avoir eu le courage d’entrer dans ce moment. J’ai hâte de voir le travail à venir.

Eric